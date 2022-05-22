5 небанальных фактов про Средние века

Самые модные цвета Средневековья: белый, голубой и индиго

Профессор Джон Арнольд выпустил Оксфордский справочник по средневековому христианству. Там много любопытных фактов, которые заставляют по-новому взглянуть на Средневековье. Я выбрал самые интересные из них.

Отношения мужчин и женщин были проще

Известный стереотип - у в Средние века были строгие запреты на половую жизнь до брака, а сам брак - это максимально серьезная церемония. Дескать, надо было обязательно обвенчаться в церкви. И такой брак – только один, всерьез и «пока смерть не разлучит».

Так действительно женились, но совсем немногие. Лишь те, кто хотел устроить торжество, пышную свадьбу. Так делала верхушка аристократии, но обычные люди крайне редко.

Большинство же мужчин и женщин женились просто заявляя друг другу, что вступают в брак. Сделать это нужно было при свидетелях, на случай, если одна из сторон передумает. Но процесс был максимально простым и в большинстве случаев нигде не регистрировался.

Крутая шляпа вместо крутой тачки

Сейчас богатство измеряют в крутых автомобилях. В Средние века же для этих целей использовали головные уборы.

Сперва люди носили соломенные шляпы. Но потом в моду вышел высокий рост и, соответственно, любые головные уборы, которые визуально его увеличивали.

Портрет дамы, Рогир ван дер Вейден, 1460 год

С XIV века модницы стали носить эннен – остроконечную шляпу. Основу шляпы сворачивали из накрахмаленного льна или картона и обтягивали шелком. Высота шляпы строго регламентировалась. Самую высокую – в метр высотой – носили особы царских кровей. Аристократки, в зависимости от положения, надевали шляпы высотой до 40-60 см. А вес эннена спокойно мог достигать 3-5 кг!

В таком головном уборе женщины постоянно приседали, когда входили в дверь. А что, полезная шляпа оказывается! Ведь приседания с отягощениями – лучшие упражнения для здоровья и фигуры. Особенно женской.

Мужчины, чтобы не отстать от женщин, начали носить тюрбаны, которые они заимствовали от арабов. Но Церковь быстро пресекла восточную моду и строго настрого запретила этот атрибут чужеземной религии. Поэтому мужчины завели себе шляпы. Какое-то время шляпы были атрибутом аристократии – простолюдинам было запрещено их носить.

И когда люди женились, то молодожены дарили друг другу именно шапки. Вот такое огромное значение придавалось такому, в общем то, скромному для наших дней элементу одежды.

Сословий, как пишут в учебниках, не было!

Рыцари, крепостные крестьяне и духовенство – три главных сословия Средних веков. Так нас учат в школе. Но в реальности, начиная с 1100 года, такого разделения уже не было. Дело в том, что в XII-XIII вв в Европе происходит резкий рост населения. Причем рост идет в основном за счет городов. Париж за этот период вырос в 10 раз, Лондон – в 8! И в этих городах жили люди, которые не имели никакого отношения к сословиям. Это было представители самых разных профессий: купцы, плотники, мясники, ткачи, владельцы продуктовых лавок, архитекторы, художники, жонглеры и т д.

Очень модный рыцарь (почему модный? Узнаете в последней главе!)

Да и в сельской местности было не так много крепостных. Многие крестьяне были свободными фермерами, как сказали бы в наше время. Они владели своей собственной землей. И регулярно ездили на ярмарки, где продавали свои продукты.

Конечно, в Средние века были и рыцари и крепостные и священники. Но это была лишь часть людей. Это как если бы сейчас всю Россию поделили на три сословия: чиновники, дворники и олигархи. А всей остальной 90+% России как бы и не существует.

Люди не верили, что мир плоский

Почему то, говоря про «дремучее Средневековье», многие думают, что люди мыслили примитивно и имели ограниченные знания о мире.

Мне кажется, что после серии глупых роликов на YouTube о плоской Земле гораздо больше людей поверили в это, нежели в Средние века.

Дело в том, что богословы в Средние века почитали античных философов, которые, в свою очередь, настаивали на сферической форме Земли и космоса. Богословы и транслировали эту картину мира всем остальным. Так что представление о том, что Земля носит форму плоского диска, было скорее домыслом отдельных персонажей, но вовсе не распространенной позицией.

В Средние века любили яркие цвета

Если посмотреть фильмы, то Средние века рисуют в унылых серо-коричнево-болотных цветах.

Но все было ровно наоборот! Люди ценили яркие цвета и использовали их повсеместно – от повседневной одежды и украшений, до оформления витражей в церквях. И стены любили красить именно в яркие цвета.

Платье, выполненное в самых модных цветах Средневековья

Кожаная и меховая одежда, конечно, не блистала всеми цветами радуги. Но люди украшали себя, как могли. Надевали цветные туники, плащи, разноцветную ювелирку. Особенно сильно тренд на яркость пошел после крестовых походов, когда европейцы стали заимствовать моду у арабов. Так появились турниры, ярмарки, яркая гербовая расцветка и т д.

Кстати, краски, как и шляпы, тоже были атрибутом статуса. В те времена краски были нестойкими, быстро линяли. И обновлять гардероб, всегда ходить в цветастой одежде могла позволить себе только аристократия. Очень популярные цвета Средневековья: ярко-красный, белый и черный.

А самым дорогим и модным стали голубой и синий. И особенно - цвет индиго, который представляет золотую середину между темно-синим и фиолетовым.

Понятное дело, что спустя века до нас уже дошли стены с облупившейся краской, а многие настенные росписи утеряны. Разумеется, ткани, что дошли до наших дней, тоже все стали коричневыми.

Но более детальный анализ состава веществ, а также изучение книг дают понять – что мир Средних веков был совсем другим. Люди обожали яркие краски, как никогда в другие периоды истории!

Источник

А вы знали об этом?

История лже-принцессы княжна Таракановой полна тайн. Пользуясь своей красотой, незаурядными умственными способностями, и подталкиваемая стремлением к богатству и роскоши, девушка не испытывала недостатка в страстных поклонниках. Их она использовала совершенно бессовестным образом, ничуть не жалея, доводя до полного разорения и тюрьмы. Лже-принцесса открыто заявила, что она законная наследница престола, а Екатерина ll , поскольку она является дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны и, к тому же, сестрой Емельяна Пугачёва. Информация об этих "манифестах" дошла до Екатерины ll. Императрица, почувствовав угрозу своему положению, церемониться не стала. Она обратилась графу Алексею Орлову - младшему брату своего фаворита Григория Орлова, с щекотливым поручением "схватить бродяжку".

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43815930400/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь https://otari.mirtesen.ru/blog/43992057250

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!