Открытое письмо президенту США Джо Байдену от продажного диссидента Рамиса Юнуса, требующего сурово наказать Россию

Недавно на ютуб-канале я посмотрел интервью, проживающему ныне в США, азербайджанского диссидента и неадекватного политолога Рамиса Юнуса, который он дал грузинскому политологу и ярому русофобу Геле Васадзе.

В этом интервью Гела Васадзе с чувством собственного достоинства прочел открытое письмо Рамиса Юнуса президенту Байдену :

Уважаемый господин президент!

Послушав сегодня Ваше обращение к американцам, а значит и ко мне, Вы поклялись не допустить Третьей мировой войны и не уступить ни одного сантиметра территории НАТО.В этой связи у меня к Вам вопрос: «Это что за избирательность защитных общечеловеческих ценностей таких, как демократия, свобода, суверенитет? Почему эта защита распространяется только на граждан НАТО, а не граждан Украины, выбравших этот же путь демократии, защищающихся свой суверенитет по нашим же советам, выбравшим интеграцию в НАТО и ЕС. Разве украинцы люди второго сорта и поэтому они должны погибать под бомбежки пока НАТО наберется смелости и даст по зубам российскому агрессору и закроет небо над Украиной? Может хватит спекулировать угрозами Третьей мировой войны, которая уже давно идет и давно пришло время всей мощью НАТО показать решимость борьбы с Путиным – этим современным Гитлером! Это Ваш долг как президента США – лидера страны , являющейся оплотом демократии и свободы всего мира .Просьба не разочаровывайте нас – американцев и переходите от слова к делу , поскольку на Вас с надеждой смотрит весь мир. Мы обязательно должны защитить Украину , иначе история нам никогда этого не простит .Я , как гражданин США, Вам тоже никогда этого не прощу !

С уважением , Рамис Юнус – гражданин США!

Читая это письмо, складывается впечатление, что у Юнуса давно крыша съехала и трудно считать его психически нормальным человеком, когда он «жестоко» пугает престарелого президента США Байдена,заявив что никогда не простит ему, если он не защитит Украину! Бедняжка Байден, уж он точно этого не переживет! Кроме того, я как врач, отчетливо замечаю явные симптомы генетической неполноценности Юнуса, выражающиеся в патологической мании величия !

Аналогичное можно сказать и в отношении моего нерадивого земляка Гелу Васадзе, поскольку он полностью был согласен своим респондентом и даже похвалил Юнуса за его «патриотичное» и «правдивое» послание. Видимо поэтому адекватные мои соотечественники в Грузии давно перестали серьезно воспринимать его абсурдные и провокационные русофобские заявления и которые с эйфорией воспринимаются только представителями криминальной национальной банды Саакашвили, вместе с которыми в свое время Гела усердно свергал руководителя Аджарии – Аслана Абашидзе !

Дорогой ты мой Юнус !Теперь слушай и запоминай, чтобы прочистить свои засорившиеся «американской демократией» мозги! Это США – оплот демократии и свободы всего мира, когда Вашингтон, упрекающий другие страны в отсутствии свободы и демократии, содержит в тюрьмах самой «свободной» и «демократической» страны 2,3 миллиона человек – это более четверти всех заключённых на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

И разве не в США до сих пор нарушены права коренного населения Америки , где индейцы, подвергшие в прошлом настоящему геноциду (было истреблено 100 миллионов индейцев и сегодня этот геноцид своих варварских европейских предков «демократичная» Америка не хочет признавать), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве можно считать страну демократичной, если за правду Джулиану Ассанжу в США светит 175 лет тюрьмы?

И разве можно считать страну демократичной, если США, объявившие России экономическую войну, запрещают многим странам торговать с ней, а сами увеличили импорт энергоносителей из РФ? Аналогичное произошло с Индией, которая высказывает нелицеприятные слова в адрес США, обнаружив, что американцы,запрещающие ей импорт нефти из РФ, импортировали из России больше сырой нефти, чем сама Индия!

И разве можно считать полностью демократичной страну , если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон).

Не надо также забывать, что сегодня престарелый президент США Джо Байден, которому 79 лет, страдает деменцией, в результате чего у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени. Как не парадоксально, но подобная старческая патология у Байдена наблюдалась еще в период предвыборной компании, поэтому его место было не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится).Вот оно — истинное лицо пресловутой американской демократии,подвергающей весь мир ядерной угрозе !

И разве можно назвать демократией неправовые и неадекватные действия США и многих западных стран, когда они в результате спецоперации России на Украине без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у российских граждан, нарушая основное правило правосудия — только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества ?!В этом отношении возникает парадоксальная ситуация,поскольку выходит, что имущество российских граждан было законным и всегда будет законным пока не возникнут политические претензии против Матушки-России!

Всё это напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте — насколько Францию можно считать образцом демократии , кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь — гуманный сервис!).

И разве после всего этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?Выходит не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия — стадо идиотов под управлением подонков » !

Дорогой ты мой Юнус! Теперь поговорим о твоем неудержимом стремлении доказать всему миру, что американцы миролюбивая нация и с помощью НАТО всегда защищают своих союзников !Как не парадоксально, но за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара.Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги.

Как ни странно, но превращение войны в мощный экономический фактор привело к тому, что американцы стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира, а преклоняются перед ней только русофобы , подобные Юнусу !Скажу больше, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать. Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Сегодня только провокаторы и слабоумные люди не верят в то, что НАТО уже давно не является лишь оборонным альянсом, а это крайне агрессивный инструмент политики Запада для нового мирового порядка и гегемонии во всем мире. Поразительно, но правительство США не в состоянии выделить 2 миллиарда на восстановление Детройта, а вот деньги на вооружение тратить не жалеет!

