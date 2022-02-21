Как Наполеон едва не попал в плен к казакам

Сегодня поговорим об истории, которая случилась с великим полководцем Наполеоном Бонапартом и казаками в 1812г. Согласно истории, этот год мог стать для него последним в жизни, а в результате изменился бы ход всех исторических событий. Нелепая случайность спасла Наполеона от пленения.

Бой под Малоярославцем

Наполеон Бонапарт был вне себя после боя под Малоярославцем. Он размышлял над дальнейшим планом для своей “Великой армии”. Несмотря на то, что от города остался пепел и руины, его территория была завоевана итальянцами.

Этот факт сильно расстроил великого полководца, так как ухудшилась стратегическая обстановка для его войска. Усугубил ситуацию французов и Кутузов, расположивший русскую армию возле Малоярославца, тем самым перерезав дорогу Боровск-Калуга. Теперь южные губернии были недоступны для Бонапарта и единственным решением для него было сражение с русским войском. Однако удача была не на стороне французов. во-первых, армия Кутузова заняла хорошие оборонительные позиции. Во-вторых — французские солдаты стали сомневаться в своей победе.

Как казаки не заметили Наполеона

В октябре 1812г. штаб Наполеона расположился в Городне. Полководец вместе со своей свитой рассматривал местность.

Три гвардейских взвода сопровождали Бонапарта, 2 маршала и 6 генералов. Мимо них промчались казаки, главная цель которых — захват артиллерийского парка. Наполеон не поверил своим глазам. Со словами “Этого не может быть”, он развернул своего коня навстречу казакам. Произошло небольшое сражение, в результате которого нападение было отбито. Однако казакам удалось забрать с собой 11 пушек. Такой финал для великого французского полководца оказался неожиданно счастливым только из-за того, что казаки не узнали его, в противном случае, он был бы захвачен в плен.

С этого момента Наполеон Бонапарт резко изменил свое мнение о казаках. Если раньше он высказывался о них уважительно и с восхищением, то теперь они его раздражали. Также он попросил своего личного хирурга создать яд. Император не хотел попасть в плен живым, поэтому хранил его всегда при себе.

Спустя 2 дня после битвы Наполеоном был выпущен 27 бюллетень, в котором сильно преувеличивалась мощь французской армии.

Реакция Наполеона на нападение казаков

Пережитый стресс из-за нападения казаков заставил Наполеона незамедлительно возвращаться в Европу. Такое решение было необдуманным, и как оказалось, роковым для “Великой армии”.

Отправившись в обратный путь по разбитой дороге и с явной нехваткой запасов продуктов, французы к тому же постоянно были вынуждены отбиваться от нападений казаков и партизанских отрядов.

Наполеон остановился в Варшаве и созвал совещание. Сначала он рассказал о плохой погоде и о войне с дикарями, то есть казаками. Император утверждал, что в них он увидел настоящих чертей, которые были в человеческом обличии. Более того, в Париже повсюду были развешены карикатуры с изображением казаков в непристойном виде — рогатыми демонами, валяющимися в лужах или поджигающих дома. И какое же было удивление парижан, когда немного позже они увидели своими глазами героев карикатур. Посмотреть на казаков сбежалось много народа.

И они оказались совсем не чудовищами — воспитанными и спокойными. К тому же, казаки ничего и никого не трогали. Это открытие стало настоящей сенсацией для французов, они поняли, что Наполеон Бонапарт их откровенно обманул.

Выводы

Наполеон Бонапарт останется для всех великим полководцем, несмотря на все его неудачи. Неизвестно, как бы сложилась далее его судьба, если бы осенью 1812г. его узнали казаки. Возможно, что его политическая и военная карьера сразу бы закончилась, по крайней мере, императору не пришлось бы дважды отрекаться от престола.

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