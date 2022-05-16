Крестовый поход детей - самое дикое и странное событие даже по меркам Средневековья

В начале 13-го века тысячи детей из Франции и Германии собирались в "войска" и устремлялись к морю, чтобы отправиться в Иерусалим и отобрать у мусульман Гроб Господень. В историю это поразительное по своей странности, наивности и трагичности событие вошло под названием Крестовый поход детей.

Пастушки Николас и Стефан

В мае 1212 года войско немецких юных крестоносцев насчитывало не менее 25 тысяч "солдат", большинству из которых не исполнилось и 13 лет.

Примерно столько же крестоносцев собирается и во Франции.

Дети шли по городам и весям, несли хоругви, пели псалмы, выпрашивали у сердобольных жителей еду. Многие болели и умирали в пути. Как и в любом детском сообществе, в войске юных крестоносцев случались конфликты и жестокие драки.

Крестовый поход детей. Гравюра Густава Доре. Мировое культурное наследие.

Однако, чтобы объединить детей вокруг одной цели, сподвигнуть их на "подвиг" во имя гроба Господня, был нужен "пастырь добрый". В Германии таким пастырем стал юный пастушок Николас из Кельна. Во Франции - Стефан, который, по иронии судьбы, тоже был пастушком.

Оба пастушка увидели однажды чудной сон: им явился Иисус в образе белого монаха и приказал вести детей через море в Иерусалим. Юные, непорочные души невозможно уничтожить мечом, поэтому дети смело должны были отправляться в захваченные мусульманами земли и с именем Господа на устах без насилия и кровопролития освободить Иерусалим. Согласитесь, разумный план! Особенно если учесть, что Иисус якобы пообещал Стефану и Николасу развести в стороны море, позволив детям по дну морскому пройти прямо в Палестину.

Пастухи начали проповедовать увиденное во сне, да так неистово, что дети со всей Европы сбегали от родителей дабы присоединиться к Крестовому походу. Стефана и Николаса начали почитать как святых чудотворцев.

Альпийский поход

В конце мая 1212 года, когда войско пастушка Николаса превысило 30 тыс. детей, он заявил, что пора отправляться в Италию. Пройдя через всю Германию, дети оказались у Альп. Через 587 лет русская армия под предводительском генерал-фельдмаршала Александра Суворова с огромным трудом преодолеет эти горы. Но это были суровые русские солдаты, мужики, а Николас вел детей.

Неудивительно, что из 30 тысяч юных крестоносцев, поднявшихся в горы со стороны Германии, спустилось вниз в итальянские долины лишь 7 тысяч оборванных, изнуренных ребятишек. Двадцать три тысячи детей нашли свой вечный приют на заснеженных альпийских перевалах.

Казалось бы, выжившим можно было радоваться: вот она, солнечная Италия! Однако, не тут-то было. Итальянцы прекрасно помнили, как крестоносцы немецкого короля Фридриха I Гогенштауфена более известного по прозвищу Барбаросса разоряли их земли. В некоторых селениях в детей летели камни, и лишь немногие сердобольные итальянцы готовы были дать что-то съестное оголодавшей ребятне.

Кое-как добравшись до Генуи, юные крестоносцы получили новый страшный удар. Оказалось, что море вовсе не собирается расступаться перед ними! И организованный пастушком Николасом многочасовой молебен не помог.

Такого развития событий никто не ожидал. Детям пришлось временно остаться в Генуе, испытывая лишения и унижения. Часть детей отправились в Ватикан искать помощи и поддержки у Папы Римского. Аудиенция, действительно, состоялась, но папа Иннокентий посоветовал детям отправляться по домам к убитым горем родителям.

И дети отправились домой. Через Альпы, разумеется. Сколько юных крестоносцев вернулись обратно, точно неизвестно, но едва ли больше 200 человек. В обратном походе, по всей видимости, погиб и пастушок Николас. Во всяком случае, в истории о нем больше нет ни единого упоминания.

Крах французского похода

А что же французские детишки пастушка Стефана из Клуа? Они в количестве примерно 30 тысяч человек собрались у города Вандом, дабы направиться в Марсель. Французским юным крестоносцам благоволила сама география: им не нужно было преодолевать Альпы, чтобы достичь моря. Им даже не нужно было совершать путешествие по чужой стране.

Тем не менее, судьба французского Крестового похода детей оказалась не менее трагичной, чем немецкого.

Добравшись до Марселя, дети совершили массовую молитву, чтобы Господь заставил море расступиться. Но, как оказалось, это так не работает.

Юным крестоносцам пришлось остаться в недружелюбном Марселе, который буквально кишел пиратами, бандитами и мошенниками всех мастей.

Дети готовятся к погрузке на корабли. Гравюра: мировое художественное наследие.

Стефан из Клуа обратился за помощью к двум из них - Гуго Феррерусу и Гийому Покрусу. Подросток был уверен, что это - благочестивые купцы. Гуго и Гийом пообещали за небольшую плату отправить детишек в Святую Землю на своих мощных кораблях. Все это звучало весьма убедительно и Стефан согласился.

Ранним утром, распевая псалмы, дети погрузились на семь шхун. Всего от марсельского берега к Палестине отчалило примерно 4900 детей. После того, как корабли исчезли в туманной дымке, больше никто и никогда не видел ни одного из юных крестоносцев.

Позднее некий монах утверждал, что купцы оказались пиратами-работорговцами. Детей отправили прямо в Алжир, где они были проданы в рабство. Так юные крестоносцы вместо освободителей гроба Господня, стали рабами алжирских богачей: кто-то слугой, кто-то чесателем пяток, а кто-то и наложником.

Итоги

Крестовый поход детей 1212 года закончился колоссальной трагедией. По самой щадящей оценке, 30 тыс. человек погибло, судьба почти 5 тыс. подростков осталась неизвестной.

Родители, которые буквально на коленях отговаривали детей от рокового поступка, получили тяжелейшие моральные травмы.

Так религиозное мракобесие и привычка создавать из пастушков "пастырей добрых" привела к одной из самых тяжелых трагедий в истории Европы.

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Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43586644607 ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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