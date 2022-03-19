Не Останкинской единой: 6 самых известных башен в российской истории

Когда речь заходит о башнях, расположенных на российских просторах, первой ассоциацией нередко возникает столичная в Останкино.

А ведь в реальности в отечественной истории архитектуры сохранилось немало других интересных сооружений подобного типа, но разного назначения - сторожевые, смотровые или для расположения обсерваторий - и все они определённо заслуживают упоминания.

Вашему вниманию 6 самых известных башен в российской истории.

1. Башня Сююмбике (Казань)

Одна из самых известных российских сторожевых башен.

Дозорная башня Сююмбике расположена на территории Казанского кремля и была построена не позднее 1777 года. С её названием связана легенда о татарской царице Сююмбике, согласно которой она бросилась с этой башни, когда город захватывал Иван Грозный. Сооружение насчитывает семь уровней общей высотой в 58 метров, материалом выступил красный кирпич. В 1862 году она стала настоящим объектом для вдохновения: именно опираясь на её внешний архитектор Алексей Щусев разрабатывал эскизы для Казанского вокзала в Москве. Сегодня башня Сююмбике имеет функцию минарета, с которого по городу разносится азан — призыв к обязательной молитве для представителей ислама.

2. Невьянская башня (г. Невьянск, Свердловская область)

И в Пизу ехать не надо.

Невьянская башня в какой-то степени является побратимом Пизанской, ведь она тоже наклонная, только находится не за границей, а в самом центре города Невьянска Свердловской области. Период её постройки датируется 1721–1725 годами, а появилась она по инициативе предпринимателя Акинфия Демидова. Отход шпиля Невьянской башни от вертикали приближается к двум метрам. По поводу её неровности существует легенда, будто она изначально проектировалась отклонённой в сторону Тулы, что расценивается как дань уважения к малой родине рода Демидовых. Башня имеет украшения, присущие старорусскому стилю архитектуры, что делает её интересной глазу самой по себе, но и внутри есть что посмотреть - там расположена рудная лаборатория Акинфия Демидова для чеканки фальшивых монет и слуховая комната, позволяющая при правильном размещении распознать даже самые тихие слова из другого её конца.

3. Башня «Дер Дона» (г. Калининград)

Одна из популярных достопримечательностей Калининграда.

Круглая башня Дона на берегу калининградского озера появилась в 1852 году как защитное сооружение открытой местности со стороны Верхнего Пруда. Местные жители именуют башню «Дер Дона» - такое название расположено на её фасаде с добавлением соответствующего немецкого артикля. А на самом деле она носит имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, который состоял на русской службе и даже участвовал в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской армии. Башня оказалась способной выдержать любую осаду и позволяла вести активную оборону, что и было продемонстрировано в 1945 году. А сегодня её используют в исключительно мирных целях - с 1979 года здесь действует единственный в России Музей янтаря.

4. Башня Святого Олафа (г. Выборг)

Кусочек старой Италии в Выборгском замке.

Башня Святого Олафа представляет собой яркий пример средневековой архитектуры такого типа на территории России. Она появилась ещё 1293 году на самой высокой площадке Замкового острова, в центре Выборгского замка. Архитекторами и строителями выступили шведы, а вот название своё она получила в честь норвежца - короля Олафа II, который после смерти был причислен к лику святых. Интересен её внешний вид, который типичен для популярного в Швеции в XIII–XIV столетиях итальянского стиля. Её использовали как оборонительный и опорный пункт, а подвалы выполняли роль тюрьмы для пленных и хранилищ для провианта. Сооружение несколько раз горело и реставрировалось, но её старинный вид сохранился, добавился разве что шпиль на куполе. Сегодня башня выполняет функцию смотровой площадки.

5. Сторожевые башни (Северный Кавказ)

Памятники средневековой архитектуры сразу в нескольких регионах России.

Одни из самых древних башен, которые сегодня можно найти в России, расположены в нескольких регионах Северного Кавказа - Осетии, Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, Ингушетии: по данным редакции, самые ранние из них датируются еще II–I веками до нашей эры, но больше всего сохранилось средневековых вариантов - XIV-XVII ст. Башни были и сторожевыми и жилыми: они защищали от вражеских набегов, а также служили домом для горцев. У каждого местного рода была во владении собственная башня. Сегодня больше всего их можно найти в горах Ингушетии - там сохранилось примерно 300 средневековых сторожевых башен.

6. Шуховская башня (г. Москва)

Столичная плетёная башня.

Шуховская башня, названная в честь своего создателя - советского инженера Владимира Шухова, является ярким символом авангардной архитектуры двадцатых годов прошлого столетия. Во время её строительства использовался оригинальный подход, подобный на плетение обычных корзин из лозы: все следующие секции собирались внутри предыдущей. Таким образом, возведение объекта не требовало использование строительных лесов. К 1922 году башня была готова и начала передавать вначале радиосигнал, а позднее на неё установили антенны телевизионных станций, работающие на расстояние до 60 километров. После возведения Останскинской телебашни, её функционал сократился, но и сегодня она не стоит без дела: передаёт сотовый сигнал, а в 2006 году это уникальное по своему виду сооружение было признано шедевром отечественного архитектурного авангарда, а также стала носить почётное звание объекта Всемирного наследия.

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