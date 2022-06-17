5 вопросов себе, которые помогут понять, счастливы ли вы с партнером — задайте их

Разбираемся, как понять, на своем ли вы месте в любви (и что делать, если это не так).

К сожалению, четких критериев, которые бы говорили о том, что вы на своем месте и двигаетесь по жизни в правильном направлении — нет. Это, скорее, интуитивные ощущения, которые возникают в нужный момент и сигнализируют о наличии проблемы. Понимание того, что вы довольны существующим положением дел, вашей жизнью, наличие чувства, что вы там, где надо, и понимания, где хотели бы оказаться — все это говорит о том, что в вашей жизни все хорошо. А для того, чтобы проверить, что вам подсказывает интуиция, необходимо задать себе ряд вопросов. Каких? Рассказываем в материале.

«Я счастлива?»

По статистике, одно из самых частых пожеланий на праздники — счастья. Именно оно является главным критерием правильного пути, ведь если человек хронически несчастен, значит, в его жизни есть ситуации, которым он не рад. Впрочем, порой понятие счастья достаточно расплывчато, из-за чего определить уровень удовлетворенности бывает сложно — постарайтесь сравнить разные этапы своей жизни и оценить свои эмоции в целом.

«Я люблю своего партнера?»

В начале отношений партнеры с головой окунаются в романтику, наслаждаясь каждым совместным моментом, однако затем на место любовной эйфории приходит рутина, и оценить степень влюбленности бывает непросто.

«Меня устраивает моя жизнь?»

Подумайте, действительно ли между вами существует прочная связь, основанная на глубоком чувстве и доверии, или же вы сохраняете ваши отношения лишь по привычке?

Быть всем довольным — мечта неосуществимая. Всегда найдется сфера жизни, которую бы хотелось улучшить. Однако если взять некий общий знаменатель, рады ли вы всему, что имеете? Здесь стоит рассматривать множество разных кусочков: отношения с партнером, работа, хобби, достигнутые цели, поставленные задачи, то, как и с кем вы проводите свободное время, путешествия. Все это взаимосвязано, и вам важно оценить, насколько вы удовлетворены достигнутым, сколько приложили к этому усилий и что имеете в итоге. И если вы имеете достаточно, вы на своем месте! Ставьте новые задачи и достигайте их.

«Многого ли мы добились вместе?»

Совершенству нет предела, но если исходить из реальных целей и задач, задав себе этот вопрос, вы сможете задуматься и оценить, сколько вы уже успели сделать. И чем этот список будет шире, тем отчетливее вы поймете, что вы на правильном пути. В контексте отношений стоит подумать о том, удалось ли вам вырасти как паре, решить острые проблемы между вами, добиться совместных результатов и реализовать планы.

«Если бы мне дали еще один шанс, прожила бы я жизнь иначе?»

Состояние внутреннего покоя и удовлетворенности в текущем моменте даст вам понимание, что вы могли бы что-то скорректировать в прошлом, но не перекраивали бы свою жизнь полностью. А вот если недовольства гораздо больше, чем тех моментов, которые вас радуют, следует задуматься о том, в какой момент вы свернули с намеченного пути.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501572688021293980/

А вы знали об этом?

Некоторые самки пауков настолько эксцентричны, что в любовном порыве могут даже съесть своего партнёра прямо во время страстной ночи. Чтобы не стать обедом для своей любовницы, самцы разных видов используют всевозможные ухищрения: от подарков до более сомнительных практик! Самый простой путь — преподнести даме подарок. На брюлики и айфоны паучихи не падки, поэтому самцы приносят им кулёк с замотанной едой. Пока та уплетает угощение, парень безопасно спаривается. Правда, некоторые умники упростили схему ещё сильнее: вместо аппетитной мушки, которую ещё поймать надо, они заматывают в паутину мелкие листики и даже собственные фекалии! Пока мадам распотрошит «подарочек» и бнаружит его содержимое, парень уже всё сделает и смотается куда подальше.

Другие пауки специально выбирают молодых самочек, от которых шансы улизнуть намного выше, чем от прожжённых жизнью дам. Оригинальный способ изобрели самцы пауков-кругопрядов: они просто стали такими маленькими, что поймать их практически невозможно. Самцы пизаурина мира пошли дальше и перед спариванием ограничивают подвижность самки, связывая её передние ноги паутиной.

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