Подборка интересных фактов и снимков удивительных природных явлений

Природа прекрасна, огромна и непознаваема. Можно потратить на путешествия всю жизнь, но при этом не успеть увидеть всех ее удивительных творений. Увы, не каждый может отправиться в кругосветку, как Филеас Фогг. Но зато мы всегда можем отвлечься на подборку интересных фактов о природе.

1.

Так выглядит яйцо акулы





Около 70% акул являются живородящими. Остальные 30% — откладывают яйца, внутри которых можно разглядеть настоящий, живой эмбрион.

2.

Морской котик-альбинос



Голубоглазый котик необычного окраса был обнаружен на острове Тюленей, который находится в Охотском море. Исследователи считают такое явление невероятно редким. Шансы рождения альбиноса составляют 1 на 100 000. За тюленем теперь ведётся тщательное наблюдение, чтобы при необходимости оказать ему своевременную помощь. Альбиносы в животном мире часто подвергаются гонениям со стороны сородичей. К тому же у них всегда имеются проблемы со слухом и зрением.

3.

Нерест нерки на Аляске





Сезон икрометания заставляет нерку меняться до неузнаваемости. Обычные рыбы серебристого окраса становятся ярко-красными. Природа подарила нерке эту особенность, чтобы она могла защитить себя от хищников, сообщая им о своей «ядовитости».

4.

Горящий холм Янардаг





Природный вечный огонь, постоянно горящий на склонах холма Янардаг, является следствием постоянного выброса горючего газа из подстилающих грунтов.

5.

Удивительная достопримечательность находится в Азербайджане.

Светящиеся грибы





Происхождение люминесцентных грибов по-прежнему не имеет точного объяснения. Некоторые учёные считают, что светящиеся грибы обязаны своей окраской природным условиям, которые их окружают. По другим версиям — свечение требуется для размножения и отпугивания врагов. Всего в природе известно около 70 видов светящихся грибов. Поэтому данное явление нельзя назвать многочисленным.

6.

Полосатые айсберги





Полосатые айсберги, похожие на цветное мороженое — удивительное явление, которое можно наблюдать в Антарктиде. Необычные полосы образуются после откалывания огромных кусков льда от основного ледника. Их окрас зависит от возраста айсберга и состава воздуха. Так, если в верхних слоях льда содержится много воздуха, полосы будут матово-белые. Если воды — будет преобладать белый с голубым отливом. Зелёный цвет появляется вследствие частого контакта с водорослями. Полосы на айсбергах также могут быть жёлтыми, коричневыми и даже розовыми.

7.

Дерево Пандо





Пандо — самый большой живой организм в мире. Многочисленные деревья, занимающие площадь в 43 гектара, имеют единую корневую систему. По предположениям биологов, зарождение гиганта произошло более 80 000 лет назад. Находится это чудо в штате Юта, США.

8.

Объединение гусениц в своеобразный «поезд» выглядит восхитительно





Иногда люди сталкиваются с таким явлением, когда гусеницы, выстроившись в шеренгу, послушно идут друг за другом. Для чего они это делают? Всё просто — так насекомые борются за выживание. Такая схема передвижения позволяет безопасно перебраться от одного источника еды к другому, ведь хищники воспринимают такой «поезд», как одно большое существо.

9.

Трехглазая змея





Служба парков и дикой природы Северной территории Австралии поделилась фотографиями, на которых была изображена змея с тремя глазами. Необычное существо было найдено местными рейнджерами. Исследователей очень заинтересовал этот случай, ведь рентгеновские снимки показали, что змея имела не две отдельные головы, а один череп с тремя функционирующими глазами. Учёные считают, что третий глаз у животного появился не вследствие влияния экологии. Главная версия — эмбриональная мутация.

10.

Ядовитый морской слизень «Испанский танцор» был замечен у побережья Западной Австралии



Испанский танцор — удивительный моллюск, встретить которого можно в основном во время ночных погружений в море. Существо не любит солнечный свет и предпочитает не показываться всем на вид. Однако иногда его выбрасывает на мелководье волнами, что даёт людям прекрасную возможность понаблюдать за необычным созданием со стороны.

11.

Мостовая гигантов



Мостовая гигантов — главная достопримечательность Ирландии. Представляет собой скалистый берег, который состоит из отдельных базальтовых гранёных колонн, тесно прижатых друг к другу. Все колонны преимущественно шестигранные. Учёные выяснили, что колонны образовались вследствие серии вулканических подвижек, остывания и горизонтального сжатия лавы.

12.

Бабочки Монархи зимуют на дереве в Мексике



Каждый год миллионы бабочек монархов улетают зимовать в Мексику, Флориду, Калифорнию, а после возвращаются обратно. Монархи на месте зимовки — запоминающееся зрелище, они висят целыми гроздями на ветках и стволах деревьев.

13.

Эти пушистые шарики на самом деле являются минералом под названием окенит. И они совсем не мягкие





Окенит — достаточно редкий минерал, встретить который можно в Гренландии, Исландии, Индии.

14.

Подводный лес на озере Каинды



15.



Озеро Каинды образовалось в результате природного явления — вода затопила ущелье, создав естественные природные ворота в самой середине водоёма. Самой интересной достопримечательностью являются ели, как будто растущие из самой воды. На самом деле эти деревья давно погибли, а то, что они сохранились в таком виде, является результатом своеобразной «консервации» за счёт низкой температуры воды.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2519057211126712905/

А вы знали об этом?

На горе Афон, или Святой Горе, в Греции сосредоточены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов, благодаря чему это место стало крупнейшим центром паломничества православных христиан. Однако, попасть на гору Афон нелегко. Мужчинам следует придерживаться свода строгих правил, а женщины, дети, и даже животные женского пола на гору и вовсе не допускаются.

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