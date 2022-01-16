«Хождение по кругу»: почему эта казнь считалась самой страшной на Руси

В старину смертная казнь служила не только наказанием для преступников, но и средством устрашения для потенциальных нарушителей закона. Поэтому ни о какой гуманности и речи не шло. Использовались самые изощренные способы, целью которых было заставить человека мучиться. На Руси одним из самых ужасных видов казней являлось так называемое «хождение по кругу».

Виды казней на Руси

Судя по всему, древнейшей формой казни на Руси было повешение. В уставной Двинской грамоте великого князя Василия Дмитриевича за 1397 год предписывалось подвергать этой казни татей (воров и разбойников), если они будут уличены в преступлении трижды. По Уложению царя Алексея Михайловича повешение назначалось перебежчикам во вражеское войско и шпионам.

Но, похоже, более распространенной казнью являлось отсечение головы. Его назначали по любому поводу, если преступление считалось достаточно серьезным.

Еще с XIII века применялась казнь через сожжение. Чаще всего ей подвергали людей, обвиняемых в колдовстве, преступлениях против веры или поджогах. Дипломат и писатель Г.К. Котошихин в книге «О России в царствование Алексея Михайловича» сообщает: «Жгут живаго за богохульство, за церковную татьбу, за волховство, за чернокнижество, за книжное преложение».

Иногда применялась казнь через утопление. Как правило, этот способ использовался при массовых казнях. Так, в 1607 году по повелению царя Василия Шуйского в Москве было утоплено около четырех тысяч мятежников. Их били дубиной по голове, а затем бесчувственные тела спускали под лед в Яузу.

Закапывание в землю применялось только по отношению к женщинам, обвинявшимся в мужеубийстве.

Фальшивомонетчиков казнили с помощью расплавленного свинца или олова. Особенно часто практиковалось это при Иване Грозном, который вообще любил экзотические виды казней.

В XV веке на Руси стало применяться четвертование. Известно, что в 1497 году великий князь Иван III приказал казнить таким образом сторонников своего младшего сына, будущего князя Василия III: «казниша их на Москве реке… Руки, да ноги и голову отсекли».

В конце XVII столетия получило распространение колесование: осужденного травмировали и привязывали к деревянному колесу, где он умирал медленной смертью. В 1696 году таким образом был казнен «немчин Якушка», перебежавший к туркам во время осады Азова.

Сажание на кол также применялось на Руси довольно часто, например, к бунтовщикам и изменникам. Если верить византийским источникам, этот вид казни был распространен еще у восточных славян.

Расстрел не относился к видам «позорной» казни. Введен он был лишь в 1716 году Воинским уставом Петра I. Но он же узаконил и казнь через «повешение на ребро», которой подвергали воров и разбойников.

Кошмар на Лобном месте

Казни совершались, как правило, при большом скоплении народу, о них объявлялось заранее. В Москве местами для публичных экзекуций являлись Лобное место, расположенное на Красной площади напротив Спасских ворот, и Козье болото (там сейчас Чистые пруды). Самые жестокие наказания полагались за государственную измену.

Самым худшим считался довольно редко применяемый на Руси метод, известный как «хождение по кругу». Осужденного ранили в живот, но так, чтобы он не умер сразу. После этого извлекали внутренности, крепили к дереву (обычно к дубу или тополю) и заставляли ходить вокруг этого дерева. Как вариант – наматывали на палку или валик. При этом за жертвой следом шел солдат, периодически подталкивавший несчастного в спину копьем, чтобы тот не останавливался.

Откуда взялся этот вид казни?

Скорее всего, «хождение по кругу» не было чисто русским изобретением. Возможно, оно было позаимствовано у пришедших на Русь варягов. У викингов приговоренные ходили вокруг столба. Аналогичный способ казни существовал в Исландии, где, правда, вместо дерева или столба использовали особый камень. Так казнили по приговору правительственного собрания — тинга.

В начале нашей эры сходный вид казни применялся римлянами. Кстати, по легенде, именно таким образом пытались умертвить Святого Петра по приказу императора Нерона, но он смог выжить, и в конце концов о был казнен почти так же, как Иисус Христос.

Есть версия, что изначально «хождение по кругу» являлось способом самопожертвования у скандинавских языческих жрецов. Они считали почетным не умереть своей смертью, а принести себя в жертву верховному богу Одину. Поэтому, когда жрец становился стар и немощен, он осуществлял над собой вышеописанный ритуал. Правда, историки предполагают, что предварительно служитель богов употреблял какое-нибудь анестезирующее зелье, чтобы не испытывать боль. А впоследствии кому-то пришло в голову, что можно таким образом казнить преступников. И, разумеется, уже без всякого обезболивания…

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