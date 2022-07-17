Мария Долгорукая: почему Иван Грозный был женат на этой девушке всего 1 день

При упоминании Марии Долгорукой, пятой супруги Ивана IV, большинство историков предпочитают использовать осторожную формулировку «по некоторым сведениям». Дело в том, что этот брак оставил слишком много вопросов.

Тайный и неканонический брак

Перед тем, как стать мужем Марии Долгорукой в 1573 году, Иван Грозный успел заключить четыре брака. Причем, уже четвертый брак являлся нарушением церковных правил. Как утверждают С.М. Каштанов и Л.В. Столярова, авторы издания «Иван Грозный и его время», для того, чтобы жениться в 4-й раз правителю понадобилось специальное решение церковного собора. Грозный пояснил, что в связи с болезнью и скоропостижной смертью третьей жены он не успел вступить с ней в близкие отношения. Данный факт историки приводят в качестве одного из доказательств фальсификации истории с Марии Долгорукой.

Ольга Фомина в своей книге «Иван Грозный» пишет о том, что, возможно, Иван Васильевич вообще не оформлял отношений с Марией Долгорукой или же обвенчался с ней тайно. В пользу предположений, выдвинутых Фоминой, говорит и летопись 1573 года: «В лето 7081, ноемврия 11 дня прия (царь Иван IV Грозный) молитву и сочетася отай (то есть тайно) на княжне Марии Ивановне Долгорукой». Упомянутая же молитва свидетельствует о том, что должного бракосочетания не состоялось, а, значит, этот брак все-таки не был каноническим. Недаром Николай Карамзин, автор труда «История государства Российского», вообще не включил Марию Долгорукую в список жен Ивана Грозного. Поэтому Долгорукую зачастую называют просто любовницей царя.

Расправа над пятой женой

Как бы то ни было, согласно легенде, брак царя с Марией Долгорукой продлился всего один день. Версий о том, почему так произошло, существует несколько. Валерий Анишкин и Людмила Шманева, авторы издания «Быт и нравы царской России. Дворцовая жизнь русских царей и быт русского народа», пишут, что по слухам Иван Грозный заподозрил Долгорукую в любви к другому мужчине, по иным же сведениям, новая супруга оказалась уже не девственницей. Впрочем, все в той же летописи, приведенной в «Славянской энциклопедии» Владимира Богуславского ясно сказано: «…воскручинися занеже в ней не обрете девства». Якобы Грозный обнаружил это в первую брачную ночь, и уже на следующий день, то есть 12 ноября расправился с женой.

Николай Костомаров, русский историк, XIX века писал о том, что Иван IV приказал привязать Марию к телеге, которую в свою очередь велел пустить на борзых лошадях в воду. Произошла эта своеобразная «казнь», если верить Сергею Соловьеву, автору издания «История России с древних времен», на «реце Сере», в окрестностях Александровской слободы. Джером Горсей, почти современник тех событий, в своих мемуарах писал о том, что утопили Долгорукую именно там, куда Иван Грозный якобы сваливал всех замученных жертв. Мало того, царь вместе с опричниками, мол, любил лакомиться жирной рыбой, отъевшейся на мертвечине.

Признаки фальсификации и ее заказчик

Как выразился по поводу записей Горсея Сергей Нечаев на страницах своей книги «Иван Грозный. Жены и наложницы "Синей Бороды"», бумага все стерпит. А вообще Нечаев, как, впрочем, и многие другие историки уверен в том, что страшной казни Марии Долгорукой, устроенной Иваном Грозным, и описанной в летописях, на самом деле не было. Мало того, по мнению Нечаева, не существовало на свете и самой Долгорукой. Это всего лишь легенда, обросшая самыми страшными подробностями (вроде рыбы, питающейся мертвечиной). Тем более, что в данной истории, имеющей множество вариаций, кроме Марии Долгорукой, фигурировало с полдюжины других имен.

Кроме того, свадьба Грозного и Долгорукой не была описана в летописях, царь никогда ничего не жертвовал в монастыри в память о своей пятой жене, да и могилы Марии Ивановны не сохранилось. Но кому и для чего нужно было выдумывать ложную жену Ивана Грозного? Александр Бушков, автор книги «Иван Грозный. Кровавый поэт», считает, что подобная фальсификация – дело рук Бориса Годунова. Тот, став русским царем, имел все основания для того, чтобы представить другую жену Грозного, Марию Нагую, равно как и ее сына Дмитрия, незаконными. Поэтому именно с ведома, а точнее с повеления Годунова в документах и появились «новые» супруги Ивана IV. Благодаря подобным фальсификациям, по мнению Бушкова, Мария Нагая и Дмитрий представали персонами, которые не имели никаких прав на престол.

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А вы знали об этом?

Судебная система в средние века сильно хромала, люди просто не могли разрешить споры и конфликты, поэтому во всех сложных делах принимали поединки и бои.Тогда считалось, что именно бог принимает решение в этих боях, и он не даст, чтобы проиграл невинный человек. Но все же учитывать такие факторы, как физическое превосходство или владение некоторыми орудиями бог предугадать не мог. Для получения честного результата на противников надевались специальные костюмы, а также выдавали несвойственные им орудия. Например, фехтовальщику могли выдать дубину. Заканчивался такой бой кровопролитием.

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