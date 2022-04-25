Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
Смейтесь на здоровье !
Абрам отправился в свадебное путешествие один !
Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?
Жена говорит: — Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как таки так можно! — Сара, успокойся! Я ж его таки продал его бомжам!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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