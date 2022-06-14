Самая таинственная парадная Петербурга

Есть в Петербурге мистичная парадная, легенды о которой слагают практически ежедневно, причем у каждого жителя будет своя тайна и удивительная история связанная с этим местом. Имя ей дали очень простое - Ротонда, да именно так, с большой буквы, потому что это не просто архитектурный термин, а название самой оригинальной достопримечательности города. Даже несмотря на то, что это лишь парадная в одном из домов, тут есть официальное время работы и музейный работник, который взимает плату за вход, следит за посетителями, не дает заниматься вандализмом.

Исполнение желаний

Метка "культовое место" прицепилась к Ротонде не сразу, а только в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, когда ее облюбовали будущие звезды рок-н-рольного Петербурга. В атмосфере кумара, смешанного с пьяным угаром, зарождалась анархия, лился портвейн и другие не только благородные горячительные напитки. В зале этой Ротонды давались концерты для самых близких и приближенных, а на неформальной арене из этих металлических ступенек засветились Цой, Кинчев, да Бутусов.

Передавая по кругу не только бутылки с алкоголем, но и драгоценные сигареты, с надрывом подпевая извергаемым гитарой нотам, народ с известной долей вандализма исписывал стены, в посланиях которых читались и не только банальные "Светка - шлю.

.а", а даже целые строчки новых хитов. Тогда в народе на одурманенную голову бунтаря свалилось поверье, что Ротонда исполняет все желания, которые в письменной форме оставите на стенах или колоннах андеграундного храма. С тех пор каждый житель Петербурга считал должным намалевать свой автограф с пожеланиями на волшебных стенах.

Сайгон