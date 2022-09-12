Джеймс Кук. Правда ли, что британский национальный герой был бесчеловечным садистом

В 2001 году телекомпания BBC опросила 30 000 британцев, кто, по их мнению, был самым выдающимся героем в истории страны. Уинстон Черчилль занял первое место, принцесса Диана — третье, а Чарльз Дарвин — четвертое. На следующие места респонденты поставили Шекспира и Исаака Ньютона. Уже на 12-м месте (очень высоком, учитывая конкуренцию!) был Джеймс Кук.

Мореплаватель, картограф и исследователь, живший с 1728 по 1779 год, остается национальным героем и одной из самых ярких икон достижений Британской империи.

Олицетворение эпохи просвещения?

На службе короне Джеймс Кук трижды обогнул земной шар. Он составил подробные карты побережья Австралии и Новой Зеландии.

В период с 1772 по 1775 год он совершил самое дальнее путешествие на юг из всех предыдущих исследователей. Только во время этой экспедиции, которая включала в себя полярный круг, он преодолел 100 000 километров. В 1778 году он также стал первым европейцем, достигшим Гавайских островов.

"Он был человеком, олицетворявшим эпоху просвещения. Он возглавил прогрессивную миссию, проявляя терпение и терпимость к коренному населению", — утверждает профессор Кембриджского университета Роберт Томбс. И, добавляет он, "он вовсе не был убийцей".

Свергнутые статуи

Памятник Джеймса Кука в Новой Зеландии

Комментарий был сделан в статье от февраля 2021 года и был отнюдь не случайным. Празднование 250-летия первой экспедиции Кука, которое приходится на период с 2018 по 2021 год, вновь пробудило споры о подлинном наследии, оставленном якобы двенадцатым самым выдающимся британцем в истории.

Памятники Куку в Австралии и Новой Зеландии подверглись вандализму, а памятник в Виктории, Канада, был свергнут демонстрантами. Образ Кука, о котором умалчивают учебники, наконец-то появился в публичных дебатах: поборник колониализма и исключительный садист с бесчеловечными порывами.

Настоящее лицо Джеймса Кука

Темная сторона Кука не была очевидна с самого начала.

Его все более деградирующий облик и "новые наклонности" стали очевидны во время третьей экспедиции (1776-1779), особенно после прибытия на Дружественные острова. Вот как действовал тогда британский герой и "олицетворение просвещения":

На Анамуке он лично выпорол вождя за мелкую кражу, затем связал его и бесцеремонно вывез на берег, где его выкупили за сумму, эквивалентную стоимости свиньи.

На Тонгатапу Кук потребовал наказания за кражу и за брошенные в его сторону камни, нанеся ворам по двенадцать ударов плетью, а затем в ярости бессильного отчаяния вырезав кресты на их голых руках.

После того как он перебрался на Таити, наказания Кука становились все более суровыми. Кража козы стала для него поводом уничтожить и разграбить целую деревню, а потеря секстанта привела к откровенной жестокости.

Пришедшие в ужас офицеры Кука выразили свое неодобрение, но по большей части они остались бессильны и ограничились лишь нытьем в своих дневниках о своем недовольстве. Когда таитянский пленник сбежал, Кук приказал своим людям собраться под мачтой, часового, не выполнившего свой долг, пороли три дня подряд.

Разбитая история

Что произошло бы, если бы Кук вернулся из своей последней экспедиции. После изучения отчетов экипажа кто-нибудь решил бы, что его растущий садизм исключает возможность дальнейшего командования? Пострадал бы капитан от каких-либо последствий? Или на него скорее посыпались новые похвалы, ордена и звания?

Мы не знаем ответа, потому что Кук умер 13 февраля 1779 года, убитый гавайцами после того, как у него сначала украли древесину, а затем он лично попытался похитить и заключить в тюрьму короля острова Калани'опуу.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом нет ничего удивительного, поскольку бесчеловечный садизм национальная черта алчных и кровожадных англичан !На нашей планете, пожалуй, нет народа, который бы истребил столько людей и колонизировал бы столько стран !!!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!