Любопытно также, что заместитель министра обороны США Майкл Карпентер в одном из интервью сообщил, что в случае войны с Россией НАТО не сможет успешно защитить наиболее удалённых и уязвимых членов своего альянса – к примеру, в случае войны Россия захватит всю Прибалтику не более, чем за 60 часов.

Тогда возникает риторический вопрос: какой смысл США впустую тратить деньги своих налогоплательщиков, а этим странам сотрудничать с НАТО и, тем более, подвергать себя риску полного уничтожения в случае начала войны США с Россией, если эта организация не в состоянии обеспечить им элементарную безопасность?

Немаловажно также, что миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от угрозы со стороны России развеян последними событиями в Грузии и в Турции. Как известно, после того, как турецкие ВВС сбили военный российский самолёт близ сирийской границы, американцы сразу же предупредили своих турецких союзников – члена НАТО Турцию - что в случае обострения обстановки они не примут участия в военном противостоянии с Россией.

Тоже самое произошло во время августовской войны 2008 года в Грузии, когда президент Джордж Буш - младший категорически отказал, дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии. Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно, и памперсами (видимо , для слабонервных… ).

Важно также отметить, что в 2008 году мир стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной боевой нагрузкой. В результате натовские корабли спешно покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции, а не в том, что предлагала Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своего «стратегического союзника» - Грузию и остановить продвижение российских войск, что стало одной из причин потери Грузией части своей территории. Некоторым же амбициозным странам на этом примере следовало бы сделать соответствующие выводы, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - Великая держава, как Россия!

Судя по всему, американцы намерены также воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться столкнуть Польшу и Россию в сегодняшнем вооруженном конфликте на Украине. К вводу польских вооруженных сил и столкновению их с российскими войсками напрямую подталкивает президент США Джо Байден, двухдневный визит которого в Варшаву досрочно завершили российские ракеты, поразившие 26 марта военные цели во Львове!

Вместе с тем прошедший саммит НАТО очень разочаровал амбициозное польское руководство, поскольку панам хотелось получить мандат на гуманитарную вооружённую миссию под эгидой Альянса, но продажные союзники высказались: мы обеспечим вас любым смертоносным оружием, но из-за вас мы не можем подвергать опасности весь блок НАТО, объявляя ядерную войну России!

Дорогой Юнус! Не забывай , что Польша давний член НАТО. Вот она – реальная сущность мифа о защите членов НАТО в случае войны с Россией! И после этого у тебя хватает наглости и подлости обращаться открытым письмом к Байдену за помощью бандеровским нацистам, а оболваненным украинцам внушать продолжать напрасно гибнуть, поскольку якобы из-за страха перед НАТО, величайший политический деятель современности президент Путин в случае затягивания спецоперации не произведет ядерный удар по Украине?

К сожалению, ситуация на Украине все больше накаляется из-за неограниченных поставок смертоносного оружия бандеровской швали и поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего уничтоженного майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада!И в этом ,на мой взгляд, нет ничего удивительного, особенно если вспомнить события во время «Карибского кризиса», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР, стремясь обезопасить себя, вынужден был разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну удалось предотвратить!

Вместе с тем только антинародный и кровавый коллективный Запад способен был развязать войну Украины с ведущей ядерной державой в лице России, толкая одурманенных украинцев на полное уничтожение и не задумываясь о том, что уже с самого начала этого противостояния они были обречены на жестокое поражение, поскольку в случае затягивания этой войны из-за беспрецедентных военных поставок НАТО, российское руководство будет просто вынуждено применить ядерное оружие только малой мощности(тактическое ), чтобы не превращать территорию Украины в радиоактивный пепел!

И я больше чем уверен, что Путин будет вынужден приминить подобное ядерное оружие, особенно после того, как Байден нарушил свои обещания не давать бандеровским нацистам смертоносное оружие ,которым они смогут бомбить российскую территорию. Речь идет о дальнобойных ракетах РСЗО HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Скажу больше, Украина получила от США пушки-гаубицы, на которые можно поставить снаряды с тактическими ядерными боеголовками.Безусловно,все это может быть причиной Третьей мировой войны,которая однозначно уничтожит жизнь на земле, поскольку тогда обязательно будет применяться ядерное оружие большой мощности(стратегическое )!

Именно поэтому продажные марионетки , подобные Юнусу, и его бандеровским друзьям-нацистам сегодня так настойчиво пытаются доказать украинскому народу , что якобы из-за страха перед США и за возможного перемещения ядерного облака в случае ядерного удара на соседнюю российскую территорию, Путин никогда не решится на ядерный удар по Украине! Мало того, они цинично заявляют, что американцы уже давно точно знают места хранения в РФ ядерных боеголовок и в случае чего сразу уничтожат их. Все это делается только для того, чтобы кровью украинского народа как можно дольше противостоять россиянам !

В заключение хотелось бы отметить , что это не первое открытое письмо «американского патриота» Юнуса , который для повышения своего имиджа часто обращается к различным руководителям страны.В этом отношении заслуживает внимания его открытое письмо к президенту Алиеву, в котором Юнус обвиняет его в нерешительности уничтожить в свое время бескомпромиссного идеолога карабахского движения Зорий Балаяна, как это ,например, сделало правительство Турции в случае с Оджаланом. Однако Алиев предусмотрительно избавился от нерадивого выскочки и интригана , заставив Юнуса покинуть родину!

Исходя из этой логики мстительного Юнуса, за обливание грязью русского народа и величайшего деятеля современности Путина спецслужбы России давно должны были его поймать и сурово наказать !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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