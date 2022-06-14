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Самая таинственная парадная Петербурга

 

Самая таинственная парадная Петербурга Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Есть в Петербурге мистичная парадная, легенды о которой слагают практически ежедневно, причем у каждого жителя будет своя тайна и удивительная история связанная с этим местом. Имя ей дали очень простое - Ротонда, да именно так, с большой буквы, потому что это не просто архитектурный термин, а название самой оригинальной достопримечательности города. Даже несмотря на то, что это лишь парадная в одном из домов, тут есть официальное время работы и музейный работник, который взимает плату за вход, следит за посетителями, не дает заниматься вандализмом.

Исполнение желаний

Исполнение желаний Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Метка "культовое место" прицепилась к Ротонде не сразу, а только в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, когда ее облюбовали будущие звезды рок-н-рольного Петербурга. В атмосфере кумара, смешанного с пьяным угаром, зарождалась анархия, лился портвейн и другие не только благородные горячительные напитки. В зале этой Ротонды давались концерты для самых близких и приближенных, а на неформальной арене из этих металлических ступенек засветились Цой, Кинчев, да Бутусов.

Самая таинственная парадная Петербурга Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Передавая по кругу не только бутылки с алкоголем, но и драгоценные сигареты, с надрывом подпевая извергаемым гитарой нотам, народ с известной долей вандализма исписывал стены, в посланиях которых читались и не только банальные "Светка - шлю.

.а", а даже целые строчки новых хитов. Тогда в народе на одурманенную голову бунтаря свалилось поверье, что Ротонда исполняет все желания, которые в письменной форме оставите на стенах или колоннах андеграундного храма. С тех пор каждый житель Петербурга считал должным намалевать свой автограф с пожеланиями на волшебных стенах.

Сайгон

Сайгон Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Речь в этой графе пойдет не о далеком от нас городе во Вьетнаме, а лишь о кафе на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Здесь собирался весь цвет хиппующей молодежи, который постепенно сменился с ветром моды на бунтарей и рокеров. Самое интересное, что как такого названия у него не было, пока тут не появился один полицейский, который бросил в народ обычную фразу, чем-то напоминающую изречение школьного учителя: "Что вы тут курите? Безобразие! Какой-то Сайгон устроили!". Так он сам того не осознавая, дал название месту, которое прижилось как картошка в Белоруссии и вошло в историю.

Самая таинственная парадная Петербурга Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Вдумчивый читатель у меня спросит, к чему я затеял это лирическое отступление? Рассказываю, говорят, что именно Ротонда стала неформальным пре-пати чилаутом этого кафе, перед тем как отправиться в народ свет нации собирался здесь и разогревался перед посиделками. А кто в нашей юности так не делал? Ведь пить в ресторанах и кафе было дороже, чем сидя на ступеньках какой-либо парадной, вот и полюбил местный андеграунд такую загадочную Ротонду.

Полюбили они ее и за непередаваемую акустику, ведь если встать лицом к стене, то слова облетят всю парадную и вернутся по кругу, создавая ощущения того, что вы встали за своей спиной и говорите в собственное ухо, от этого создаются непередаваемые ощущения, и стадом бегут мураши по коже. Неудивительно, что люди с буйным и взрывным характером, которые подарили миру не только замечательную музыку, смогли наплодить еще и столько мистических историй.

Князь Тьмы

Князь Тьмы Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Каждый из тех посетителей считал Ротонду "центром мироздания", у них даже на это свое утверждение было. Дело в том, что если взять карту того Петербурга и поместить в шестиугольник, то его диагонали пересекутся именно в этом месте. Геометрическая теория была притянута за уши, как полное отражение души ее создателей, ведь для каждого из этих посетителей Ротонда и правда была центром не только любимого города, но и всего мира.

Самая таинственная парадная Петербурга Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Может кто и из грузинских гостей неформального Петербурга посещал это место, потому что следующая легенда связана с молодым юношей (по лучшим тостам на Кавказе), который ушел в подвал лишь на пятнадцать минут, а вернулся сильно постаревшим и поседевшим (считайте старцем). По народным преданиям там запрятался портал в иной мир, но ведь чего только не привидится, если курится и выпивается разное. Сегодня же легенды гласят, что тот, кто спустится в подвал, сойдет с ума.

Самая таинственная парадная Петербурга Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Но главное, на этой лестнице можно встретить самого Князя Тьмы, который навещает спящий город именно через этот портал, читает вышеупомянутые надписи на стенах с колоннами и исполняет загаданные посетителями желания. Правда, говорят, плата за их исполнение очень высока, но это нам известно и по другим историям. Недаром теперь спуск называется лестницей Дьявола. Ведь эта дорога ведет в никуда, один из ее фрагментов просто упирается в стену, где нет ничего. Кроме старой фото с надписями и лестницей в никуда их журнала http://lenarudenko.livejournal.com/

Масоны и Распутин

Масоны и Распутин Культовое место, Немного мистики, путешествия, факты, фото

Естественно, мы не можем пройти и мимо самого тайного общества нашей планеты, мимо ордена масонов. Буйные умы поговаривают, что место стало магическим не благодаря андеграунду нашей музыки, а только по историческим традициям, ведь раньше здесь собирался тайный орден и решал судьбу того Петербурга, строил планы и тут же посвящал в свои ряды новых членов. Почему так? Да потому, что здесь жил некий граф Зубов, который и был главным адептом этого секретного ложе. А еще это место любил живший рядом Григорий Распутин, возможно, уточняю, что лишь возможно, именно из находящегося здесь портала в другой мир он и черпал свои силы. Или может он и заключил сделку с Князем?

Что сейчас для Питера значит Ротонда? Начнем с того, что это место с иной атмосферой, которая создавалась здесь десятилетиями, с каждым годом обрастая новыми легендами и мифами. Именно из дверей этой парадной, этого невзрачного дома на углу Фонтанки и Гороховой разлетаются реальные и придуманные истории, похожие на детские страшилки. Сюда до сих приходят загадывать желания, но не стоит их записывать на стене, а то можно получить по щам от местных жителей.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2501061388920949570/

А вы знали об  этом? 

Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки- русофобы так и не простили «предательства».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542)  

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