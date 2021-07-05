33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

Человек живет на Земле тысячи лет, однако разнообразие и совершенство природы не перестает его удивлять. Поэтому не кажется странным, что люди издавна черпали в великолепии природы вдохновение для создания удивительных вещей.

Ориентируясь на красоту природных явлений создавались дивные одежды, невиданные ранее интерьеры и завораживающие взор произведения искусства.

1. Дорога, ведущая прямо в небо

2. Опасная белоснежная тропа

3. 20-минутный закат

4. Хорошая заявка на селфи года

5. Волна на озере Мичиган

6. Беззвучный диалог с мудрым животным

7. Амбар в Норвегии

8. Посадка в тумане

9. Линия горизонта в Румынии

10. Неожиданный гость

11. Грязевые грозы

12. Обычный вид горы в Исландии

13. Собака-ниндзя

14. Отражение велосипедистов

15. Пробуждение горы

16. Необычные фотограф и модель

17. Зима и одиночество

18. Пруд с крокодилами в зоопарке в Пхукете, Таиланд

19. Кажется, дождь собирается

20. Огромные лапы совы

21. Муравей с мёдом

22. Действующий вулкан на горе Эребус

23. Атмосферное явление в виде световых столбов

24. Ледяные арктические цветы

25. Пятнистое от высокой концентрации полезных ископаемых озеро

26. Миллионы фламинго на озере Натрон

27. Феномен мурмурации — танцы стаи скворцов

28. Следы жизнедеятельности песчаных термитов

29. Ежегодная миграция крабов на острове Рождества

30. Местность близ реки Кататумбо, считающаяся самой грозовой на Земле

31. Газовый кратер Дарваза («Врата в ад»)

32. Ледяные пузыри на канадском озере Эйбрахам

33. «Тропа гиганта», образованная в результате извержений древнего вулкана

И это только малая часть тех сюрпризов, которыми окружающий мир может нас удивить.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2250046277856528978/

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