Великие православные праздники: список с датами, объяснения и традиции

Кроме Пасхи как главенствующего христианского праздника, в нашей культуре существует еще 12 великих православных праздников, называемых двунадесятыми. Что это за праздники и как их традиционно отмечают?

Об этом вы узнаете из этой статьи.

Иерархия праздников в ортодоксальном христианстве

Пасха - знак вечной победы жизни над смертью - находится в этой иерархии праздников на ступень выше остальных. Это важнейший праздник христианской традиции. Дальше по иерархии следуют недвунадесятые великие и двунадесятые православные праздники. Всего в категорию великих попадает 17 праздников. К недвунадесятым великим относятся следующие даты:

Покров Пресвятой Богородицы —праздник, который в ортодоксальном мире приходится на 14 октября. Связан с видением константинопольского святого Андрея Юродивого. В час, когда Константинополь был в осаде, Андрею явилась Божья Матерь, простирающая над городом покрывало со своей головы, город был спасен. Обрезание Господне — пока мы 14 января отмечаем последние новогодние праздники, в церкви идет служба в память об этом событии, а также в честь Василия Великого, одного из так называемых Отцов Церкви. Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) ортодоксальная церковь отмечает 7 июля - этот тот день, который мы знаем как Ивана Купала. Он связан с чудесным рождением Иоанна Крестителя за полгода до Иисуса. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе известен просто как Петров день, отмечают 12 июля. Официально в День Петра и Павла чтят память о принятии мученичества апостолами, а для простого народа этот день символизирует полный переход к лету. Усекновение главы Иоанна Предтечи в русской традиции отмечают 11 сентября. В этот день вспоминают о мученической смерти Иоанна Крестителя, а также поминают воинов, павших в битве за отечество.

Рождество Пресвятой Богородицы

В ортодоксальной традиции рождение Девы-матери отмечают 21 сентября. Ее родители, Иоаким и Анна, уже смирились с мыслью не оставить потомства - считается, что обоим было уже за 70, когда родилась Мария. Ее рождение связывают с пребыванием Иоакима в пустыне, куда он удалился просить Господа о продолжении рода. Во сне ему явился ангел и возвестил о том, что вскоре у него родится дочь. И правда - вернувшись в город, Иоаким встретил Анну, спешащую ему навстречу с радостной вестью.

Этот праздник призван возвеличить Богородицу как защитницу и заступницу всех людей перед Богом. В народном календаре его связывают с приходом осени, уборкой урожая и окончанием всех летних работ.

Воздвижение Креста Господня

Этот праздник связан с одним из главных христианских символов - с крестом, на котором Сын Божий прошел испытание смертью. А его появлению поспособствовала византийская императрица Елена в середине IV века. Уже будучи в довольно преклонном возрасте (по мнению историков, ей было около 80 лет), мать императора Константина решает отправиться в Иерусалим ради поисков утеряных христианских реликвий. В результате раскопок на горе Голгофа отыскали не только крест, но и пещеру, в которой был захоронен Христос.

Дата празднования была установлена в сентябре 335 года - после того, как в Иерусалиме был освящен храм Воскресения Христова. Ортодоксальный мир празднует 27 сентября, соблюдая строгий пост и не занимаясь тяжелым трудом. В народе также считают, что именно с этого дня птицы начинают улетать на юг, а змеи - уползать на зиму в норы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Ортодоксальный праздник Введения во храм отмечается 4 декабря. Он посвящен эпизоду из жизни Девы Марии - в трехлетнем возрасте благочестивые родители привели ее в Иерусалимский храм, чтобы исполнить божий завет - посвятить жизнь дочери Богу. Во всех трактовках этой истории рассказывают, что маленькая Мария вошла в храм необычайно уверенно, словно уже зная, что сыграет великую роль в этой религии. Домой к родителям Мария уже не вернулась - в храме она жила до 12 лет, пока ангел Гавриил не принес ей известие о необычайной судьбе, которая ей дарована.

В народной традиции этот праздник называют Введеньем. Его связывали с приходом зимы - именно с этого дня начинались зимние гуляния и выезды на санях. Про полевые работы также стоило забыть аж до весны - крестьяне считали, что землю после Введенья лучше не беспокоить.

