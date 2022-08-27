Из-за чего произошла драка между Стахановым и Сталиным и была ли она 

Алексей Григорьевич Стаханов, по другим данным – Александр Григорьевич, родился в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. Сейчас это место находится в Липецкой области Российской Федерации. С молодых лет этот человек работал в шахте под Луганском и стал рекордсменом – добыл 102 тонны угля, вместо 7, которые были нормой для шахтеров в то время.

Несмотря на то, что тема статьи – драка со Сталиным, я остановлюсь чуть подробнее на личности Стаханова.

Выше было указано, что он был, возможно, Александром. Просто журналист, который писал об ударнике труда, перепутал имена. Простое же дело: Алексей, Александр – похоже.

Что же касается рекорда, то дело даже не в нем. Этот рекорд позже повторяли и улучшали, в том числе, и сам Стаханов его перебивал. Ценно, что шахтер придумал, как повысить производительность своей работы. Это получилось сделать благодаря разделению труда. Стаханов, когда ставил первый рекорд, шел в забой только лишь для того, чтобы «вгрызаться» в породу. А всю вспомогательную деятельность за него выполняли другие.

Иногда встречается мнение, что в рекорде Стаханова ничего особенного не было. Можно согласиться только отчасти. Да, 102 тонны за смену могут добыть многие. И тогда могли это сделать отдельные шахтеры. Повторю, ценна идея Алексея Григорьевича, до которой раньше него либо не могли додуматься, либо никому не было дела – никто не взял на себя смелость и ответственность реализовать мысль, воплотить её в жизнь.

Конечно же, Стаханов стал знаменем, легендой, символов. Вполне заслуженно.

Как и в любой истории, за которую берется государственная пропаганда, Алексея Григорьевича в прессе сделали лучше, чем он был на самом деле. Я в этом ничего страшного не вижу. Наоборот, примером Стаханова вдохновлялись. Производительность труда росла по всей стране, в разных отраслях. Появлялись новые рекордсмены. Шел подъем производства.

Всегда должны быть примеры, которые вдохновляют. И необязательно, чтобы они были полностью реальными, без выдумки. Если дело благое, значит, нужно его прославлять.

Проблема в том, что Алексей Стаханов сам поверил в улучшенную версию себя, поймал «звездную болезнь». Всё это привело к плохому.

Дочь героя Виолетта Алексеевна вспоминала, что время от времени отец приходил домой навеселе, садился за стол, бил по нему кулаком и серьезно так говорил: «Я Стаханов!».

Социальные лифты

Знаете, что еще примечательно?! Посмотрите вокруг! Какие люди сейчас становятся знаменитыми и богатыми? Блогеры, артисты, певцы, скандалисты и так далее. В СССР ценили людей труда. Смог Алексей Григорьевич установить рекорд – получил славу, почет, ему дали квартиру в Доме на набережной.

Другое дело, Стаханов, после того как стал знаменитым, не туда свернул…

Кем был Сталин

Василий Иосифович Сталин был любимым сыном человека, руководившего СССР, парень выбрал военную карьеру, получал образование в профильном училище – в ВУЗе.

Впрочем, про Сталина рассказывают, что учиться он не очень любил. Ему больше нравилось гулять, веселиться и так далее. Есть ли в этом что-то необычное? Нет, конечно. Все студенты, все молодые люди хотят гулять и веселиться. Так было во все времена.

А Василий же был сыном такого человека. Его за глаза называли «царевичем», «красным принцем». Это был типичный представитель «золотой молодежи».

Со Стахановым Василий Сталин встретился однажды в ресторане гостиницы «Метрополь».

Суть конфликта

Рассказывают, что Василий и Алексей довольно сильно сдружились в Москве, хоть и между ними была некоторая разница – что касается возраста. Да и не только его. Социальные статусы тоже были разные. Василий – сын правителя. Стаханов – простой шахтер.

По легенде, Сталин пренебрежительно высказался о крестьянском происхождении Стаханова. Алексей не смог стерпеть. Стаханов якобы взял бутылку вина и запустил её в Сталина. Тот увернулся, тара попала в большое зеркало и разбила его.

Потом друзья помирились и стали ловить рыбок в прудике ресторана.

Эту версию оспаривают, основываясь на косвенных доказательствах. Василий Сталин не был, по свидетельствам современников, человеком заносчивым. Он сам был внуком сапожника и сыном ссыльного – человека, которого в царские времена считали бандитом.

Так что, скорее всего, Сталин ничего Стаханову не говорил.

А дочь Алексея Григорьевича Виолетта Алексеевна вовсе рассказывала, что никакой драки не было. Якобы её отец знал младшего Сталина, но не настолько хорошо, чтобы выпивать вместе и драться потом. По словам женщины, было всё: разбитое зеркало, ловля рыбок. Но драка – это самая настоящая выдумка.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Необходимо отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились!

Вместе с тем работа стахановцев ,наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

Любопытно, что когда в газете "Правда" быстрыми темпами готовили статью, то расшифровали "А. Стаханов" как Алексей. На самом деле шахтера звали Александр либо Андрей – есть разные версии.Ошибка обнаружилась на следующий день, о ней доложили Сталину, который ответил, что в "Правде" опечаток не бывает.Есть иная версия – секретарь Сталина Александр Поскребышев доложил вождю об инциденте, а тот сказал, что Алексей – красивое русское имя, ему нравится.Как бы там ни было, в итоге Стаханову выдали паспорт с новым именем.

Жизнь шахтера с приходом славы сильно поменялась, как и его отношение к окружающим. Гражданская жена Стаханова и мать его двоих детей Евдокия ушла от него к милиционеру. По другой версии Евдокия сбежала с табором цыган, оставив ему двух детей.В Москву 31-летний Алексей Стаханов переехал уже с новой женой, 14-летней харьковчанкой Галиной Бондаренко, с которой познакомился на школьном концерте. Родители девятиклассницы и местные чиновники подделали документы, добавив к возрасту девушки два года, что позволило зарегистрировать брак.

Стаханов получил прозвище "Стаканов". После ряда дебошей, в том числе битья стекол и ловли рыбок в ресторане "Метрополь", последовала реакция Сталина, который предупредил: если не прекратятся загулы, то придется поменять знаменитую фамилию на более скромную.После этого Стаханов предпочитал отсиживаться на даче, выделенной партией.

Вместе с тем Сталин , пославший на фронт своих сыновей, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!

Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший злодей и авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

В 1975 Стаханову поставили диагноз "рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речевых функций", что стало последствием злоупотребления алкоголем.Отделение, где лежали больные с поражением сосудистой системы головного мозга, находилось в психбольнице. Осенью 1977 года кто-то в общей палате уронил на пол шкурку от яблока, а Стаханов поскользнулся на ней и ударился головой об острый угол стола. Умер через пару дней, не приходя в сознание.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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