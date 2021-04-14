Куда пропала самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

Самая дорогая картина в истории «Спаситель мира» снова потерялась. Появились новые подробности истории предполагаемого полотна Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Самая дорогая картина в мире несколько лет находилась на яхте саудовского наследного принца и потом вновь пропала из виду.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная на аукционе Christie’s в 2017 году за рекордные $450,3 млн, несколько лет хранилась на 134-метровой яхте Serene саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, пишет The Wall Street Journal. Судно было пришвартовано в Красном море после неудачной поездки в Париж, когда из-за дипломатического спора полотно не попало на выставку-блокбастер да Винчи в Лувре..

По информации «Спаситель мира» находился на яхте бен Салмана как минимум до конца 2020 года. Позже, когда яхту отправили в ремонт, картину вывезли и она снова потерялась из виду. The Wall Street Journal считает, что сейчас полотно хранится в каком-то «секретном месте» на территории Саудовской Аравии.

Накануне на французском телевидении состоялся премьерный показ документального фильма Антуана Виткина «Спаситель на продажу». В ней была раскрыта причина, по которой «Спаситель мира» не был на выставке-блокбастере работ Леонардо да Винчи в Лувре в 2019 году.

Авторы фильма утверждают, что это произошло из-за отказа Лувра подчиниться требованиям Саудовской Аравии и выставить картину в качестве подлинного произведения Леонардо. В фильме отмечается, что после собственного научного анализа работы музей пришел к выводу, что да Винчи был лишь одним из авторов картины. Лувр сообщил об этом владельцу полотна, однако саудовский наследный принц продолжал настаивать на том, что картина «Спаситель мира» должна быть выставлена рядом с «Моной Лизой» как стопроцентная работа Леонардо да Винчи.

В надежде на то, что все еще возможно достигнуть договоренности, Лувр подготовил два варианта каталога выставки — со «Спасителем мира» и без него. В конечном счете президент Франции Эммануэль Макрон решил отказать принцу в удовлетворении его требований.

Один из экспертов, занимавшихся изучением картины, оксфордский историк Мартин Кемп назвал ее «религиозной версией «Моны Лизы» и «сильнейшим заявлением Леонардо о туманности божественного». Также, по словам профессора, «Спаситель мира», написанный приблизительно в 1500 году, был одной из двух похожих работ, перечисленных в списке коллекции английского короля Карла I после его казни в 1649 году. Однако в конце XVIII века полотно исчезло из исторического архива.

В 2005 году пара дилеров заметили «Спасителя мира» на аукционе в Новом Орлеане и продали его профессору Диане Модестини из Нью-Йоркского университета. Женщина привела экспонат в надлежащий вид: перекрасила, отремонтировала раскол деревянной панели и восстановила некоторые поврежденные детали. У одной из рук Иисуса было два больших пальца — вероятно, художник не решил, где должен быть большой палец, и не полностью заштриховал его первый вариант. Профессор Модестини закрасила палец, который, по ее мнению, Леонардо не хотел изображать.

Любопытно, что в 2013 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил «Спасителя мира» за $127,5 млн, а спустя 4 года продал его в три раза дороже арабскому принцу на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

Частично использован материал : https://news.mail.ru/society/45954156/

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