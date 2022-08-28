Отпевание усопшего в церкви: сколько по времени, как происходит, для чего нужно

Смерть - это неотъемлемая часть жизни. Все мы рано или поздно сталкиваемся с потерей близких людей, понять этот процесс человеческим разумом невозможно. Никто кроме Бога не знает, каким таинственным образом душа связывается с телом при зачатии и как покидает его. Поэтому после смерти близкого человека мы стараемся скрупулезно соблюдать все известные с давних времен традиции и ритуалы. Не все они имеют отношение к православию, но отпевание усопшего - это самый нужный и важный обряд, о котором должны позаботиться родственники умершего.

Что такое отпевание?

Отпевание усопшего - это особый церковный обряд, совершаемый над телом умершего человека. Проводить служение может только рукоположенный священнослужитель, имеющий право совершать церковные таинства. Считается, что отпевание усопшего в церкви является самым главным обрядом, выражающим почитание, уважение и любовь близких к умершему. Проводится он только для православных христиан.

Отпевание умерших: смысл и цель обряда

Многие, даже глубоко верующие люди задаются вопросом, для чего нужно отпевание усопшего - ведь душа его уже покинула тело в момент смерти, и родные ничем не могут ей помочь. В этом есть свой смысл.

На самом деле отпевание усопшего необходимо для того, чтобы очистить душу умершего православного от грехов и бремени земной жизни.

Кого нельзя отпевать?

Душе отпускаются ее грехи, а своей молитвой родные усопшего помогают ей справиться с испытаниями, которые она должна преодолеть на пути к Богу. Священнослужители утверждают, что пока душа не предстала перед лицом Господа на сороковой день, о ней необходимо молиться. Ведь каждая молитва помогает душе легче войти в Царство Божье. Сами священнослужители считают отпевание самой важной частью погребального православного обряда. Имейте в виду, что отпустить душе можно только те грехи, в которых человек покаялся на исповеди перед смертью.

Существует особая категория людей, для которых обряд отпевания усопшего является недоступным. В первую очередь, это относится к иноверцам и людям, которые когда-то были крещены по православному обычаю, но отвергли Бога и прожили свою жизнь без веры. Запрещено отпевать и тех, кто завещал похоронить себя без этого обряда. В этом случае воля усопшего выполняется неукоснительно.

Самоубийцы тоже должны быть похоронены без отпевания. Священнослужители объясняют этот запрет следующим образом - человеческая жизнь является подарком Божьим, и только он решает, когда прекратить земной путь души. Поэтому акт самоубийства приравнивается к греху гордыни, когда человек считает себя равным Господу и оспаривает права его. К тому же самоубийцы считаются духовными потомками Иуды, который не смог вынести тяжести своего греха. Исключение составляют только безумцы, покончившие с жизнью. В этом случае родственникам покойного необходимо подать прошение в Епархиальное управление и приложить все сопутствующие документы, объясняющие ситуацию.

Отпевание усопшего в церкви невозможно для некрещеных младенцев, так как они не прошли это таинство.

Отпевание крещеных младенцев

Особый обряд совершается над младенцами, умершими после крещения. Их души считаются безгрешными, до семи лет детей отпевают только с молитвами о принятии в Царство Божие. Также священник молится об утешении родителей ребенка и о том, чтобы безгрешная душа стала заступником перед лицом Господа за души своих родных и близких. Данное отпевание усопшего в церкви (время здесь не регламентировано) происходит так же, как и обычный обряд для взрослого человека. Церковь не разделяет души по возрасту.

Отпевание усопшего в церкви: сколько по времени длится обряд?

Трудно сказать, сколько времени займет отпевание. В церкви нет определенных правил, регламентирующих временной промежуток, который займет церковный ритуал. Если вам очень важно знать заранее, сколько времени длится отпевание усопшего в церкви, то поговорите со священником. Он точно скажет вам о том, как будет проходить сам процесс, и на сколько времени он растянется. Но в среднем отпевание длится не более сорока пяти минут, в некоторых случаях оно может занять полчаса.

Время отпевания никак не влияет на сам обряд, ведь ключевым моментом являются именно молитвы священнослужителя над телом покойного. А о времени этих молитв нигде ничего не сказано.

Заочное отпевание: нужно ли проводить данный обряд?

Заочное отпевание усопших до сих пор является некоторым камнем преткновения в церковной догматике. На самом деле такого понятия не существует, ведь сам обряд предполагает молитвы, свершающиеся над телом покойного. В этом заключен глубокий смысл - тело умершего, которое было Священным Сосудом для его души, в последний раз приносят в церковь, чтобы почтить его земную жизнь и облегчить переход в Царство Господа. Поэтому заочное отпевание усопших не имеет никакого смысла для души покойного. До 1941 года подобная формулировка даже никогда не встречалась, но война внесла свои коррективы. В церковь часто стали приходить матери убитых солдат, тела которых захоронили далеко от родной земли. Некоторые считались пропавшими без вести, поэтому единственным способом почтить их память было отпевание. Священнослужители шли на встречу горюющим близким, и проводили обряд заочно. Хотя на самом деле заочное отпевание является панихидой, а не отпеванием в прямом смысле этого слова.

