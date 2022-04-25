Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !

Абрам отправился в свадебное путешествие один !

Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?





Жена говорит: — Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как таки так можно! — Сара, успокойся! Я ж его таки продал его бомжам!





























С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :