Удивительные факты об Сфинксе

Египетский Сфинкс, или Великий Сфинкс Гизы, остается одной из наиболее волнующих загадок истории. Археологи уверены, что возвели его люди, но кто и когда — на этот вопрос они не могут внятно ответить до сих пор.

Некоторые полагают, будто Сфинкс стал монументом неизвестного высшего божества. Другие считают статую лишь очередным бессмысленным монументом древних фараонов.

Третьи уверены, что дело не обошлось без вмешательства инопланетян — как, мол, иначе объяснить эту монументальную постройку? А ведь и правда, загадок у Сфинкса полно!

Явление из бездны

Странно, но археологи до сих пор не могут точно сказать, кто именно приказал возвести Сфинкса. Считается, что памятник был построен во время правления Хафра, то есть четвертой династии Старого Королевства еще в 2500 году до нашей эры, однако некоторые признаки позволяют предположить, что монумент старше и этого возраста.

Незавершенный шедевр

Но кто бы ни начал эту постройку, закончить замысел он не успел. Американский археолог Марк Леннер обнаружил неподалеку скрытую пещеру, где хранились большие камни и строительные инструменты. Судя по всему, сфинкс должен был стать лишь центральной фигурой огромного скульптурного полотна.

Профессионалы за работой

И рабы вовсе не строили сфинкса, как считают многие. Согласно последним исследованиям, строители жили в достатке и роскоши, могли позволить себе весьма дорогое в то время мясо и даже имели собственные бордели.

Добрый брат

Не стоит путать греческого и египетского сфинксов. В греческой мифологии Сфинкс заставлял путешественников решать загадку и убивал тех, кто не смог справиться. А египетский Сфинкс — создание гораздо более добродушное, дарующее силу и смелость своим верным почитателям.

Имплантированная борода

Сфинкс когда-то имел бороду, это факт. Да что там, осколок ее и сейчас хранится в Британском музее. Однако некоторые эксперты считают, что борода не была оригинальной частью памятника, но была добавлена позже. Скорее всего, ее приказал добавить к статуе Тутмос IV во время реконструкции.

Это не сфинкс

И наконец, технически египетский сфинкс вообще не сфинкс. Сфинкс — это крылатый монстр Фив, имеющий женскую голову и тело льва. У египетского же сфинкса нет ни крыльев, ни женской головы — он совершенно однозначно мужского пола. Кто же это? А вот непонятно.

Астрономический сфинкс

Американский археолог Марк Леннер считает, что египетский Сфинкс и пирамиды Гизы были построены поклонниками солярного культа, пытавшимися таким образом получить энергию. Современные астрономы на такие заявления только крутят у виска пальцем, но при этом не могут внятно ответить, каким образом древние египтяне сумели расположить Сфинкса в упорядоченной системе с пирамидами Гизы, долиной Нила, созвездиями Льва и Ориона. Да и как египтянам удалось выровнять монумент точно по центру Млечного пути, тоже не совсем ясно.

Раскрашенная кошка

Сейчас поверить в это сложно, но изначально сфинкс был разноцветным. Вблизи еще заметны крохотные капли краски красного цвета на лице, а на теле — разводы синего и желтого. Эксперты предполагают, что оригинальный образ был продуман как раз таки в ярких тонах.

Сфинкс и его пропавший нос

Распространенная информация о том, что нос Сфинкса взорвал Наполеон, не более чем легенда. Судя по историческим документам, ответственность за порчу великой статуи несет благочестивый суфийский мусульманин Мухаммад Саим аль-Дах: таким образом он пытался уменьшить религиозное значение Сфинкса.

Сфинксопоклонники

По легенде, фараон Тутмос заснул у лап Сфинкса и пережил религиозное откровение. С этого момента статуя стала предметом культа, который жив и сегодня. Конечно, почитателей монумента не так уж и много, но они есть.

Самый большой скальный монумент

Удивительно, как древние египтяне умудрились возвести этот уникальный монумент. Массивная, высокая фигура Сфинкса официально является самой большой статуей мира.

Разные имена

За свою долгую историю памятник сменил массу имен. Примерно в 1400 году до нашей эры статую называли «Монументом великого Хепри». Потом появилось прозвище «Горем-Акхет», а сами египтяне называют его balhib или bilhaw .

Сражение с пустыней

С момента постройки Сфинкс погружался в пески. Пустыня пыталась поглотить великую статую, и людям пришлось приложить немало усилий, чтобы отвоевать ей место под солнцем.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2192772680909327168/

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