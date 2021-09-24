10 странных утверждений, опровергающих эволюцию

Если не вдаваться в объяснения слишком глубоко, то эволюция — это устоявшаяся и доказанная научная теория, объясняющая происхождение и развитие видов. Как правило, люди считают ее обоснованной и поддерживают ее.

Но креационисты до сих пор могут отрицать существование эволюции, утверждая, что все живое на Земле создал Бог. Они активно оспаривают ее, нередко приводя довольно странные, а иногда и абсурдные опровержения. Расскажем о 10 самых интересных из них ниже.

Эволюция — это просто теория

Да, эволюцию часто называют научной теорией. Но это не значит, что ее нельзя доказать. Многочисленные исследования ученых проводятся до сих пор, и никто из людей пока не может оспорить несостоятельность теории Дарвина. Ее доказательства собирали в течение длительного периода времени. Ученые наблюдали за развитием отдельных видов, изучали окаменелости, проверяли и опровергали собственные догадки. В науке теория — это не мысль, которую нужно доказать. Так называют совокупность достоверных фактов, полученных в результате многочисленных исследований.

Конечно, научная теория — это не стопроцентно достоверное утверждение. Ученые верят, что в нашем мире нет абсолютных вещей. Любое исследование или наблюдение может быть опровергнуто.

Окаменелости не передают точной информации о существах древности

Теория Дарвина основывалась на многочисленных наблюдениях. Сегодня ученые доказывают ее состоятельность с помощью современного оборудования: они изучают отдельные клетки окаменелостей и их ДНК. Соответственно, и теория, которую выдвинул Дарвин, сильно видоизменилась и расширилась.

Многие люди пытаются опровергнуть состоятельность эволюции, указав на неполные остатки окаменелостей. Да, они действительно дошли до нас в не самом лучшем виде. Более того, найденная окаменелость — это своего рода выигрыш в лотерею для ученых. Чтобы сохраниться до наших дней, организм сначала должен погибнуть в нужном месте и в нужное время. А затем на протяжении миллионов лет рядом с ним не должно происходить глобальных катаклизмов, которые могли бы его разрушить.

Окаменелости встречаются редко и зачастую они бывают сильно повреждены. Но ученым все равно удается получить нужную информацию. И ее достаточно, чтобы доказать состоятельность эволюции.

Эволюцию нельзя доказать математическим путем

В 1973 году креационист Генри Моррис пытался опровергнуть эволюцию, утверждая, что ее нельзя доказать математическим путем. Следовательно, теории Дарвина не существует. Автор выпустил обширную статью «Математическая невозможность эволюции», где доказывал свое мнение. Но ученые, проверив его доводы, выяснили, что он просто не понимает, как устроена теория Дарвина. К тому же Моррис допустил несколько серьезных арифметических ошибок в своих подсчетах. Однако статья имела успех. Некоторые противники эволюции до сих пор ссылаются на нее.

Люди пока не смогли понаблюдать за эволюцией на практике

Впервые теория Дарвина была озвучена еще в XIX веке. Прошло около 150 лет, и этого достаточно, чтобы ученые смогли увидеть работу эволюции на практике. Более того, сегодня они разделяют ее на микро- и макроэволюцию. Первая анализирует изменения видов в течение короткого времени: десятилетий и столетий. Вторая изучает серьезные мутации, которые могут привести к образованию нового вида. Макроэволюцию обычно изучают по остаткам окаменелостей и анализу их ДНК. Этот процесс может занимать тысячи и десятки тысяч лет. Поэтому ученые могут изучать только изменения, произошедшие в далеком прошлом. Но понаблюдать за микроэволюцией они могут уже сейчас. Например, они выяснили, что в течение десятилетия насекомые смогли выработать и передать потомкам ген, отвечающий за устойчивость к пестицидам. Этот пример наглядно показывает, как работает эволюция.

Эволюция бросает вызов второму закону термодинамики

Второй закон термодинамики в физике устанавливает существование энтропии. В нем также сказано, что она является изолированной системой, которая всегда увеличивается во времени. Как это противоречит эволюции? Сторонники креационизма утверждают, что закон доказывает невозможность формирования живых клеток из неодушевленных химикатов. Соответственно, и многоклеточная жизнь не могла эволюционировать из простейших. Но это говорит только о том, что креационисты не понимают, как работает второй закон термодинамики. Земля не является изолированной системой, так как на нее влияет энергия солнца. Поэтому снежинки формируются из микрокристаллических частиц снега, а многоклеточные организмы эволюционируют из простейших.

Эволюцию поддерживают не все ученые, значит, она недостоверна

Да, не все ученые поддерживают эволюцию. Но это не говорит о ее состоятельности. Более 98 % биологов в мире согласны с теорией Дарвина. Но ученые из других областей могут сомневаться в ней. Однако наука — это не конкурс популярности. Она опирается на исследования и доказательства, а не на симпатии людей. И факты подтверждают ее состоятельность.

Эволюция не может объяснить, как жизнь появилась на Земле

На самом деле эволюция и правда не может объяснить, как жизнь зародилась на Земле. Но она и не должна этого делать. Эволюция — это научная теория, изучающая то, как определенные виды со временем меняются. За возникновение жизни отвечают ученые, изучающие абиогенез. Более того, сторонники эволюции могут признавать, что мир зародился под воздействием чего-либо внеземного, божественного или сверхъестественного. Этот никак не отрицает состоятельность теории Дарвина.

Если люди эволюционировали из обезьян, то почему приматы все еще существуют?

Люди часто задают этот вопрос, пытаясь доказать несостоятельность эволюции. Но мы не произошли напрямую от тех обезьян, живущих сегодня. Люди — это гоминиды, наиболее прогрессивные приматы. К ним относятся и некоторые приматы: шимпанзе, орангутаны и гориллы. Древние обезьяны тоже отличались от тех, что живут сегодня. Мы с ними имеем общего предка, который жил около 6-7 миллионов лет назад. За это время его потомки разделились и эволюционировали во множество видов. Обезьяны и не должны вымирать, потому что они отличны от людей. Просто и те и другие возникли от одного общего предка.

«Банановый аргумент»

Креационист Рэй Комфорт пытался доказать несостоятельность эволюции на примере банана. Он утверждал, что Бог сделал его такой формы, чтобы человеку было удобно держать его в своей руке. Но он не знал, что современные бананы — это результат многочисленных генных манипуляций ученых. Дикие фрукты имеют неправильную форму, отвратительный вкус и внутри наполнены семенами.

Отрицание существования переходных окаменелостей

Рэй Комфорт пытался доказать несостоятельность эволюции и другим способом. Он опровергал существование переходных окаменелостей, показывающих черты родительской и потомственной групп. Они демонстрируют изменение одного вида на протяжении длительного периода времени. Но доказать правдивость своего утверждения Комфорт так и не смог.

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