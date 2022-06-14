Самая таинственная парадная Петербурга

Есть в Петербурге мистичная парадная, легенды о которой слагают практически ежедневно, причем у каждого жителя будет своя тайна и удивительная история связанная с этим местом. Имя ей дали очень простое - Ротонда, да именно так, с большой буквы, потому что это не просто архитектурный термин, а название самой оригинальной достопримечательности города. Даже несмотря на то, что это лишь парадная в одном из домов, тут есть официальное время работы и музейный работник, который взимает плату за вход, следит за посетителями, не дает заниматься вандализмом.
Исполнение желаний
Метка "культовое место" прицепилась к Ротонде не сразу, а только в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, когда ее облюбовали будущие звезды рок-н-рольного Петербурга. В атмосфере кумара, смешанного с пьяным угаром, зарождалась анархия, лился портвейн и другие не только благородные горячительные напитки. В зале этой Ротонды давались концерты для самых близких и приближенных, а на неформальной арене из этих металлических ступенек засветились Цой, Кинчев, да Бутусов.
Передавая по кругу не только бутылки с алкоголем, но и драгоценные сигареты, с надрывом подпевая извергаемым гитарой нотам, народ с известной долей вандализма исписывал стены, в посланиях которых читались и не только банальные "Светка - шлю..а", а даже целые строчки новых хитов. Тогда в народе на одурманенную голову бунтаря свалилось поверье, что Ротонда исполняет все желания, которые в письменной форме оставите на стенах или колоннах андеграундного храма. С тех пор каждый житель Петербурга считал должным намалевать свой автограф с пожеланиями на волшебных стенах.
Сайгон
Речь в этой графе пойдет не о далеком от нас городе во Вьетнаме, а лишь о кафе на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Здесь собирался весь цвет хиппующей молодежи, который постепенно сменился с ветром моды на бунтарей и рокеров. Самое интересное, что как такого названия у него не было, пока тут не появился один полицейский, который бросил в народ обычную фразу, чем-то напоминающую изречение школьного учителя: "Что вы тут курите? Безобразие! Какой-то Сайгон устроили!". Так он сам того не осознавая, дал название месту, которое прижилось как картошка в Белоруссии и вошло в историю.
Вдумчивый читатель у меня спросит, к чему я затеял это лирическое отступление? Рассказываю, говорят, что именно Ротонда стала неформальным пре-пати чилаутом этого кафе, перед тем как отправиться в народ свет нации собирался здесь и разогревался перед посиделками. А кто в нашей юности так не делал? Ведь пить в ресторанах и кафе было дороже, чем сидя на ступеньках какой-либо парадной, вот и полюбил местный андеграунд такую загадочную Ротонду.
Полюбили они ее и за непередаваемую акустику, ведь если встать лицом к стене, то слова облетят всю парадную и вернутся по кругу, создавая ощущения того, что вы встали за своей спиной и говорите в собственное ухо, от этого создаются непередаваемые ощущения, и стадом бегут мураши по коже. Неудивительно, что люди с буйным и взрывным характером, которые подарили миру не только замечательную музыку, смогли наплодить еще и столько мистических историй.
Князь Тьмы
Каждый из тех посетителей считал Ротонду "центром мироздания", у них даже на это свое утверждение было. Дело в том, что если взять карту того Петербурга и поместить в шестиугольник, то его диагонали пересекутся именно в этом месте. Геометрическая теория была притянута за уши, как полное отражение души ее создателей, ведь для каждого из этих посетителей Ротонда и правда была центром не только любимого города, но и всего мира.
Может кто и из грузинских гостей неформального Петербурга посещал это место, потому что следующая легенда связана с молодым юношей (по лучшим тостам на Кавказе), который ушел в подвал лишь на пятнадцать минут, а вернулся сильно постаревшим и поседевшим (считайте старцем). По народным преданиям там запрятался портал в иной мир, но ведь чего только не привидится, если курится и выпивается разное. Сегодня же легенды гласят, что тот, кто спустится в подвал, сойдет с ума.
Но главное, на этой лестнице можно встретить самого Князя Тьмы, который навещает спящий город именно через этот портал, читает вышеупомянутые надписи на стенах с колоннами и исполняет загаданные посетителями желания. Правда, говорят, плата за их исполнение очень высока, но это нам известно и по другим историям. Недаром теперь спуск называется лестницей Дьявола. Ведь эта дорога ведет в никуда, один из ее фрагментов просто упирается в стену, где нет ничего. Кроме старой фото с надписями и лестницей в никуда их журнала http://lenarudenko.livejournal.com/
Масоны и Распутин
Естественно, мы не можем пройти и мимо самого тайного общества нашей планеты, мимо ордена масонов. Буйные умы поговаривают, что место стало магическим не благодаря андеграунду нашей музыки, а только по историческим традициям, ведь раньше здесь собирался тайный орден и решал судьбу того Петербурга, строил планы и тут же посвящал в свои ряды новых членов. Почему так? Да потому, что здесь жил некий граф Зубов, который и был главным адептом этого секретного ложе. А еще это место любил живший рядом Григорий Распутин, возможно, уточняю, что лишь возможно, именно из находящегося здесь портала в другой мир он и черпал свои силы. Или может он и заключил сделку с Князем?
Что сейчас для Питера значит Ротонда? Начнем с того, что это место с иной атмосферой, которая создавалась здесь десятилетиями, с каждым годом обрастая новыми легендами и мифами. Именно из дверей этой парадной, этого невзрачного дома на углу Фонтанки и Гороховой разлетаются реальные и придуманные истории, похожие на детские страшилки. Сюда до сих приходят загадывать желания, но не стоит их записывать на стене, а то можно получить по щам от местных жителей.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2501061388920949570/
А вы знали об этом?
Из-за фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на родине Барбары Брыльской от нее отвернулись многие поклонники, а режиссеры стали давать, в основном, небольшие роли. Как оказалось, народная любовь соотечественников ушла навсегда. Барбаре поляки- русофобы так и не простили «предательства».
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43352438542)
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