Рождество Христово

Из всех двенадцати великий православный праздник Рождество считается наиболее значимым. В западной традиции его принято отмечать 25 декабря, а у нас - 7 января.

Рождение Иисуса произошло в городе Вифлееме, родном городе Иосифа. Он прибыл сюда вместе с беременной Марией, но места в гостинице для них не нашлось. Путникам пришлось расположиться в пещере. Когда Мария почувствовала приближение родов, Иосиф поспешил на поиски повитухи. Ему удалось отыскать женщину по имени Саломея, вместе они отправились обратно к пещере. Первым, что они увидели в пещере, был заливающий все пространство яркий свет. Постепенно свет угас - и взору предстала Мария с сидящим на руках младенцем. В это время над Вифлеемом взошла звезда необычайной яркости, оповестив мир о прибытии Сына Божьего.

Считается, что каждый великий православный праздник рождает в сердце доброту, но Рождество - особенно. В сочельник Рождества принято собираться всей семьей за праздничным столом - в народной традиции на нем должно стоять двенадцать блюд.

Историки считают, что достоверно неизвестно, в какое именно время года родился Иисус. Считается, что дата великого православного праздника Рождества связана более древними праздниками, посвященными с зимнему солнцестоянию (21 или 22 декабря). Этому празднику предшествует сорокадневный пост, начинающийся с 27 ноября.

Крещение Господне

Второй по значимости великий праздник православной церкви после Рождества - это Крещение Господне. Его отмечают 19 января - все мы знаем о народной традиции купаться в этот день в проруби. Однако церковь и историки единогласно утверждают, что эта традиция не такая древняя и исконная, как кажется, а массовый характер приобрела только в 80-е годы - как символ возвращения страны к религии.

Это празднество связано с эпизодом из жизни Христа, который традиционно считают началом его служения. В возрасте 30 лет Иисус прошел через таинство крещения в реке Иордан. Человеком, крестившим Божьего Сына, был Иоанн Креститель. Когда Христос вышел на берег, то на него снизошел Святой Дух в личине голубя, а с небес раздался голос Бога-отца, возвещающий о явлении Бога-сына. Таким образом, Господь проявил себя в своем триединстве. Поэтому Крещение среди великих праздников православной церкви также известно под названием Богоявление. В католической же традиции Богоявление связывают с Рождеством и подношением волхвов.

Сретение Господне

Со старославянского языка Сретение можно трактовать как слово “встреча” - церковь считает, что именно в этот день человечество встретилось с Иисусом Христом. Этот великий православный праздник отмечают 15 февраля - через сорок дней после Рождества. В этот день Мария и Иосиф впервые принесли маленького Иисуса в храм, где его принял святой Симеон Богоприимец. Про Симеона существует отдельная легенда - он был одним из семидесяти ученых, переводивших Святое Писание с еврейского на греческий язык. Запись о Деве, которая должна зачать и родить сына, смутила Симеона, он решился исправить ошибку неведомого переписчика: это Жена должна родить, а не Дева. Но в этот момент в комнате появился ангел и сказал, что такое действительно однажды случится. Господь не даст старцу умереть, пока тот воочию не узрит этого чуда. Когда наконец настал день встречи с младенцем Иисусом, Симеону было уже около 360 лет - всю свою жизнь праведный старец ждал встречи с человеческим воплощением Бога.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения - это символ надежды и ожидания. В этот день, 7 апреля, отмечают явление Марией архангела Гавриила, принесшего ее благую весть со словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами», - это строка впоследствии вошла во множество молитв, посвященных Богородице. Как переходящий праздник, Благовещение часто вклинивается в число православных праздников во время Великого Поста. В таком случае постящимся несказанно везет - в честь праздника разрешается небольшое послабление в виде животной пищи (только не мяса, а рыбы).

Вход Господень в Иерусалим

Остается еще неделя до Пасхи, а мир уже начинает праздновать и чтить память о деяниях Христа в эту неделю. В народе эта дата известна как Вербное Воскресенье - великий православный праздник. В этот день Иисус торжественно въехал в Иерусалим, выбрав в качестве ездового животного осла - как знак того, что он прибыл с миром. Народ встречал его как Мессию, возлагая на дорогу пальмовые ветви - впоследствии они стали основной символикой этого праздника. Так как в наших широтах пальм не растет, то ветки заменили вербовыми.

