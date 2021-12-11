“Просто подруга!” 5 признаков эмоциональной измены, даже если мужчина все отрицает

Возможно, в платонической дружбе вашего мужчины с другой женщиной нет ничего плохого. Но в некоторых случаях столь тесная эмоциональная связь с течением времени перерастает в нечто более серьезное.

Как узнать, действительно ли эта девушка — “просто подруга”? Или же он уже влюбился?

5 признаков того, что мужчина эмоционально увлечен другой женщиной.

1. Он предпочитает встречаться со своей “подругой” без вас

Ваш партнер постоянно ищет способы встретиться с ней в одиночку? Так происходит из-за того, что между этими двоими существует сильная химия, которую он боится обнаружить перед вами.

2. Он постоянно сравнивает вас с другими женщинами

Чем чаще ваш мужчина делает это, тем вероятнее его эмоциональная увлеченность кем-то еще. Скорее всего, это будет именно та женщина, которую вам постоянно приводят в пример!

3. Его “подруга” в курсе интимных подробностей ваших отношений

Если мужчина ежедневно рассказывает о своих текущих отношениях другой женщине, то это с большой долей вероятности указывает на его эмоциональную измену.

Готовность делиться своими интимными переживаниями говорит о доверии, которое бывает только между очень близкими людьми.

4. Он часто упоминает “подругу” в разговорах с вами

Если его “подруга” постоянно незримо присутствует рядом, это может быть признаком того, что ваш мужчина одержимо думает о ней.

5. У него появились от вас секреты

Эти фантазии создают в его мозгу определенные биохимические реакции, которые запускают механизм возникновения эмоциональной зависимости.

Вас терзают сомнения по поводу того, что именно делает ваш парень, встречаясь со своей “подругой”? Эмоционально увлеченный мужчина никогда не говорит всей правды постоянной партнерше, что создает повод для скандалов и подозрений.

В глубине души он понимает, что делает что-то неправильное или безнравственное. Соответственно, у мужчины появляется стремление скрывать некоторые слова и поступки. В результате ваш партнер начинает многое недоговаривать, потому что боится, что вы об этом узнаете.

Чаще всего встречи вашего мужчины с такой “просто подругой” заканчиваются спонтанной физической изменой, которая может разрушить постоянные отношения. Но даже платоническая связь с ней способна испортить все то, что вы вместе строили годами. Поэтому, обнаружив подобную “дружбу” у своего партнера, лучше сразу поставить вопрос ребром!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2365643543541975090/

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