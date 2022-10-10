Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены

Виллим Монс был еще ребенком, когда его родители переехали из Вестфалии в Россию. Сестры Матрена и Анна стали видными дамами при императорском дворе и, как говорят, любовницами Петра I.
Виллим вырос сильным красивым мужчиной, на которого засматривались первейшие красавицы столичного Санкт-Петербурга. Он принял участие в нескольких военных походах и сблизился с Петром, став его адъютантом.
Благодаря влиянию сестер, Виллим получил почетную должность при императрице Екатерине Алексеевне. Он стал ее камер-лакеем, а затем камергером. Виллим Монс управлял финансами императрицы, вел ее переписку. За десятилетие нахождения при императорской семье Виллим Монс собрал состояние, получил имения, построил несколько домов в Санкт-Петербурге и Москве.
Хорошая жизнь для Виллима Монса завершилась внезапно в ноябре 1724 года. Его арестовали якобы за финансовые растраты, хищения из казны и взяточничество. На самом же деле, как говорили в высшем свете, царь застал свою супругу, императрицу Екатерину, наедине с Монсом в недвусмысленной ситуации.
Несмотря на заступничество Екатерины, 30-летнего Монса заковали в цепи и судили. Он был обезглавлен перед толпой в центре Санкт-Петербурга.
Измена Екатерины сильно ухудшила отношение к ней Петра. Император, сам известный многочисленными похождениями «налево», приказал отсечь голову Монса и заспиртовать ее в банке. Несколько дней сосуд простоял в покоях императрицы, а затем его отнесли в Кунсткамеру.
Петр и Екатерина больше не ели за одним столом и даже спали в разных комнатах. Но прошло всего три месяца и умирающий Петр простил супругу.
Голова Монса хранилась в Кунсткамере еще полвека, пока ее не опознали и захоронили. Так разрешился один из многих любовных треугольников с участием Петра I.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/071117/36583/
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
А вы знали об этом?
Устная вариация древнерусского языка возникла из симбиоза говоров славянских племён с вкраплением речевых конструкций и терминов, заимствованных у соседних народов. Данное взаимопроникновение диалектов стало возможным после объединения восточнославянских племен в единое Киевское государство и налаживания контактов с финнами, германцами, греками, хазарами, гуннами, кельтами, аварами, болгарами и прочими народами. В структуре древнерусского языка присутствовали все разновидности славянских диалектов, которые объединялись в Южнорусскую (поляне, уличи, древляне, тиверцы, северяне), Севернорусскую (словене, кривичи) и Восточнорусскую (куряне, вятичи, радимичи, дреговичи) группы.
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