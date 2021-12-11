Не перехвали: за что не стоит благодарить мужчину

Психологи часто говорят о том, что похвала — это один из лучших способов мотивировать своего возлюбленного на какие-то дальнейшие действия. Но можно ли мужчину перехвалить? Разбираемся в этом вопросе с психологом Ольгой Романив.

С мнением, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, знакомо большинство женщин. Однако путь к хорошим и гармоничным отношениям с мужем лежит, как правило, в несколько иной плоскости: это не только проявление заботы и внимания по отношению к нему, но и признание заслуг партнера, мотивация его на поступки ради своей семьи и благодарность за сделанное.

Речь здесь, конечно же, идет о похвале. И это важно делать правильно, потому что есть большая разница, за что хвалить мужчину, как это делать нужно, а как не стоит.

Итак, ниже как раз шесть таких примеров со знаком «минус».