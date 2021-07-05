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33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

Человек живет на Земле тысячи лет, однако разнообразие и совершенство природы не перестает его удивлять. Поэтому не кажется странным, что люди издавна черпали в великолепии природы вдохновение для создания удивительных вещей.

Ориентируясь на красоту природных явлений создавались дивные одежды, невиданные ранее интерьеры и завораживающие взор произведения искусства.

1. Дорога, ведущая прямо в небо

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

2. Опасная белоснежная тропа

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

3. 20-минутный закат

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

4. Хорошая заявка на селфи года

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

5. Волна на озере Мичиган

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

6. Беззвучный диалог с мудрым животным

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

7. Амбар в Норвегии

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

8. Посадка в тумане

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

9. Линия горизонта в Румынии

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

10. Неожиданный гость

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

11. Грязевые грозы

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

12. Обычный вид горы в Исландии

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

13. Собака-ниндзя

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

14. Отражение велосипедистов

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

15. Пробуждение горы

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

16. Необычные фотограф и модель

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

17. Зима и одиночество

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

18. Пруд с крокодилами в зоопарке в Пхукете, Таиланд

 

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

19. Кажется, дождь собирается

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

20. Огромные лапы совы

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

21. Муравей с мёдом

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

22. Действующий вулкан на горе Эребус

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

23. Атмосферное явление в виде световых столбов

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

24. Ледяные арктические цветы

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

25. Пятнистое от высокой концентрации полезных ископаемых озеро

 

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

26. Миллионы фламинго на озере Натрон

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

27. Феномен мурмурации — танцы стаи скворцов

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

28. Следы жизнедеятельности песчаных термитов

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

29. Ежегодная миграция крабов на острове Рождества

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

30. Местность близ реки Кататумбо, считающаяся самой грозовой на Земле

 

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

31. Газовый кратер Дарваза («Врата в ад»)

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

32. Ледяные пузыри на канадском озере Эйбрахам

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

33. «Тропа гиганта», образованная в результате извержений древнего вулкана

 

33 фото как доказательство того, что мир никогда не перестанет нас удивлять

И это только малая часть тех сюрпризов, которыми окружающий мир может нас удивить.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2250046277856528978/

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