С этим днем связано много народных традиций. Вербовые ветки принято было святить в церкви, а затем хранить в доме весь год, чтобы удача и благополучие не покидали его. Также вербой легонько ударяли друг друга, приговаривая: “Не я бью - верба бьет”. Так как этот православные праздники в Великий пост отмечают скромно, то основным кушаньем застолья могла быть рыба, но не мясо.

Вознесение Господне

Когда Пасха уже позади и миновало еще сорок дней, ортодоксальные христиане отмечают Вознесение. Этот день является одним из великих двунадесятых праздников православной церкви. Образ вознесшегося на небо Христа напоминает о преобладании идеальной божественной природы над несовершенной человеческой. Вплоть до этого дня можно поздравлять всех православных с праздником Великой Пасхи словами "Христос Воскрес!", а вот уже после окончания праздника Вознесения христосоваться уже запрещает церковь.

Воскреснув, Иисус Христос еще сорок дней проповедовал, а затем собрал своих учеников-апостолов и вознесся на небо, завещая, что явится во второй раз (это считается обещанием второго пришествия) и что на апостолов также снизойдет Святой Дух - это случилось десять дней спустя.

День Святой Троицы

Проходит еще десять дней после Вознесения и пятьдесят - после Пасхи, когда ортодоксальный мир отмечает следующий великий православный праздник. По-простому его также называют Троицей, Пятидесятницей. Событие, которое привело к появлению этого праздника, - это снисхождение на апостолов Святого Духа. Когда все двенадцать были в сборе, неожиданно налетел порыв ветра и окутал апостолов языками пламени. Так ярко о себе заявил Святой Дух. С этого дня ученики Иисуса обрели способность понимать доселе неизвестные им языки и наречия, а главное - разговаривать на них. Это благословение было даровано им для того, чтобы разносить по миру слово Божие, так что апостолы отправились проповедовать по странам.

В народной традиции Троица завершала череду весенних праздников - после нее уже начинался летний сезон. К этому празднику готовились основательно - за несколько дней до него хозяйки убирали в доме, стараясь избавиться от ненужных вещей, а сад и огород очищались от сорняков. Свое жилище старались украсить пучками трав и цветов, а также ветками деревьев - считалось, что это принесет удачу и благополучие всем его обитателям. С утра шли в церковь на службу, а вечером начинались народные гулянья. Молодым людям в эти дни предписывалось быть осторожными - ведь русалки и мавки выходили из лесов и полей, чтобы заманить парней в свои сети.

Преображение Господне

Праздник Преображения связан с небольшим эпизодом из жизни Христа. Взяв с собой трех учеников - Иакова, Иоанна и Петра - Иисус взошел на гору Фавор ради бесед и молитв. Но как только они поднялись на вершину, случилось чудо - Иисус вознесся над землей, его одежды стали белыми, а лик его засиял, словно солнце. Рядом с ним проявились образы ветхозаветных пророков Моисея и Ильи, а с небес раздался глас Божий, возвещающий о сыне.

Преображение отмечают 19 августа. Этот великий православный праздник в народной традиции называют Яблочный Спас (второй после Медового). Считалось, что с этого дня осень начинает вступать в свои права. Многие обычаи этого дня связаны со сбором яблочного урожая и фруктов вообще - до Спаса плоды считались незрелыми. В идеале урожай нужно было освятить в церкви. Тогда яблоки можно было употреблять без ограничений.

Успение Богородицы

Празднество Успения Богородицы связано с окончанием земной жизни Девы Марии и вознесением ее души и тела на небеса. Слово “успение” можно трактовать скорее как “сон” нежели “смерть” - в этом плане название праздника отображает отношение христианства к смерти как к переходу в другой мир и свидетельствует о божественной природе самой Марии.

Этот великий православный праздник отмечают 28 августа, хотя достоверно неизвестно, в каком именно году и в какой день Дева Мария отошла в мир иной. В народной традиции этот день называется Обжинки - его связывают с окончанием жатвы.