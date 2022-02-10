Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и покровительстве, несведущие верующие точно не уверены, с какой именно Анной они пытаются установить контакт. Это приводит к тому, что молитвы остаются неуслышанными, а вера их подвергается сомнению. Давайте рассмотрим всех известных святых с именем Анна, а также области их покровительства.

Святая Анна, мать Богородицы

Памяти святой праведной Анны посвящены 22 декабря, 7 августа и 22 сентября по новому стилю. Святая Анна происходит из рода Ааронова, а её муж, святой Иоаким, происходит из дома самого царя Давида, откуда, согласно древним преданиям, должен был произойти Мессия. Супружеская пара проживала в Назарете и ежемесячно отдавала часть доходов на строительство храма Иерусалима, а также на пожертвования беднякам.

К сожалению, Бог до глубокой старости не даровал паре детей, о чём супруги несказанно скорбели. Известно, что у евреев бездетные семьи считаются самыми несчастными, а бесплодие называют тяжким наказанием Божьим. Однако святые не сдавались и горячо молились о появлении потомства. Иоаким отправился в пустыню и провёл там 40 долгих дней, молясь о чуде, Анна же винила себя в их несчастье, она также просила Господа даровать ей дитя, дав обещание принести его в дар Богу.

Молитвы супругов были услышаны, к ним снизошёл ангел и возвестил о свершении чуда. Таким образом, в Иерусалиме у супругов родилась дочь - Пресвятая Дева Мария. По преданиям, святая праведная Анна умерла в глубокой старости в Иерусалиме ещё до Благовещения. Первый храм в честь святой был построен в Девтере, а ее успение празднуется 7 августа. Молитвы святой Анне возносят при бесплодии, а также в случае осложнений при беременности, чтобы обрести здоровое потомство. Как и святая Анна, Мария, дочь её, стала жить благочестивою жизнью и удостоилась счастья произвести на свет Иисуса Христа, спасителя нашего.

Княгиня Анна Кашинская

Среди русских святых Анна Кашинская занимает особенное место. Известно, что каждый святой обладает той или иной добродетелью, которой может наделить молящихся им верующих. Добродетелью Анны является терпение - одно из самых ценных качеств христиан, без которого невозможно дальнейшее духовное развитие.

На долю святой Анны выпало множество горестей. Всю свою жизнь она посвятила Богу, в конце концов став монахиней. Прадед святой, Василий Ростовский, отдал жизнь за веру, отказавшись изменить православию. Святая Анна Кашинская также жила во времена, когда христиане подвергались всяческим гонениям: во времена ига Орды.

Всех бед, постигших Анну и её семью, просто не счесть. Всё началось со смерти её отца. Затем великокняжеский терем со всем имуществом был уничтожен пожаром. Через какое-то время тяжело заболел муж Анны, Михаил. Смерть обошла его стороной, зато коснулась первенца супругов - их дочь Феодора погибла ещё во младенчестве. Наконец, беда постигла и князя Михаила: Орда истязала его до смерти, пытаясь заставить принять своих идолов.

Испытания и горести княгини

На этом испытания веры и терпения святой не закончились. Один за другим погибали её близкие и родные люди: сначала её старший сын, пытавшийся отомстить за смерть отца, затем второй сын и внук погибли во время восстания в Твери. После этого Анна приняла решение уйти в монахини, отправившись в свой собственный монастырь. Там она посвятила остаток жизни вознесению молитв за успокоение душ своих родных и близких, а также за освобождение русской земли.

В 1368 году святая Анна Кашинская скончалась и была похоронена в Успенском монастыре. Долгое время ее гробница оставалась без должного внимания, однако слухи о чудесах от мощей святой достигли Патриарха, и их решено было открыть. Однако и после смерти беды не покинули святую, и вскоре она стала считаться символом раскольников, в результате чего её лишили статуса святой на целых 230 лет. Первый собор святой Анны был построен в Санкт-Петербурге в 1910 году.

Святой Анне Кашинской молятся перед важными начинаниями, а также сталкиваясь с бедами и искушениями. К ее гробу также приходят перед бракосочетанием и перед принятием монашества. Святая Анна - покровительница сирот и вдов - благословляет каждую христианскую душу, обратившуюся за помощью.

Праведная Анна Пророчица

Святая праведная Анна, дочь Фануила, была женщиной необычайно добродетельной. Выйдя замуж рано, но прожив с мужем всего 7 лет, она посвятила остаток жизни Богу, придерживалась строгого поста и неустанно молилась. За свою воздержанную и скромную жизнь, а также за непоколебимую веру святая была удостоена дара предвидения. Примечательно, что она явилась единственной женщиной, названной в Новом Завете Пророчицей.

В возрасте 84 лет святая Анна Пророчица удостоилась чести лицезреть Иисуса в одном из храмов Иерусалима. Младенца принесли для посвящения Богу, и Анна вместе с Симеоном Богоприимцем провозгласили его Мессией.

