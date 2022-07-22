Кто такие баскаки и бесермены при ордынском «иге» на Руси

Всем со школьного учебника известна картина «Баскак» художника Сергея Иванова. Она для многих поколений учащихся стала символом грозного завоевателя, на два с половиной столетия покорившего древнюю Русь.

Знаменитая картина Сергея Иванова "Баскаки", 1909 год

Рассказывая о баскаках и близким им по функциям бесерменах, следует условиться о терминологии. Мы здесь не используем больше термин «монгольское» или «монголо-татарское» иго на Руси, так как факт присутствия монголов в древней Руси вообще никак не подтверждён. Сами русские называли господствующее племя того времени татарами. Впрочем, изначально татары были племенем монголов, но в дальнейшем это название в русском языке полностью перешло на тюркские народы.

Монголов же русские называли мунгалами и впервые познакомились с ними только в конце XVI века при Иване Грозном, прибыв в их страну. Никаких ассоциаций с «татарским игом», окончившимся, если верить учебникам, меньше ста лет назад, мунгалы у русских не вызвали. Современные генетические исследования подтверждают, что монголов на Руси не было. Они до неё не дошли.

В реальности монголы на Руси в XIII веке не появлялись

Поэтому известный в истории Руси период с 1237 по 1480 года мы можем, с изрядной долей условности, назвать «татарским игом», а ещё лучше – ордынским (по имени государства), но никак не монгольским. Хотя и само понятие «ига», впервые употреблённое иноземным польским историком Яном Длугошем в 1480 году, а в русском языке появившееся не раньше начала XIX века, применительно к этому периоду весьма спорно.

Баскаки

После того, как князь Александр Невский, захватив, с помощью татарских отрядов, верховную власть на Руси, заключил с татарским ханом Сартаком (кстати, христианином) тесный государственный союз, на Русь прибыли «баскаки». Их задачей было провести поголовную перепись всего населения Руси с целью уплаты государственного налога, или дани.

Данью в древней Руси вообще назывался любой налог, платившийся в государственную казну.

Во Владимире, рядом с великим князем, сидел «великий баскак». Баскак был полномочным представителем ханской власти. Но в делах внутренней администрации он действовал совместно с великим князем. Отсюда его второе название «даругач», являвшееся искажённым русским «другач», то есть другой представитель высшей власти, друг русского великого князя. В подвластные княжества назначались баскаки меньших рангов.

Кадр из фильма "Орда", 2012 год

Мы мало знаем об объёмах переписи. Подсчитать рассеянное по лесам и болотам сельское население огромной Руси было неслыханным прецедентом. Если это дело было осуществлено, то оно на несколько столетий опередило своё время и показывает высокое развитие государственной администрации Великой Орды. Учитывая, что эта держава брала многое от Китая, такое развитие вполне возможно. Но, вероятнее всего, переписи подверглось только городское население – 1-2% всего населения Руси. Духовенство было освобождено от уплаты дани.

«Гнёт баскаков» был, по нынешним временам, не настолько ужасен, как о нём писали некоторые историки. Баскаки брали десятую часть от заявленного дохода. Малоимущие платили минимальную подушную подать (в результате чего часто, как в Новгороде в 1257 году, возникало недовольство: богатые, по мнению бедных, платили относительно меньше). Какая-то часть собранной дани, несомненно, оставалась в ведении великого князя и местных князей – ведь баскаки были и их чиновниками.

"Должок плати!". Кадр из фильма "орда", 2012 год

Татарская военно-полицейская мощь помогала русским князьям укреплять власть над собственным народом. Впоследствии, с середины XIV века князья полностью сосредоточили сбор дани в своих руках, а их наместники продолжали называться баскаками. «Ордынский выход», то есть всё та же дань баскакам, продолжал собираться московскими великими князьями столетие с лишним после «ига», до конца XVI века. В XVII веке он был переименован в «полоняничные деньги», предназначавшиеся якобы на выкуп русских пленников у иноземцев.

Как и против любых сборщиков налогов, против баскаков кое-где иногда поднимались восстания.

Бесермены

Хуже баскаков были бесермены.

В XV веке от слова «бесермен» произошло «бусурман», обозначавшее иноплеменника мусульманской веры. Интересно, что и сейчас в России есть этнографическая группа бесермяне. Некоторые считают её частью удмуртов. Её численность по переписи чуть более 2000 человек.

В XIII веке ханы и князья часто поручали сбор дани бесерменам. Так в то время назывались богатые восточные купцы – в основном из числа бухарских евреев – которым правители Руси сдавали сбор налогов на откуп. Это было выгодно правителям – они сразу получали всю дань. А уж как это было выгодно купцам!

Бесермены были гораздо хуже баскаков, что отразилось и в отношении к ним

Понятно, что сбор дани бесерменами был значительно тяжелее, чем её сбор баскаками. Ведь бесермены рассматривали его как предприятие для личного обогащения. И многие не гнушались любыми средствами, так как силовые структуры того времени ревностно стояли на страже интересов, имущества и жизни бесерменов.

После целого ряда восстаний, самым громким из которых было убийство бесермена и его слуг в Ростове в 1280 году, практика бесерменства была отменена. Их имя осталось нарицательным в русском языке для негативного обозначения иноверца.

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А вы знали об этом?

С давних пор на Руси женщины придумывали мужчинам различные прозвища. Нередко это происходило при обсуждении подходящих женихов. Среди наиболее острых прозвищ были такие, как «обабок» и «воробей». Что означали эти прозвища? Слово «обабок» имело несколько значений. Об одном из них известно, что в старину этим словом называли гриб подберёзовик. Интересен тот факт, что данный гриб имеет необычные свойства, становясь со временем безвкусным и рыхлым, превращаясь в кашицу. В словаре Владимира Даля значение слова «обабиться» трактуется, как стать плаксивым, рыхлым и непривлекательным. Это значение имели ввиду, когда называли мужчин обабками. Проще говоря, такого мужчину воспринимали «как бабу». Так могли называть уже немолодых мужчин. «Воробей» - жених, не имеющий ни денег, ни жилья, а поэтому вынужден был идти в дом к своей девушке. При таком незавидном положении мужчина не только терпел насмешки тестя, но и во всём слушался тёщу. Однако его всё же считали «стреляным воробьём».

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