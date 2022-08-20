Почему Сталин боролся с космополитами?

Выражение космополитизм зародилось ещё в древней Греции, примерно в пятом веке до нашей эры. Впервые, космополитом себя провозгласил Диоген Синопский – древнегреческий философ. Космополитизм – это идеология, при которой интересы человечества ставятся выше интересов отдельных народов и наций, и человек является свободным индивидом. Несмотря на субъективную правильность этих высказываний, были люди, которые не хотели, чтобы эта идеология процветала. Появилась даже целая партия, готовая бороться с этим явлением. В СССР борьбу с этой группой возглавил один из самых значимых людей двадцатого века - Иосиф Виссарионович Сталин. Именно про это и будет повествоваться в статье.

В Советском Союзе первое появление космополитизма приходится на 1946 год. Партия существовала очень недолго, всего 3 года, но это явление оказалось слишком значимым и вошло в историю СССР, а впоследствии и России. Нацелена борьба была на деятелей культурной и научной сфер. В большей мере пострадали еврейские народы. С чем это связанно и почему Сталин был против этого? Ответ прост: евреи считали себя полноценными русскими, но как считал Иосиф Виссарионович, они, вследствие влияния западных стран, не выражают истинного патриотизма.

Также правительство критиковало ряд «безнравственных» людей, представителей буржуазии и интеллигенцию, к которым относились А. Ахматова, М. Зощенко, А. Твардовский и другие деятели. Сталин давал речи по этому поводу, за что его даже обвиняли в антисемитизме, то есть неприязни к еврейскому народу. Многие научные деятели современности поддерживают это мнение. Борьба с космополитизмов в первую очередь осуществлялась путём гонения евреев.

Очень много людей пострадало из-за субъективного поведения Сталина, который не хотел давать лишнюю волю своему государству. А в Ленинграде случилось так, что почти все евреи были отстранены от своих государственных должностей. История с космополитизмом начала закругляться только в 1949 году, когда редакторами газет было принято решения перестать печатать статьи с «громкими» заголовками и тщательно обдумать эту ситуацию. Сталин, дабы не перегибать палку, решил умерить свой пыл. А чтобы показать свою невиновность, он снял с должностей некоторых важных работников газетной индустрии.

Борьба с космополитизмом дала ряд отрицательных последствий: негативное влияние на науку и культуру, уменьшили свободу слова, закрыли Советский Союз от запада. Была ли на самом деле данная идеология опасна или это всего лишь очередной план Иосифа Виссарионовича подмять под себя всех? Вероятно, об этом будет непросто объективно судить в наше время!

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А вы знали об этом?

В предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу ! Именно поэтому с 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

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