Красивейшие православные колокольни

Долгое время на Руси колокольни православных храмов были главными городскими достопримечательностями, да и в принципе главными местами в городе. Ведь бой колоколов не только звал на службу в церковь, но и призывал горожан со общее собрание или предупреждал о каком-то чрезвычайном происшествии. Колокольни – и сохранившиеся через столетия, и новые – радуют взгляд и сегодня.
Петропавловский собор
Усыпальница русских императоров, высота 122,5 метра.
Колокольня Казанского Богородичного монастыря
Многоярусная монастырская колокольня была снесена в советские годы, заново отстроена в 2011, высотой 107 метров.
Колокольня Воскресенского собора
106-метровая колокольня — стоящая отдельно от храма.
Храм Христа Спасителя
Кафедральный собор Русской православной церкви имеет высоту 103 метра.
Исаакиевский собор
Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга с высотой 101,5 метра.
Колокольня Благовещенского собора
97 метровый храм города Воронежа
Великая Лаврская колокольня
Колокольня Киево-Печерской лавры в 96,5 метра, на протяжении полутора веков оставалась самым высоким зданием Украины.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
Возведённый на крутом берегу Амура, высотой 96 метров, является самым высоким зданием Хабаровска.
Колокольня Спасо-Преображенского собора
Храм Рыбинской епархии Ярославской митрополии Русской православной церкви, с высотой колокольни 93,8 метра.
Колокольня Церкви Петра и Павла
Архитектурный шедевр ростовской земли, села Поречье-Рыбное, имеет высоту 93,7 метра.
Колокольня Николо-Угрешского монастыря
93-метровая колокольня в городе Дзержинский, Московской области.
Колокольня Николо-Берлюковской пустыни
Монастырь на окраине села Авдотьино, на территории Ногинского района Московской области, с колокольней 90,3 метра.
Храм Воскресения Христова в Тезине
Колокольня храма высотой 90 метров, расположена в селе Вичуга, Ивановской области.
Александровская колокольня Успенского собора
Один из старейших православных храмов Харькова, высота которого 89,5 метра.
Колокольня Троице-Сергиевой Лавры
В центре города Сергиев-Посад Московской области находится колокольня 88-метровой высоты.
Собор Александра Невского
Высота храма в Нижнем Новгороде составляет 87 метров.
Цминда Самеба
Собор Святой Троицы в Тбилиси высотой 86 метров.
Тимишоарский собор
Кафедральный собор в Тимишоаре, Румыния, высота купола 83,7 метра.
Колокольня Рязанского Кремля
Историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом в Рязани, с колокольней 83,2 метра.
Колокольня Всехсвятского кафедрального собора
Православный кафедральный собор Тулы, его 82 метровая колокольня видна почти со всех точек города.
Колокольня Свято-Троицкого монастыря
Православный монастырь в городе Алатырь (Чувашия), высота колокольни 81,6 метра.
Колокольня Ивана Великого
81-метровая церковь-колокольня, расположенная на Соборной площади Московского Кремля
Колокольня Свято-Успенской Саровской пустыни
Мужской монастырь в городе Сарове на севере Тамбовской губернии с колокольней в 81 метр.
Спас на Крови
Православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова высотой 81 метр.
Колокольня Спасского собора
81-метровое грандиозное и эффектное здание Пензы.
Храм Святого Саввы
Храм Сербской православной церкви в Белграде высотой 79 метров.
Троицкий собор
78-метровый кафедральный собор Псковской и Порховской епархии.
Большой Златоуст
77-метровый храм-колокольня в Екатеринбурге.
Колокольня Иоанно-Богословского Пощуповского монастыря
Мужской монастырь Рязанской епархии Русской православной церкви с колокольней в 76 метров.
Свято-Троицкий собор
Пятикупольный кафедральный собор Мичуринской и Моршанской епархии Русской православной церкви, с высотой центрального купола 75,6 метра.
Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть:
Василий Чапаев: из-за чего предок комдива получил такую фамилию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43564374492/)
ТОП-10: Увлекательные факты и истории об акулах https://otari.mirtesen.ru/blog/43555224175/
Христианские символы и знаки https://otari.mirtesen.ru/blog/43893131639/
Свежие комментарии