Памяти святой Анны посвящены 3 и 16 февраля, а также 10 сентября. Эта святая считается покровительницей и защитницей младенцев. Если ваш ребёнок заболел, обратитесь с искренней молитвой к иконе святой Анны - и вы увидите настоящее чудо. Также святая Анна Пророчица помогает исцелиться от бесплодия, скорби и искушений. Девушкам, рождённым с таким именем, следует носить при себе икону святой, дабы уберечься от всякого зла и соблазнов.

Церковь святой Анны в Иерусалиме

Главная церковь, посвящённая святой Анне, находится, разумеется, в Иерусалиме, на том месте, где Анна родила Марию. Церковь построили в 1142 году, однако она прекрасно сохранилась, вопреки ожиданиям. Королева Мелисанда всячески поддерживала строительство, будучи духовной последовательницей св. Бернарда Клервовского. За свои благие деяния королева удостоилась чести быть погребенной в церкви Успения Богородицы.

В 1187 году крестоносцы были изгнаны из Иерусалима, и многие церкви постигло разрушение, однако церковь святой Анны устояла. В 1856 году церковь была подарена Наполеону III за помощь в Крымской войне, а затем была передана «Белым отцам» - монашескому братству.

Позднее церковь отреставрировал М. Маус, восстановивший дух эпохи крестоносцев. В 1954 году Филипп Каппелен, французский скульптор, соорудил главный алтарь. На обеих сторонах его, а также на фронтоне изображены важнейшие события в жизни Марии: введение во Храм, обучение, Благовещение и другие. Достойна внимания и подземная крипта, в которую можно спуститься из базилики. Именно она считается главным святым местом церкви.

Чудеса встречаются даже при выходе из церкви. Недалеко от святыни, у Овечьих ворот, находится ещё одно примечательное место: водохранилище, где некогда Иисус совершил чудо исцеления. Вода из купели считалась священной, и множество больных людей, направленных из храма, ожидали здесь божественного исцеления.

Чудотворный источник

Небольшое украинское село Онишковцы всегда готово принять гостей: здесь находится знаменитый целебный источник, который помог множеству людей избавиться от недугов. Источник находится возле скита святой Праведной Анны, поэтому и носит её имя. Постепенно вытекая в небольшое озеро, он дарует исцеление от бесплодия, поэтому сотни женщин приезжают к Свято-Николаевскому женскому монастырю, дабы просить о чуде.

Согласно древним преданиям, святое озеро Анны возникло не без божественной помощи. Сначала на его месте была построена церковь, которую разрушили во время нашествия татар. Через какое-то время её восстановили, и место ознаменовалось возникновением образа святой Анны. Икону принесли в храм, однако на следующий день обнаружили, что она переместилась на место появления. Это чудо происходило несколько раз, после чего на этом месте была построена часовня. Некоторое время спустя и забил святой источник.

Во времена тотального атеизма церковь снова разрушили, а источник был засыпан землёй и закрыт бетонными плитами. Однако священная вода пробилась, а крестьяне расчистили место для возвращения озера.

Сейчас на месте озера сооружена целая купальня, с отдельными кабинками для мужчин и женщин. Примечательно то, что температура озера не меняется, независимо от времени года. Летом вода не нагревается, а зимой не замерзает…

Готический собор в Вильнюсе

Этот костел считается настоящим шедевром поздней готики. Небольшой собор выглядит настолько хрупким и миниатюрным, что привлекает намного больше восторженных взглядов, чем стоящий позади него огромный костел святого Бернарда. Кто именно и в какой период времени построил этот собор – точно неизвестно, однако выглядит он настолько ослепительно, что сам Наполеон возжелал перенести его в Париж.

Сейчас знаменитый костел святой Анны считается одним из символов Вильнюса. Если вы присмотритесь к основному фасаду собора, то обнаружите буквы «А» и «М», что может означать «Аве Мария» или же «Анна матер Мария». По словам некоторых экспертов, композиция фасада имитирует столпы Гедиминовичей, верхушками которых являются 3 небольшие башенки.

В 19-м веке рядом с костелом была построена колокольня, выполненная в псевдоготическом стиле. Сейчас возле костела разбит красивый парк, где желающие могут посидеть в тени деревьев или полежать на траве, наслаждаясь красотой собора. Для туристов проводятся специальные экскурсии продолжительностью в полтора или же 3 часа, в том числе с русскими гидами.

Церковь в Аугсбурге

Церковь вместе с небольшим монастырём была возведена в самом центре города в 1321 году, после чего множество раз реставрировалась и реконструировалась. Уже к 1420 году, благодаря пожертвованиям, монастырь святой Анны вдвое превысил свою первоначальную площадь. Была построена капелла Ювелиров, а затем и капелла Фуггеров. Принадлежала она одной из самых влиятельных семей города и была практически первой постройкой в стиле ренессанс.

