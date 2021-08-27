Как Сталин поступил со своей секретаршей, которая обвинила его в предательстве

Подозрения в том, что Иосиф Сталин в свое время был агентом царской охранки, возникали у соратников будущего руководителя СССР еще при его жизни. Многие отечественные историки и публицисты считают, что целью развязанных Сталиным репрессий 30-х – 50-х годов было, в том числе и уничтожение тех, кто мог что-либо знать об этом предательстве.



В своей книге «Агенты Коминтерна. Солдаты мировой революции» Михаил Пантелеев описывает биографию вдовы члена Загранбюро ЦК РСДРП Владислава Каспарова (Каспарянца) Варвары (ее муж умер в сентябре 1917 года в Давосе). Каспарова высоко ценил Ленин, это отмечено в полном собрании сочинений большевистского вождя, они переписывались, Каспаров в 1913-1914 годах сотрудничал с «Правдой».

Варвара Каспарова училась вместе с будущим мужем в своем родном городе Шуше (по другим данным, она родилась в азербайджанской Елисаветпольской губернии). В 16-летнем возрасте девушка вступила в партию большевиков. До 1917 года находилась с супругом за границей, также занималась партийной работой, Каспаровы в Женеве встречались и сотрудничали с Лениным. После революции, в Гражданскую войну, Каспарова служила в Красной армии на должности политработника, в это время (до 1920 года) была секретарем Иосифа Сталина (точной даты этого секретарства историки не указывают).

С осени 1920 года Каспарова служила в аппарате Международного женского секретариата Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), затем возглавляла его Восточный отдел. Историки называют Каспарову Варварой, тогда как настоящее имя большевички, по данным общества «Мемориал»*, Варсеника (она была армянкой).



У доктора исторических наук Юрия Фельштинского в книге «Был ли Сталин агентом охранки» говорится, что Варвару Каспарову арестовали в 1937 году. Однако, согласно архивам «Мемориала», арест 48-летней большевички, «ответственного работника Коминтерна и ЦК ВКП(б)», произошел в июле 1936 года, причем он был уже вторым по счету при советской власти.

Первый раз Каспарову коллегия ОГПУ судила в 1928 году по обвинению в принадлежности к троцкистам, ее исключили из партии и приговорили к ссылке. Ссылку Каспарова до 1935 года отбывала в Минске, Краснококшайске (ныне Йошкар-Ола) и Кургане. Написала заявление о выходе из оппозиции и была освобождена. На воле до следующего ареста она пробыла всего несколько месяцев. Очередное предъявленное Каспаровой обвинение: «участие в террористической организации». Осужденной дали 10 лет тюрьмы, включая 5 лет без права переписки.

Примечательно, что и этот приговор для Варвары Каспаровой оказался не последним. Судя по материалам уголовного дела, заниматься «антисоветской агитацией» и распространять «клеветнические измышления о мероприятиях ВКП(б) и советского правительства» заключенная стала с началом Великой Отечественной войны. И 8 сентября 1941 Военная коллегия Верховного суда СССР по указанию Госкомитета обороны, подписанному 6 сентября лично Сталиным заочно судила Каспарову. Приговор – высшую меру наказания для сидевшей в Орловском централе осужденной привели в исполнение 11 сентября.



Историк Юрий Фельштинский ссылается на воспоминания одного из создателей общества «Мемориал» Сергея Шеболдаева, сына репрессированного и расстрелянного первого секретаря Азовско-Черноморского крайкома партии Бориса Шеболдаева – якобы Шеболдаев-старший рассказывал о поведении Каспаровой в тюрьме. Согласно воспоминаниям Сергея Шеболдаева, отца к Каспаровой послал лично Сталин – будто бы вождь попросил передать заключенной: если та не перестанет говорить, что Сталин был провокатором и агентом царской охранки (речь шла о бакинском периоде деятельности Кобы), то расстрел неминуем. Но Каспарова твердо стояла на своем. Шеболдаев-старший успел рассказать о ее стойкости до своего ареста. В частности, об этом стало известно члену Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б) Ольге Шатуновской (была арестована в 1937 году, 8 лет провела в колымских лагерях; в 50-х годах реабилитирована, дожила до 89 лет).

Зоя Серебрякова, дочь известного советского партийного и государственного деятеля Леонида Серебрякова, репрессированного и расстрелянного в 1937 году, говорила, что о провокаторстве Сталина в 1918 году утверждал, в частности, председатель Бакинского Совнаркома Степан Шаумян (расстрелян в том же году английскими интервентами и эсерами в числе 26 бакинских комиссаров). …

Дискуссия в печати по поводу провокаторства Сталина началась в советской печати еще в конце 80-х годов ХХ века. Однако она до сих пор не подкреплена какими-либо документами, подтверждавшими измену будущего главы советского государства. По этому поводу Дирекция центрального государственного архива Октябрьской революции СССР в 1989 году даже выступила с официальным заявлением: никаких материалов по поводу сотрудничества Сталина с царской охранкой у них не было и нет.

* - организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента Николай Сыромятников



Николай Сыромятников

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой честностью :

Читая эту статью, не перестаешь восхищаться мужеством и честностью Варвары Каспаровой , которая не побоялась величайшего злодея современности палача народов Сталина, устроившему к тому же геноцид своему народу, и уличила этого государственного преступника и садиста в измене и провокаторстве!

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!Причем это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Общеизвестно также, что Сталин стал полноправным членом изуверской ленинской банды лишь после того, как ограбил банки в Тифлисе и доставил Ленину 340 тысяч золотых рублей − огромную по тем временам сумму. Кроме того, занимаясь грабежами в Баку, Сталин одновременно получал деньги от одного из спонсоров октябрьского переворота Ротшильда, по поручению которого он поджег нефтеперерабатывающее предприятие его конкурента Рокфеллера!

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе.Действительно, резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей !

Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !



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