7 признаков того, что вы нашли идеальную вторую половинку

Проверьте, насколько вы с партнёром подходите друг другу.

1. Когда вы вместе, вы не думаете о других

Основательница сайта знакомств A Little Nudge Эрика Эттин (Erika Ettin) предлагает провести такой тест. Обратите внимание, как вы ведёте себя с партнёром в баре или ресторане. Вы оглядываетесь по сторонам, чтобы посмотреть, кто ещё рядом? Задумываетесь, кто может увидеть вас вместе? Или вы просто довольны, что вы вдвоём, и наоборот хотите, чтобы вас заметили с ним или с ней? Если верно второе, ваш партнёр прошёл тест.

2. Партнёр радуется вашим успехам

По словам психотерапевта Шэннон Томас (Shannon Thomas), в нездоровых отношениях один человек часто вредит интересам другого. Искренняя радость за ваши достижения — признак того, что такого не произойдёт. Для этого партнёр должен быть доволен собственной жизнью. Тогда он будет радоваться вашим успехам вместе с вами.

«Парам, которые ценят потребности и интересы друг друга, легче идти на компромиссы, чем парам, в которых каждый думает только о себе», — говорит психолог из Сиракузского университета Лора Вандердрифт (Laura VanderDrift).

3. Партнёр не пытается вас изменить

Если партнёр одинаково ведёт себя с вами на публике и наедине, относится к вам с терпением, вы на правильном пути.

Трейси Мэлон (Tracy Malone), основательница сайта помощи жертвам эмоционального насилия Narcissist Abuse Support, советует прислушиваться к своей интуиции. Она часто посылает нам сигналы, если что-то идёт не так, но мы их игнорируем.

Например, если партнёр пытается изменить вас или не принимает таким, какой вы есть, — это признак того, что человек любит контролировать других. Он никогда не будет относиться к вам с уважением.

4. Партнёр вписывается в вашу жизнь

Подумайте, пересекается ли жизнь партнёра с вашей за пределами отношений. Ладит ли он с другими людьми в вашей жизни? Ладите ли вы с его друзьями и родными? Есть ли у вас общие интересы и занятия? Если да, это хороший знак.

5. Партнёр вас слушает

По словам психолога Элинор Гринберг (Elinor Greenberg), хорошо, если партнёр искренне интересуется вашей жизнью и внимательно слушает, когда вы говорите. А также помнит, что вы рассказывали о себе. Если же он почти всегда говорит только о себе, не спрашивает о вас, не прислушивается к вашим словам, вряд ли он заинтересован в вас. Ему просто нужно высказаться.

6. Партнёр утешает вас, когда вам грустно

Вспомните, как партнёр ведёт себя, когда вам грустно или у вас был тяжёлый день. Возможно, он проявляет сочувствие и не отвлекается, когда вы рассказываете о своих переживаниях. Знает, когда нужно просто обнять.

Но если вас критикуют за то, что вам грустно, или говорят, что вы слишком резко реагируете, это тревожный знак. Такое поведение может быть признаком нарциссизма. Может быть, потом вам покажется, что вы и правда отреагировали резко. Всё равно необходимо, чтобы в трудный момент вас выслушали.