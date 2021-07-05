33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

Человек живет на Земле тысячи лет, однако разнообразие и совершенство природы не перестает его удивлять. Поэтому не кажется странным, что люди издавна черпали в великолепии природы вдохновение для создания удивительных вещей.
Ориентируясь на красоту природных явлений создавались дивные одежды, невиданные ранее интерьеры и завораживающие взор произведения искусства.
1. Дорога, ведущая прямо в небо
2. Опасная белоснежная тропа
3. 20-минутный закат
4. Хорошая заявка на селфи года
5. Волна на озере Мичиган
6. Беззвучный диалог с мудрым животным
7. Амбар в Норвегии
8. Посадка в тумане
9. Линия горизонта в Румынии
10. Неожиданный гость
11. Грязевые грозы
12. Обычный вид горы в Исландии
13. Собака-ниндзя
14. Отражение велосипедистов
15. Пробуждение горы
16. Необычные фотограф и модель
17. Зима и одиночество
18. Пруд с крокодилами в зоопарке в Пхукете, Таиланд
19. Кажется, дождь собирается
20. Огромные лапы совы
21. Муравей с мёдом
22. Действующий вулкан на горе Эребус
23. Атмосферное явление в виде световых столбов
24. Ледяные арктические цветы
25. Пятнистое от высокой концентрации полезных ископаемых озеро
26. Миллионы фламинго на озере Натрон
27. Феномен мурмурации — танцы стаи скворцов
28. Следы жизнедеятельности песчаных термитов
29. Ежегодная миграция крабов на острове Рождества
30. Местность близ реки Кататумбо, считающаяся самой грозовой на Земле
31. Газовый кратер Дарваза («Врата в ад»)
32. Ледяные пузыри на канадском озере Эйбрахам
33. «Тропа гиганта», образованная в результате извержений древнего вулкана
И это только малая часть тех сюрпризов, которыми окружающий мир может нас удивить.
Источник : https://sreda.temadnya.com/2250046277856528978/
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