Одной из достопримечательностей церкви является музей Мартена Лютера. История его восходит к 1518 году, когда Лютер прибыл в город для богословской беседы с самим кардиналом. В результате этой встречи папский легат планировал арестовать лидера партизан. Однако после встречи Лютер тайно уехал из города. В 1551 году началась новая история храма, где открылась школа, а затем и гимназия святой Анны. Немного времени спустя городской архитектор воздвиг специально для гимназии новое здание с библиотекой и церковной башней со шпилем.

Украшения церкви

В 16-м веке церковь стала обладательницей уникальной коллекции картин, которые можно увидеть там и по сей день. Некоторые из произведений искусства принадлежат руке великого немецкого мастера Лукаса Кранаха Старшего. Что касается художественной составляющей оформления храма, здесь есть на что посмотреть как паломникам, так и простым туристам, не относящимся к христианской вере. Во-первых, следует обратить внимание на росписи на потолке, выполненные в стилях рококо и барокко. Многочисленные фрески и лепнина изображают такие великие события, как Судный день, Распятие и Нагорная проповедь.

Построенная полностью на пожертвования, капелла Ювелиров была расширена и украшена фресками, изображающими царя Ирода. По сюжету царь обращается к чернокнижникам с просьбой узнать местонахождение Иисуса. Также фрески изображают самого Иисуса, волхвов, святых Елену, Георгия и Кристофера.

Афонский скит святой Анны

В Греции находится одно из самых популярных мест паломничества, посвящённых святой Анне. Афонский скит обладает чудотворной иконой, покровительствующей материнству. Известно, что тысячи людей после молитв перед иконой получали детей, и помогала им святая Анна. Икона стоит здесь со стародавних времён, об этом свидетельствует старинная лампада с яйцом, стоящая возле иконы.

Оказывается, эту лампаду преподнёс в подарок скиту турецкий султан более 200 лет назад! История этого подарка крайне интересна. Дело в том, что султан Лимну был бездетным, а, как уже говорилось ранее, у мусульман бесплодие подобно проклятью на всю семью. Проходило время, султан постепенно старел, а надежды обрести потомство всё не было. Тогда до него дошли слухи, что в Афонском ските стоит чудотворная икона, помогающая родителям обрести детей. И султан не раздумывая отправил щедрые дары в скит с просьбой привезти ему святую воду и масло от лампады.

Однако паломники подумали: «Как же мы вручим святыню человеку, который даже не исповедует христианство?» И они вылили масло. Однако султан верил в силу иконы и снова потребовал от паломников исполнения своей просьбы. Будучи в замешательстве, паломники отправились за советом к отцам скита. «Что же нам делать? - спросили они. - Если мы не выполним просьбу султана, он нас казнит!» И ответили отцы: «Тогда отнесите ему простого масла и обычной воды».

Решено было так и сделать. Веря в чудотворную силу иконы, султан выпил обычной воды из ручья и стал отчаянно молиться, ведь его последней надеждой стала святая Анна. Икона действительно помогла, и вскоре случилось чудо: султан получил долгожданного сына! Исполненный благодарности, султан отправил лампаду, украшенную драгоценным камнем. Однако вскоре воры украли камень, и султан прислал на его место серебряное яйцо.

Чтобы молитва обрела силу...

Многие люди отказываются верить в Бога только потому, что не получают ответы на их молитвы. Но что, если это вина самих молящихся? Дело в том, что очень часто мы слишком сосредоточены на своих собственных горестях, чтобы воздать должное почтение и внимание величию Господа, к которому обращаемся. Когда мы зацикливаемся лишь на собственных нуждах, наша молитва теряет силу. Главное условие успеха любой молитвы - это упование на любовь и могущество Бога, который хочет помочь нам.

Чтобы молитва была сильна, нужно рассматривать её в свете благодати Бога, тогда мы сможем вознестись к нему, и молитва будет услышана. Научитесь «встречаться» с Богом в каждой молитве. Ведь мы жаждем встречи с любимыми людьми и родственниками, а от Бога чаще всего просто чего-то хотим. Однако Бог не подобен продавцу. Он дарует благость тем, кто действительно верит и жаждет именно присутствия Господа в своей жизни.

На примере султана можно судить, что не столько важно вероисповедание человека, сколько искренность его молитв и побуждений. Поэтому, если даже «неверный» искренне обратится к Богу и попросит его участия в своей жизни, Господь откликнется на его молитвы.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2410316707234843050/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Сколько вер в православии? https://otari.mirtesen.ru/blog/43392748823/

Отец Мефодий: с Евангелием в сердце https://otari.mirtesen.ru/blog/43652847784/

Ученые доказали, что бабушка по материнской линии — самый важный человек в жизни ребенка https://otari.mirtesen.ru/blog/43828927527/