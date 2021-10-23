Михаил Михалков: кем в СС служил брат самого титулованного поэта СССР

Военная биография одного из трех братьев Михалковых – Михаила больше похожа на захватывающий приключенческий фильм. Все трое – Сергей, Александр и Михаил Михалковы с началом Великой Отечественной служили в РККА. Но только боевое прошлое Михаила напоминает шпионский детектив. Однако есть один нюанс – подробности военного прошлого Михаила Михалкова известны главным образом… с его собственных слов.

«О младшем брате»

Так называется глава книги «В лабиринтах смертельного риска», у которой два автора – братья Сергей и Михаил Михалковы. Сергей Михалков писал, что в начале войны его 19-летний брат окончил пограншколу и был зачислен в особый отдел 79-го погранотряда, располагавшегося в бессарабской части Одесской области. В августе 1941-го Сергей Михалков приехал повидать брата, но ему сказали, что тот отправлен на особое задание в немецкий тыл. Михалковы очень хорошо владели немецким языком – сказывались домашние занятия с бонной-немкой.

Больше за всю войну Сергей Михалков младшего брата не видел – вначале на Михаила получили извещение о пропаже без вести, затем пришло письмо, где сообщалось, что Михалкова-младшего якобы расстреляли немцы. Еще один информатор при личной встрече с Сергеем Михалковым в начале 1944 года сообщил: в феврале 1943-го они с Михаилом бежали из днепродзержинского концлагеря. Через год Михалкову-старшему написала некая латышка, рассказавшая, что Михаил скрывался у нее на хуторе, партизанил, а в начале осени 1944-го ушел через линию фронта к своим. В конце 1945 года Сергей Михалков получил весточку от самого Михаила – из Лефортовской тюрьмы.



История от первого лица

Следует отметить, что рассказывать о своей военной биографии Михаил Михалков начал только в начале нулевых, за несколько лет до своей смерти в 2006 году. На сайте ФСБ России в 2003 году было опубликовано пространное интервью с ветераном, в котором он поведал о том, где и чем занимался в Великую Отечественную войну и почему его в итоге посадили в тюрьму.

Пограничную спецшколу, по словам Михалкова, он окончил в 1940 году. В начале войны его подразделение попало в окружение, из которого Михалкову вместе с несколькими боевыми товарищами удалось выйти. Затем была служба в разведке штаба 224-й стрелковой дивизии. Во время выполнения одного из заданий Михаил попал в плен. Михалкова вместе с двумя пленными собирались расстрелять, но как рассказал сам ветеран, они перебили немцев лопатами, которыми копали себе могилу, и разбежались. Скитаясь в немецком тылу, Михаил вновь попал в плен и был направлен в концлагерь в Кировоградской области, откуда снова бежал, чудом спасшись – узник оказался в числе группы заключенных, отправленных на расстрел. Михаил выбрался из-под накрывших его трупов.

По словам Михаила Михалкова, его тогда укрыла у себя дома одна из жительниц Днепропетровска, которая выправила беглецу документы на имя мужа. Так Михалков превратился во Владимира Цвейса. Он устроился переводчиком на местную биржу труда. Одновременно вел подпольную работу, собирая информацию о гитлеровцах и их пособниках, которая передавалась подпольщикам. Также для участников подполья Цвейс-Михалков выносил чистые бланки документов, где уже стояла подпись военного коменданта.

Удивительный вираж судьбы



История службы в танковой дивизии СС «Великая Германия», рассказанная Михаилом Михалковым, настолько поразительна, что у многих современных публицистов вызывает сомнения в подлинности. По словам ветерана разведки, он наткнулся на немцев, когда шел к Харькову. Представился школьником, этническим немцем. Сочинил, что в Бресте в начале войны помогал снабжать немецкую дивизию провиантом. Михалкову поверили и поручили заниматься тем же самым для части гитлеровской танковой дивизии – «хиви» менял у деревенских жителей немецкий бензин на продукты. Как говорил в своем интервью Михаил Михалков, с отступающими частями «Великой Германии» он дошел до границы Румынии и Венгрии (судя по истории боевых действий дивизии СС, это 1944 год), там бежал в надежде отыскать партизанский отряд. В начале нулевых Михаил Михалков дал несколько интервью СМИ, в которых его рассказы, мягко говоря, несколько разнятся. В беседе, опубликованной на сайте ФСБ России, говорится, что разведчик после того как в 1944 году оказался в Будапеште, якобы побывал в четырех западных странах (в интервью «Труду» было названо уже 6 стран), где занимался подпольной работой, а затем добрался до Латвии, и там также сошелся с местными партизанами.

В Латвии, по рассказам Михалкова, он убил капитана дивизии СС «Мертвая голова». Переодевшись в его форму, Михалков занимался сбором разведданных, пока не был задержан полевой жандармерией. Бежал, при побеге сломал руку и повредил позвоночник. От полученных травм потерял сознание, оказался в немецком госпитале. Немцам разведчик поведал легенду о том, что он – капитан Мюллер из Дюссельдорфа. После излечения Михалков получил новые документы на это имя. С этими бумагами, по словам Михаила Михалкова, он некоторое время командовал танковой ротой в прусском городе Лисса, и даже написал строевую песню «Где Гитлер – там победа». Эти данные почерпнуты из интервью Михалкова «Труду», описывает историю с танковой ротой разведчик и в своих мемуарах. В беседе, опубликованной на сайте ФСБ, этих сведений нет. В боевых действиях, со слов Михалкова «его» рота, пока он ей командовал, не участвовала.

Переход к своим и тюрьма



Михалкова в начале 1945 года отправили в Познань в школу военных разведчиков, откуда он сбежал в конце февраля, и, перейдя линию фронта, оказался в расположении советских войск. В интервью, опубликованном на сайте ФСБ, Михалков рассказал, что от волнения при допросе в СМЕРШе начал говорить на немецком языке, и его показания пришлось переводить (в мемуарах «В лабиринтах смертельного риска» об этой детали ничего не сказано). В СМЕРШе сделали запрос в Москву, чтобы установить личность задержанного. После этого Михалкова отправили в столицу СССР.

Как говорил сам ветеран, через некоторое время его арестовали и по личному приказу Лаврентия Берии посадили в Лефортово, в тюрьме разведчик сидел в одиночке. Показания о том, что был немецким разведчиком, заключенный подписывать отказывался. Берия на просьбы Сергея Михалкова освободить брата не реагировал. Через некоторое время Михаила по обвинению в шпионской деятельности осудили и отправили в дальневосточные лагеря ГУЛАГа. Освободился он только после смерти Сталина, в общей сложности проведя в местах заключения 4 года.

В середине 50-х Михаила Михалкова реабилитировали, но автобиографическую книгу о военном прошлом печатать запретили, она вышла в свет только в начале 90-х годов. До выхода на пенсию ветеран работал в КГБ, читал лекции о разведдеятельности, публиковался под разными псевдонимами. Михалков-младший утверждал, что 10 лет курировал Вольфа Мессинга, разведчик написал книгу о гипнотизере и телепате, вышедшую в 2002 году.

Николай Сыромятников

Источник : https://russian7.ru/post/mikhail-mikhalkov-kem-v-ss-sluzhil-...

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