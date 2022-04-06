Ваша икона-заступница по дате рождения

С рождения каждый получает себе в помощь икону-заступницу, которая укрывает божественной пеленой от забот, оберегает от невзгод и помогает обрести счастье.

Вера определяет дальнейшую судьбу человека. Насколько сильна любовь к Господу, настолько сильно его покровительство над жизнью праведного. Каждая икона — это своего рода божественное откровение. Издавна святые образы угодников Божьих спасали целые города, отражали натиск врагов, исцеляли и защищали простых людей.

Но предназначение икон заключается в первую очередь в очищении души молящегося, в воссоединении его с Создателем. У каждого живущего на земле есть свой небесный покровитель, и образ его — икона-заступница. Обращайтесь к Господу перед своей святыней, прося через своих защитников исполнения желаемого, и оно непременно произойдет.

Рожденные с 23 декабря по 21 января

Ваше счастье защищает икона Божией Матери «Державная». Эта удивительная икона, всесильная и не раз являвшаяся чудеса миру, станет вашей заступницей в самых сложных ситуациях. К ее помощи взывают в минуты скорби и уныния. Перед этой иконой Богоматери молятся о скором обретении любви, о мире во всем мире, о спасении земель русских, о великом правителе, который поднимет Россию с колен, об избавлении от врагов и об исцелении от душевных и телесных недугов.

Рожденные с 22 января по 21 февраля

Вашей покровительницей является икона Божией Матери «Владимирская». За свою чудотворную силу она особенно любима и почитаема многими православными людьми. Владимирская икона Богоматери отразит удары судьбы от жизни молящихся перед ней. Сила образа непостижима. К ее заступничеству припадают в минуты тяжелых испытаний. Образ Богородицы исцеляет недуги телесные, в особенности сердечные болезни, защищает от натиска врагов, от природных бедствий и смертельных опасностей. Владимирская святыня смягчит людские сердца, навсегда поселив в них мир и покой, что укрепит веру и подарит благополучие.

Рожденные с 22 февраля по 21 марта

Божественной помощью озарит вашу жизнь Иверская икона Божьей Матери. По просьбе самой Девы Марии был нарисован образ сей в дни Ее земной жизни. Евангелист Лука трудился не покладая рук, стараясь детально передать лик Богоматери, чтобы после каждый верующий мог созерцать красоту Ее и ощущать чудотворную помощь. Живописная икона предстает пред зрителями так, словно это зеркальное отражение Великой Богородицы. И в ней действительно по сей день живет наставление Святой Матери: «Покуда смотрят на образ мой присутствующие, к ним переходит сила моя и рожденного мной...».

Перед Иверской иконой Божьей Матери люди просят Богородицу утешить их сердца, укрепить веру, избавить от напастей лютых, смягчить скорбь и печаль, исцелить муки земные и помочь в выбраться из финансовых проблем.

Рожденные с 22 марта по 21 апреля

Людям, появившимся на свет в этот период, стоит обращаться в молитвах и просить защиты подле образа Казанской Божьей Матери, который был написан с византийской иконы Богородицы, названной «Одигитрия». В переводе с греческого языка «Одигитрия» значит «путеводительница». Лик Пречистой Девы источает теплоту, величественную строгость и неподдельную любовь. Для рожденных весной икона Казанской Богоматери станет спасительной силой в нашем мире. Ослабшим она дает силу, ослепшим возвращает зрение, безверным — крепость духа. Молитва, произнесенная пред святыней, защитит от нападок недоброжелателей, врагов и всякого колдовства.

Рожденные с 22 апреля по 21 мая

Спасительной иконой для вас является образ Божией Матери, в народе названный «Споручница грешных». К чудотворному образу стоит обращаться в минуты ослабления веры. Весь наш мир — поле битвы с греховными деяниями, в коих одержать победу поможет поручительница перед Господом и Иисусом Христом Дева Мария. Молитвы, обращенные к Богородице, подарят освобождение от печали, отчаяния, скорби и исцеление от различных недугов. Образ Владычицы Небесной поможет вам пронести через всю жизнь веру в душе и оградит от грехопадения.

Рожденные с 22 мая по 21 июня

Если вы родились в это время, то вашей иконой-заступницей выступает образ Богоматери «Взыскание погибших». Лик святой поможет достичь высшего духовного совершенства, незримо ограждая вас от дьявольских нападок и искушений. Икона передаст вам часть силы своей, освободит сердце от пороков, поможет в семейной жизни. Перед ней можно молиться Пречистой Деве о здравии и благополучии близких людей, в частности детей. Избавит икона «Взыскание погибших» и от недугов мирских любой сложности, освободит от пагубных пристрастий и греховных искушений.

Рожденные с 22 июня по 21 июля

Вашей заступницей обозначена икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Данный образ широко известен, всеми любим и глубоко почитаем. Известность икона получила благодаря многочисленным исцелениям и избавлениям от бед. Молитвы перед святым образом уберегут от обид, болезней, печалей, грехопадения. Икона Богоматери вселяет надежду и любовь даже людям алчным и корыстным, направляя их по пути света и счастья.

Рожденные с 22 июля по 21 августа

Рожденные в этот период находятся под святым покровительством иконы «Покров Пресвятой Богородицы». В самом названии образа Богородицы лежит отсылка к православному празднеству и великому заступничеству. Если вы родились под опекой данного образа, не стесняйтесь просить у Божией Матери заступничества и помощи в житейских делах. Она не напрасно дарована вам Свыше. Во власти чудотворной иконы находится укрепление и сохранение благодати Господа.

Рожденные с 22 августа по 21 сентября

Молитесь о защите и помощи подле иконы Божьей Матери «Страстная». Почитаемый образ оберегает семейное счастье, личное благополучие, выступает хранителем очага, уюта и гармонии. Через молитвы перед святым образом Богородицы можно отразить сплетни, зависть и интриги недоброжелателей.

Рожденные с 22 сентября по 21 октября

Вы были рождены под защитой Почаевской иконы Божьей Матери и образа «Воздвижение Креста Господня». На жизнь вашу распространяется животворящая сила Креста Спасителя, которая в свое время являла чудеса оживления и воскрешения. А образ Пресвятой Девы убережет от предательства, сплетен, зависти, даровав вам справедливость, которая будет сопутствовать вам на протяжении всей жизни.

Рожденные с 22 октября по 21 ноября

Жизнь ваша находится под опекой иконы-заступницы Божьей Матери «Скоропослушница». В течение нескольких веков образ Богородицы являл миру чудеса, выступая заступником от смертельных болезней и одержимости. Сила иконы заключается в ее быстрой помощи, практически молниеносной. Молитвы, обращенные к Деве Марии, подарят духовное прозрение, которое осветит любую сложную ситуацию, избавят от сомнений, колебаний и болезней.

Рожденные с 22 ноября по 22 декабря

Вас оберегают иконы Божьей Матери «Тихвинская» и «Знамение». Чудотворная Тихвинская икона покровительствует младенцам и детям, помогая избежать серьезных болезней, непослушания, дурного влияния, укрепляет связь между детьми и родителями, а также способствует обретению верных друзей. Святой образ, именуемый «Знамение», уберегает от воров и преступников, возвращает потерянное, утраченное, украденное, прекращает междоусобные войны и оказывает поддержку при борьбе с заболеваниями.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2447232197145659645/

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