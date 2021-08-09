5 простых техник работы с подсознанием

От автора: «Многие всерьез ждут на протяжении всей жизни, когда закончится гребаное что-то. Именно сейчас решается, как выстроится ваш дальнейший путь. Недоволен как у тебя сложилось с работой, достатком, отношениями?»

Не жди подходящего момента, идеальных обстоятельств. Не обманывай себя отмазками, зависнув на паузе. Пора брать ответственность за происходящее на себя.



Бери в союзники свое подсознание и действуй. Будь хозяином судьбы, а не существуй в надежде на чудо.

Почему подсознание настолько влиятельно

Подсознание курирует все биологические процессы в организме — от деления клеток до кровообращения. Определяет скорость и качество реакции, эмоциональность, привычки, интуицию. В подсознательной памяти хранятся все события и то, что мы относительно этого пережили. Генеральная задача бессознательного обеспечить нам безопасную жизнедеятельность.

Могущественная часть разума не оценивает происходящее, оно вшивает на подкорку случай как плохой-хороший, вредный-полезный. Накопленные страхи, страдания, убеждения создают программы, согласно котором и поступаем.

Как образуются программы

Любые исходные данные, будь то известие, потрясение передаются нервными импульсами по цепочкам нейронных связей.

Чем чаще получаем одинаковые сидения, делаем одно и то же, тем глубже прокладываются связи.Вначале учимся застегивать одежду, завязывать шнурки, водить автомобиль, затем движения происходят на автомате. Мы можем слушать радио, свободно лавировать в потоке по городу и заодно планировать завтрашнюю встречу.



Эмоционально окрашенный опыт вживляется быстрее. Ароматы, ритм, чувства, образы прочно якорят бессознательное. Запах кипяченого молока у многих ассоциируется с детским садом. Для одних это связано со счастливым периодом, у других наворачиваются слезы, настолько сильны неприятные воспоминания. Мандарины и хвоя переплетены с Новым годом, запах хлора — с чистотой.

Наши мысли порождают эмоции, которые воздействуют на физиологию.

Увидел морскую гладь или мимишного котенка — наслаждается, радуешься, улыбаешься. Преградил дорогу рычащий пес — напрягаемся, цепенеем или убегаем, обливаемся потом.

Появился человек на свет и начинает впитывать информацию, познавая, осваивая. Каждый выстраивает личную картину мира. Ребенок копирует поведение родителей, тех, кто рядом. Он перенимает взгляды, манеру говорить, традиции, верования. Дополняют свод правил и видения окружения, происшествия друзей, коллег.

— Бестолочь, как твой отец!

— В кого же ты такая некрасивая родилась?

Подобные фразочки лишают уверенности на долгие годы, вырастают нерешительные и безынициативные люди. Привлекательная девушка на полном серьезе считает себя уродливой.

Повторение и эмоции — это инструмент, как для установки, так и переустановки программ. Чтобы изменить внешние неподходящие обстоятельства, необходимо изменить порядок внутри себя. Поменяв подсознательные инструкции, мы отформатируем действительность.

Освобождайтесь от ограничений

Определите, какие установки мешают вам, их огромное множество:

* Большие деньги добром не кончатся

* поздно что-то менять

* бедность — не порок

* нормальные мужчины/ женщины перевелись и т.п.

Ограничителями оказываются часто всплывающие мысли, правила.

Подберите обратные осязаемые выражения и внедряйте их повторяя, погружая себя в состояние женщины, на которую обращают внимание мужчины. Наблюдайте за богатыми и успешными, погружайте себе в состояние уверенности, довольности.

Отлично внедряются убеждения многократным повторениям и переживаниями, помните?

Визуализируйте

Подсознание не различает выдуманное и реально существующее. Красочное, эмоционально-приятное погружение в будущее активизирует участки мозга, отвечающие за творчество. К вам придут неожиданные решения, подсказки, идеи. Притягивается то, что вписывается в представления о выгодном и полезном.

Думайте регулярно о том, что хотите иметь, а не то том, от чего желаете избавиться.

Тренировка позитивных эмоций или благодарность

Ежедневная благодарность творит чудеса. Для этого нет необходимости в супер значимых событий. Открыла глаза: спасибо Богу, миру, родителям. Выпил чашку кофе или стакан воды — благодарю. Здорово, что могу разговаривать, есть, дышать. Часто народ начинает ценить свое тело только тогда, когда заболеет.

Поблагодарите близких за то, что они рядом. За то, что сопят дети, храпит муж. Нет ни детей, ни мужа? Как классно, что есть дети вообще, такие чистые и удивительные. Спасибо, что главная встреча еще впереди. Спасибо за уроки и ценнейший опыт.

Искренняя признательность невольно смещает фокус с негатива на позитив. Она настраивает нас на волны благости и даров.

Практикуйте расслабление

Уединитесь в тихом комфортном месте. Включите спокойную музыку, сядьте удобно, закройте глаза. Дышите глубоко и сосредоточьтесь лишь на своих ощущениях. Сфокусируйтесь, как расслабляются ноги, живот, спина, плечи, шея, лицо, лоб.

Улавливайте глубинные подсказки, задайте вопрос на волнующую тему. Вы обязательно почувствуете верный ответ. Стоит потренироваться, возможно у вас не получится с первого раза.

Свободное письмо

Подготовьте ручку, бумагу, будильник. Сразу после пробуждения сядьте за стол и пишите первое что придет в голову по волнующей теме. Пишите не задумываясь, пусть даже вам кажется, что это чушь. Записывайте все в течение 15 минут, любые слова, отдельные фразы. Когда таймер подаст сигнал, остановитесь, прочтите записи. Вы будете вас поражены: там нарисуется решение задачи, другой подход.

В подсознании заложен неисчерпаемый мощный ресурс для достижения любых целей. Овладевайте навыками разговора с подсознанием — у вас всегда будет правильный выбор, уйдут неприятности.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2276326236783118382/

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