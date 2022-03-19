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Не Останкинской единой: 6 самых известных башен в российской истории

Когда речь заходит о башнях, расположенных на российских просторах, первой ассоциацией нередко возникает столичная в Останкино. 

А ведь в реальности в отечественной истории архитектуры сохранилось немало других интересных сооружений подобного типа, но разного назначения - сторожевые, смотровые или для расположения обсерваторий - и все они определённо заслуживают упоминания. 

Вашему вниманию 6 самых известных башен в российской истории.

Не Останкинской единой: 6 самых известных башен в российской истории

1. Башня Сююмбике (Казань)

Одна из самых известных российских сторожевых башен. /Фото: planeta.turtella.ru

Одна из самых известных российских сторожевых башен. 

Дозорная башня Сююмбике расположена на территории Казанского кремля и была построена не позднее 1777 года. С её названием связана легенда о татарской царице Сююмбике, согласно которой она бросилась с этой башни, когда город захватывал Иван Грозный. Сооружение насчитывает семь уровней общей высотой в 58 метров, материалом выступил красный кирпич. В 1862 году она стала настоящим объектом для вдохновения: именно опираясь на её внешний архитектор Алексей Щусев разрабатывал эскизы для Казанского вокзала в Москве. Сегодня башня Сююмбике имеет функцию минарета, с которого по городу разносится азан — призыв к обязательной молитве для представителей ислама.

2. Невьянская башня (г.
Невьянск, Свердловская область)

И в Пизу ехать не надо. /Фото: wikiway.com

И в Пизу ехать не надо. 

Невьянская башня в какой-то степени является побратимом Пизанской, ведь она тоже наклонная, только находится не за границей, а в самом центре города Невьянска Свердловской области. Период её постройки датируется 1721–1725 годами, а появилась она по инициативе предпринимателя Акинфия Демидова. Отход шпиля Невьянской башни от вертикали приближается к двум метрам. По поводу её неровности существует легенда, будто она изначально проектировалась отклонённой в сторону Тулы, что расценивается как дань уважения к малой родине рода Демидовых. Башня имеет украшения, присущие старорусскому стилю архитектуры, что делает её интересной глазу самой по себе, но и внутри есть что посмотреть - там расположена рудная лаборатория Акинфия Демидова для чеканки фальшивых монет и слуховая комната, позволяющая при правильном размещении распознать даже самые тихие слова из другого её конца.

3. Башня «Дер Дона» (г. Калининград)

Одна из популярных достопримечательностей Калининграда. /Фото: turtella.ru

Одна из популярных достопримечательностей Калининграда. 

Круглая башня Дона на берегу калининградского озера появилась в 1852 году как защитное сооружение открытой местности со стороны Верхнего Пруда. Местные жители именуют башню «Дер Дона» - такое название расположено на её фасаде с добавлением соответствующего немецкого артикля. А на самом деле она носит имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, который состоял на русской службе и даже участвовал в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской армии. Башня оказалась способной выдержать любую осаду и позволяла вести активную оборону, что и было продемонстрировано в 1945 году. А сегодня её используют в исключительно мирных целях - с 1979 года здесь действует единственный в России Музей янтаря.

4. Башня Святого Олафа (г. Выборг)

Кусочек старой Италии в Выборгском замке. /Фото: wikiрedia.org

Кусочек старой Италии в Выборгском замке. 

Башня Святого Олафа представляет собой яркий пример средневековой архитектуры такого типа на территории России. Она появилась ещё 1293 году на самой высокой площадке Замкового острова, в центре Выборгского замка. Архитекторами и строителями выступили шведы, а вот название своё она получила в честь норвежца - короля Олафа II, который после смерти был причислен к лику святых. Интересен её внешний вид, который типичен для популярного в Швеции в XIII–XIV столетиях итальянского стиля. Её использовали как оборонительный и опорный пункт, а подвалы выполняли роль тюрьмы для пленных и хранилищ для провианта. Сооружение несколько раз горело и реставрировалось, но её старинный вид сохранился, добавился разве что шпиль на куполе. Сегодня башня выполняет функцию смотровой площадки.

5. Сторожевые башни (Северный Кавказ)

Памятники средневековой архитектуры сразу в нескольких регионах России. /Фото: guide-tours.ru

Памятники средневековой архитектуры сразу в нескольких регионах России. 

Одни из самых древних башен, которые сегодня можно найти в России, расположены в нескольких регионах Северного Кавказа - Осетии, Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, Ингушетии: по данным редакции, самые ранние из них датируются еще II–I веками до нашей эры, но больше всего сохранилось средневековых вариантов - XIV-XVII ст. Башни были и сторожевыми и жилыми: они защищали от вражеских набегов, а также служили домом для горцев. У каждого местного рода была во владении собственная башня. Сегодня больше всего их можно найти в горах Ингушетии - там сохранилось примерно 300 средневековых сторожевых башен.

6. Шуховская башня (г. Москва)

Столичная плетёная башня. /Фото: architectureguru.ru

Столичная плетёная башня. 

Шуховская башня, названная в честь своего создателя - советского инженера Владимира Шухова, является ярким символом авангардной архитектуры двадцатых годов прошлого столетия. Во время её строительства использовался оригинальный подход, подобный на плетение обычных корзин из лозы: все следующие секции собирались внутри предыдущей. Таким образом, возведение объекта не требовало использование строительных лесов. К 1922 году башня была готова и начала передавать вначале радиосигнал, а позднее на неё установили антенны телевизионных станций, работающие на расстояние до 60 километров. После возведения Останскинской телебашни, её функционал сократился, но и сегодня она не стоит без дела: передаёт сотовый сигнал, а в 2006 году это уникальное по своему виду сооружение было признано шедевром отечественного архитектурного авангарда, а также стала носить почётное звание объекта Всемирного наследия.

Интересное видео с нашего канала:

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