Заочное отпевание усопших: как происходит?

Как мы уже уточняли, совершение обряда отпевания не имеет смысла без тела покойного. Но в некоторых случаях священники идут на уступки убитым горем родственникам. Это касается людей, умерших от инфекционных заболеваний, погибших в результате стихийного бедствия (когда тела не найдены или от них ничего не осталось), либо в случае отсутствия рядом церкви и священнослужителей. В этих случаях единственным выходом является заочное отпевание усопших.

Как происходит этот обряд в отсутствии тела покойного и родственников? Все предельно просто - отпевание заказывается у священника в церкви. Затем он самостоятельно проводит обряд и отдает родственникам землю, заупокойный венчик и разрешительные молитвы.

Сколько длится отпевание усопших в заочном варианте? Ровно столько же, сколько обычный обряд. Но еще раз уточняем, что если вы хотите совершить это и имеете все возможности, то обязательно проведите обычное церковное отпевание. Так вы сделаете для души покойного благое дело.

Что необходимо сделать до отпевания?

Священнослужители советуют с момента смерти близкого человека начинать читать Псалтирь. Читать его желательно днем и ночью до отпевания. Делать это может абсолютно любой православный человек, в некоторых случаях для этих целей домой приглашают священнослужителей. Они имеют необходимый опыт и могут помочь вам в такое нелегкое время. Приобрести Псалтирь можно в любой церковной лавочке, он должен быть в наличии у любого верующего человека.

Отпевание проводится на третий день после смерти. Это связано с православными верованиями в то, что до третьего дня душа находится рядом с близкими и еще не может оторваться от них. С третьего по девятый день душе показывают Царство Божие, а до сорокового дня она проходит через весь свой земной путь и заново переживает все прегрешения. Только на сороковой день душа попадает к Господу и там решается, где она будет ждать Страшного Суда. Молитвы близких и священнослужителей в этом случае играют очистительную роль и помогают пройти в Царство Вечное.

Сопровождать гроб с покойным до храма должны все родственники во главе со священником. Ранее было принято останавливаться на каждом перекрестке, чтобы прочитать молитвы. Сейчас довольно часто остановки по пути делаются независимо от наличия перекрестков. Священник просто останавливает процессию и просит всех присутствующих помолиться за душу покойного. Таких остановок может быть несколько, их количество нигде не регламентировано.

Подготовка к отпеванию: что необходимо?

После смерти человека необходимо сразу же прийти в церковь и договориться со священником об отпевании. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь день может быть уже занят какими-либо другими обрядами.

Перед отпеванием необходимо иметь при себе несколько предметов. В гроб к покойному кладут саван, погребальный венчик, малую икону, нательный крест и разрешительную молитву. Все это можно приобрести в церкви. Также в обязательном порядке нужно иметь свечи, их в гроб класть не нужно.

Родственников усопшего часто волнует, сколько стоит обряд отпевания. Здесь не существует определенного ответа - церковь не имеет прейскуранта на свои услуги. Поэтому обычно семья покойного оставляет пожертвования на нужды церкви за произведенный обряд. Сумма не должна оговариваться заранее.

К сожалению, многие современные священнослужители поддаются искушению и устанавливают фиксированные цены на проведение всех церковных ритуалов и обрядов. Это в корне неверный подход, но если иного храма поблизости нет, то вам придется совершать отпевание усопшего, заплатив указанную денежную сумму.

Как проводится церковное отпевание?

Итак, вы решили провести отпевание усопшего в церкви. Как проходит этот обряд? Об этом должен знать каждый, кто будет принимать в нем участие.

После того как гроб с телом, закрытым саваном, занесли в церковь, то на лоб покойному кладется погребальный венок. Гроб должен стоять лицом к алтарю, вокруг него ставится четыре зажженных свечи. Одна свеча вкладывается в руки покойного, они должны быть сложены на груди. Каждый из родственников и присутствующих на отпевании должен держать в руках по зажженной свече, они символизируют победу жизни над смертью.

Над телом усопшего священник читает молитвы, выдержки из Священного Писания и псалмы. Хорошо, если родственники покойного тоже знают данные молитвы и искренне молятся за душу усопшего. Такая искренность способна в несколько раз усилить возносимые к Богу молитвы. В процессе отпевания усопшего священник просит отпустить душе покойного все прегрешения и очистить ее перед лицом Господа. Чем сильнее будет молитва, тем легче будет душе оказаться в Царстве Божием после мытарств по вехам своей жизни.

После этого священнослужитель читает разрешительную молитву, листок с ее текстом после вкладывается в руку покойного. Теперь каждый из родственников может подойти к гробу и проститься с усопшим. В первую очередь необходимо поцеловать икону, а потом венчик на челе умершего. В этот момент можно попросить прощения и сказать последние слова.

На заключительном этапе отпевания священник с молитвой закрывает лицо покойного саваном и крестообразно посыпает его тело освященной землей. Ранее в этот момент гроб закрывали крышкой и заколачивали. Сейчас это можно сделать на кладбище непосредственно перед захоронением.

