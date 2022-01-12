«Пьяный хлеб»: самая странная эпидемия в СССР

В начале 1930-х годов в СССР началась загадочная эпидемия, жертвами которой стали сотни, если не тысячи человек. Тем более, что причину странной болезни ученые окончательно установили лишь через несколько лет. Оказалось во всем был виноват грибок из того же рода, представители которого делают хлеб «пьяным».

Симптомы и масштабы заболевания

Как указано в издании «Современная микология в России», под редакцией Ю. Т. Дьякова, впервые это загадочное заболевание было описано в начале 1930-х годов. Именно тогда на Урале, в Казахстане и Сибири были зафиксированы первые случаи так называемой «септической ангины». Медики поначалу окрестили так данный недуг потому, что со стороны глотки была резко выражена некротическая ангина, когда миндалины больных выглядели как грязные тряпки, а изо рта выделялся тошнотворный запах. Кроме того у пациентов наблюдалось кровотечение из десен, рта, носа. Большинство заболевших, так и не дождавшись постановки верного диагноза, скончались.

Если верить автору книги «Жертвенный подвиг деревни: крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны» Виктору Анискову, по смертности септическая ангина оказалась на втором месте после энцефалита, оставив позади даже тиф. Летальность порой доходила до 100%. Количество зарегистрированных больных быстро увеличилось с нескольких сотен до 25 тысяч. Расширилась и география заболеваемости: если в 1941 году септическая ангина была зафиксирована в 5 республиках, краях и областях Советского Союза, то в 1944 году - сразу в 33 174. Тайну смертоносного недуга врачам удалось открыть лишь после окончания Великой Отечественной войны.



На пути к разгадке

А поначалу, как указано в издании «Микотоксикозы человека и сельскохозяйственных животных» (Издательство Академии наук Украинской ССР, 1960 год), было высказано много соображений об этиологии заболевания, среди которых были и явно ошибочные, не подтвержденные экспериментами и практикой. Например, профессор Рейслер рассматривал загадочный недуг как особую форму авитаминоза («Гигиена питания», Анатолий Рейслер). Как известно, в 1930-х годах во многих уголках страны царил страшный голод. По понятным причинам питание советских граждан и в годы Великой Отечественной войны нельзя было назвать полноценным.

Сторонники версии о плохом питании, как об источнике заболевания, оказались недалеки от истины. Еще в 1934 году профессором Давыдовским было описано вскрытие одной павшей лошади, питавшейся перезимовавшими злаками, в местности, где наблюдалась «септическая ангина» людей. Патолого-анатомическая картина этой лошади напоминала одновременно картину «септической ангины» у людей и стахиботриотоксикоза лошадей. Как указано в издании «Ветеринарная микология», Анатолия Кузнецова, стахиботриотоксикоз — это микотоксическое заболевание животных, возникающее при скармливании кормов, пораженных токсическим штаммом гриба Stachybotrys alternans.



Все дело в грибках

Однако только через несколько лет удалось выявить, что под так называемой «септической ангиной» скрывалось сложное заболевание, связанное с отравлением кровеносной системы. Весной люди, сломленные голодом 1930-х годов или военных лет, выходили на поля и собирали неубранное с прошлым урожаем зерно. Проросшие, а главное пораженные опасным грибком (Fusarium sporotrichioides, Fusarium poae) зерна и таили в себе смерть. Этот грибок, как утверждают авторы издания «Лор-заболевания», А. Дроздов и М. Дроздова, содержит очень токсичное вещество — поин. Даже небольшого количества поина достаточно для того, чтобы вызвать некроз тканей. Примечательно, что яд термостабилен, а потому сохраняет свои свойства даже после выпечки хлеба.

В 1945 году, когда тайна болезни была раскрыта, ее решено было называть алиментарно-токсической алейкией. Современные медики относят алиментарно-токсическую алейкию к фузариотоксикозам. Фузариотоксикозом является и отравление «пьяным хлебом». Как пишут Галина Карпова и Марина Студянникова, авторы издания «Общие принципы функционального питания и методов исследования свойств сырья продуктов питания», отравление таким хлебом также обусловлено заражением зерновых грибом Fusarium graminearum. По словам Карповой и Студянниковой, для развития симптомов тяжелого алкогольного отравления достаточно однократного употребления в пищу подобного продукта.



Источник : https://russian7.ru/post/pyanyy-khleb-samaya-strannaya-yepid...

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