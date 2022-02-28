Красивейшие православные колокольни

Долгое время на Руси колокольни православных храмов были главными городскими достопримечательностями, да и в принципе главными местами в городе. Ведь бой колоколов не только звал на службу в церковь, но и призывал горожан со общее собрание или предупреждал о каком-то чрезвычайном происшествии. Колокольни – и сохранившиеся через столетия, и новые – радуют взгляд и сегодня.

Петропавловский собор



Усыпальница русских императоров, высота 122,5 метра.

Колокольня Казанского Богородичного монастыря



Многоярусная монастырская колокольня была снесена в советские годы, заново отстроена в 2011, высотой 107 метров.

Колокольня Воскресенского собора



106-метровая колокольня — стоящая отдельно от храма.

Храм Христа Спасителя



Кафедральный собор Русской православной церкви имеет высоту 103 метра.

Исаакиевский собор



Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга с высотой 101,5 метра.

Колокольня Благовещенского собора



97 метровый храм города Воронежа

Великая Лаврская колокольня



Колокольня Киево-Печерской лавры в 96,5 метра, на протяжении полутора веков оставалась самым высоким зданием Украины.

Спасо-Преображенский кафедральный собор



Возведённый на крутом берегу Амура, высотой 96 метров, является самым высоким зданием Хабаровска.

Колокольня Спасо-Преображенского собора



Храм Рыбинской епархии Ярославской митрополии Русской православной церкви, с высотой колокольни 93,8 метра.

Колокольня Церкви Петра и Павла



Архитектурный шедевр ростовской земли, села Поречье-Рыбное, имеет высоту 93,7 метра.

Колокольня Николо-Угрешского монастыря



93-метровая колокольня в городе Дзержинский, Московской области.

Колокольня Николо-Берлюковской пустыни



Монастырь на окраине села Авдотьино, на территории Ногинского района Московской области, с колокольней 90,3 метра.

Храм Воскресения Христова в Тезине



Колокольня храма высотой 90 метров, расположена в селе Вичуга, Ивановской области.

Александровская колокольня Успенского собора



Один из старейших православных храмов Харькова, высота которого 89,5 метра.

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры



В центре города Сергиев-Посад Московской области находится колокольня 88-метровой высоты.

Собор Александра Невского



Высота храма в Нижнем Новгороде составляет 87 метров.

Цминда Самеба

Собор Святой Троицы в Тбилиси высотой 86 метров.

Тимишоарский собор



Кафедральный собор в Тимишоаре, Румыния, высота купола 83,7 метра.

Колокольня Рязанского Кремля



Историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом в Рязани, с колокольней 83,2 метра.

Колокольня Всехсвятского кафедрального собора



Православный кафедральный собор Тулы, его 82 метровая колокольня видна почти со всех точек города.

Колокольня Свято-Троицкого монастыря



Православный монастырь в городе Алатырь (Чувашия), высота колокольни 81,6 метра.

Колокольня Ивана Великого



81-метровая церковь-колокольня, расположенная на Соборной площади Московского Кремля

Колокольня Свято-Успенской Саровской пустыни



Мужской монастырь в городе Сарове на севере Тамбовской губернии с колокольней в 81 метр.

Спас на Крови



Православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова высотой 81 метр.

Колокольня Спасского собора



81-метровое грандиозное и эффектное здание Пензы.

Храм Святого Саввы



Храм Сербской православной церкви в Белграде высотой 79 метров.

Троицкий собор



78-метровый кафедральный собор Псковской и Порховской епархии.

Большой Златоуст



77-метровый храм-колокольня в Екатеринбурге.

Колокольня Иоанно-Богословского Пощуповского монастыря



Мужской монастырь Рязанской епархии Русской православной церкви с колокольней в 76 метров.

Свято-Троицкий собор



Пятикупольный кафедральный собор Мичуринской и Моршанской епархии Русской православной церкви, с высотой центрального купола 75,6 метра.

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