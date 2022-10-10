Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены

Пожалуй, все слышали о Кунсткамере - музее, в который по указанию Петра I со всей России свозились странные «штуки». Его стены хранят многочисленные культурные реликвии, а также знаменитые тела «уродов» - людей и животных с физическими отклонениями. Но иногда в Кунсткамеру попадали и обычные люди. Одним из них был Виллим Монс – придворный красавец, с которым, по слухам, изменила жена Петра Великого.

Виллим Монс был еще ребенком, когда его родители переехали из Вестфалии в Россию. Сестры Матрена и Анна стали видными дамами при императорском дворе и, как говорят, любовницами Петра I.



Виллим вырос сильным красивым мужчиной, на которого засматривались первейшие красавицы столичного Санкт-Петербурга. Он принял участие в нескольких военных походах и сблизился с Петром, став его адъютантом.





Екатерина I – российская императрица и супруга Петра Великого. Жан-Марк Натье, 1717 год. | Фото: barmin-ekb.ru.



Благодаря влиянию сестер, Виллим получил почетную должность при императрице Екатерине Алексеевне. Он стал ее камер-лакеем, а затем камергером. Виллим Монс управлял финансами императрицы, вел ее переписку. За десятилетие нахождения при императорской семье Виллим Монс собрал состояние, получил имения, построил несколько домов в Санкт-Петербурге и Москве.





Портрет Петра Великого. Поль Деларош, 1838 год. | Фото: en.wikipedia.org.



Хорошая жизнь для Виллима Монса завершилась внезапно в ноябре 1724 года. Его арестовали якобы за финансовые растраты, хищения из казны и взяточничество. На самом же деле, как говорили в высшем свете, царь застал свою супругу, императрицу Екатерину, наедине с Монсом в недвусмысленной ситуации.





Петр I на казни своей любовницы Марии Гамильтон. | Фото: prof-eug.livejournal.com.



Несмотря на заступничество Екатерины, 30-летнего Монса заковали в цепи и судили. Он был обезглавлен перед толпой в центре Санкт-Петербурга.





Кунсткамера на гравюре 1741 года. | Фото: en.wikipedia.org.

Заспиртованные экспонаты в Кунсткамере. | Фото: gid.travel.



Измена Екатерины сильно ухудшила отношение к ней Петра. Император, сам известный многочисленными похождениями «налево», приказал отсечь голову Монса и заспиртовать ее в банке. Несколько дней сосуд простоял в покоях императрицы, а затем его отнесли в Кунсткамеру.



Петр и Екатерина больше не ели за одним столом и даже спали в разных комнатах. Но прошло всего три месяца и умирающий Петр простил супругу.



Голова Монса хранилась в Кунсткамере еще полвека, пока ее не опознали и захоронили. Так разрешился один из многих любовных треугольников с участием Петра I.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/071117/36583/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

А вы знали об этом?

Устная вариация древнерусского языка возникла из симбиоза говоров славянских племён с вкраплением речевых конструкций и терминов, заимствованных у соседних народов. Данное взаимопроникновение диалектов стало возможным после объединения восточнославянских племен в единое Киевское государство и налаживания контактов с финнами, германцами, греками, хазарами, гуннами, кельтами, аварами, болгарами и прочими народами. В структуре древнерусского языка присутствовали все разновидности славянских диалектов, которые объединялись в Южнорусскую (поляне, уличи, древляне, тиверцы, северяне), Севернорусскую (словене, кривичи) и Восточнорусскую (куряне, вятичи, радимичи, дреговичи) группы.

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