Икону, бывшую возле покойного, можно сразу же забрать с собой. Некоторые родственники оставляют ее в церкви и уносят домой спустя несколько дней. На этот счет церковь не делает никаких предписаний.

Отпевание дома: суть обряда

Отпевание усопшего дома может быть возможно в следующих случаях:

смерть от инфекционного заболевания;отсутствие возможности транспортировки тела до храма;крайне тяжелое физическое и эмоциональное состояние ближайших родственников.

Как происходит отпевание усопших в этом случае? Сам обряд ничем не отличается от церковного, но стоит позаботиться о специальном убранстве помещения. Вам нужно будет обязательно поставить поминальный столик и подсвечники. Также в комнате должны быть иконы, священник подскажет вам, какие именно из них должны быть при отпевании.

Помимо дома и церкви отпевание можно производить в крематории или зале ритуальных услуг. В некоторых случаях обряд происходит в кладбищенских часовнях, если они стоят на его территории. Священники считают, что этот вариант является одним из самых приемлемых и удобных для родственников покойного.

Обряды погребения, не связанные с православием

К сожалению, современный человек наполнен массой суеверий и страхов. Священнослужители крайне отрицательно оценивают смешение языческих погребальных ритуалов с православными. А стоит отметить, что грешат этим даже очень верующие люди. Поэтому необходимо знать те вещи, которые не стоит делать православным христианам при погребении своих близких.

В первую очередь церковь осуждает обилие венков и музыку при погребении. Венки из искусственных цветов имеют отношение к языческим ритуалам, не нужно полностью закладывать ими могилу. Это говорит всего лишь о материальном достатке родственников покойного. Если вы хотите проявить к душе усопшего почтение, то просто посадите на могиле цветы-многолетники - они будут символизировать собой победу жизни над смертью. Музыка тоже является не богоугодным сопровождением покойного в мир иной. В церквях при отпевании не используется музыкальное сопровождение, считается, что душу ничего не должно отвлекать от перехода в Царство Божие.

Столь популярная традиция ставить на поминках рюмку водки и хлеб для усопшего тоже не имеет никакого отношения к православию. На поминках недопустимо употреблять алкоголь. Ведь сами поминки проводятся для того, чтобы вспомнить все хорошее о покойном и проводить его добрым словом в загробную жизнь.

Священнослужители порицают и такие языческие традиции, как завешивание зеркал, протирание полов после выноса гроба из дома, и брошенные в могилу монеты. Не нужно класть в гроб к покойному какие-либо его личные вещи. Все эти суеверия не облегчат душе пребывания в загробном мире, они только показывают степень ограниченности и страха перед смертью, которыми отягощена жизнь обычного человека, не имеющего достаточного количества веры.

Многие христиане беспокоятся, когда им начинает сниться усопший. Они начинают ходить на кладбище и вызывают батюшку для освящения дома. На самом деле душа, приходящая во сне, выказывает беспокойство за вас, она просит молитв. Поэтому вам необходимо усерднее молиться за усопшего, можно заказать в церкви специальную литургию либо самому ставить свечки за упокой души в определенные дни. Все это со временем сделает появление души покойного во сне редким событием. В православии снящиеся покойные души не являются плохим предзнаменованием, их не нужно бояться.

Отпевание усопших - это тот ритуал, без которого не может закончиться земной путь православного христианина. Имейте в виду, что ответственность за его проведение целиком и полностью ложится на плечи родственников покойного. Они должны позаботиться о том, чтобы все было сделано в соответствии с церковными законами. И не стоит бояться смерти, пытаясь выполнить все погребальные ритуалы по возможности "правильно". Ведь большинство из них пришли к нам из темных времен, когда свет истинной веры еще не проник в души людей.

Конечно же, пережить уход из жизни близкого человека очень сложно. Но, главное, что должны помнить православные христиане - смерть не является концом, она всего лишь переход души в другой мир. И необходимо прожить достойно то, что отмерено вам Господом, чтобы за границей земного бытия снова встретиться со всеми теми, кого мы так любили в этой жизни.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2553227673726880666/

А вы знали об этом?

И вот в 1157 году ростовский епископ Нестор решил положить этому предел. Он потребовал от князя Андрея Боголюбского перестать есть мясо "в господьскиа праздники, аще прилучится когда в среду или в пяток, такоже от светлыа недели и до пенти-костиа".То есть в праздники, в среды, пятницы, да еще и в пятьдесят дней после Пасхи на столе не должно быть ничего мясного. Такой ультиматум поставил епископ князю.Что сказать, зря он так с Боголюбским. Князь, хоть и благочестив был, но свои интересы умел отстаивать очень жестко. Епископ в два счета вылетел из Ростова. В летописи про это сказано так: "Того же лета изгнан бысть Нестер епископ Ростовский с престола его".Конфликты такого рода возникали между князьями и епископами еще несколько десятилетий, пока церковь не сдалась и не стала смотреть сквозь пальцы на наличие мяса на княжеских столах.

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