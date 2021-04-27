Чем пленные женщины-красноармейцы изумляли немецких солдат

Немецкий плен в годы Великой Отечественной войны обернулся настоящей трагедией для миллионов красноармейцев, среди которых были не только мужчины. Наши медсестры, связистки, летчицы, разведчицы, зенитчицы в полной мере испытали на себе все зверства фашистских захватчиков. Даже оказавшись в плену, они мужественно переносили пытки и лишения, предпочитая смерть предательству. Немецких солдат удивляла стойкость, сила духа, нравственность и образованность советских женщин.

Бились наравне с мужчинами

Доктор исторических наук Нина Петрова посвятила данной теме работу «Советские женщины в годы Великой Отечественной войны», которая вошла в сборник статей «Великая Отечественная – известная и неизвестная: историческая память и современность» (Москва, 2015 г.). Исследовательница отметила, что в начале войны до половины от всех заявлений об отправке на фронт добровольцами подали в военкоматы представительницы прекрасного пола.

«Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях. На фронте в разные периоды сражалось от 800 тысяч до миллиона женщин, из них 80 тысяч — были советскими офицерами», – написала Н.К. Петрова.

Наши соотечественницы служили не только на медицинских и хозяйственно-административных должностях, среди них были снайперы, диверсанты, пулеметчицы, танкисты, артиллеристы, пилоты и штурманы боевых самолетов. Они сражались наравне с мужчинами, на Восточном фронте немцы впервые столкнулись с таким ожесточенным сопротивлением всего народа. За это враги ненавидели женщин, одетых в форму солдат и офицеров Красной армии, но не могли при этом не изумляться их отваге и патриотизму.

Принимали смерть

Советские женщины не только проявляли чудеса героизма на фронте, во время пребывания в плену они поражали гитлеровцев своим моральными качествами. Подполковник запаса, автор многочисленных исследований по военной истории Олег Смыслов, в своей книге «Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях» (Москва, 2014 г.) написал, что германские и российские историки до сих пор не пришли к единому мнению: сколько красноармейцев попало в плен в годы Великой Отечественной войны.

Различные источники указывают цифры от 5,5 до 6,3 миллиона человек, большинство из которых погибло в концлагерях. Сколько среди них оказалось женщин, пока точно не подсчитал никто. В боевых условиях даже определить факт сдачи в плен часто было невозможно, поэтому многих погибших и плененных врагами военнослужащих командиры просто записывали «пропавшими без вести». Известный историк и публицист Александр Дюков в книге «За что сражались советские люди» (Москва, 2007 г.) отметил, что в самом начале войны фашистские солдаты не брали в плен женщин-красноармейцев – они их зверски уничтожали. Дело в том, что 25 июля 1941 года обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн приказал: «Пленных комиссаров после короткого допроса направлять мне для подробного допроса через начальника СД моего штаба.

С женщинами-агентами или евреями, которые пошли на службу к Советам, обращаться надлежащим образом». То есть, в начале войны плен для женщин, сражавшихся против фашистов, означал неминуемую смерть. «Только на третий год войны, в марте 1944 года, когда многим в командовании вермахта стало понятно, что война проиграна, а за свои преступления придется держать ответ, было издано распоряжение ОКВ, согласно которому захваченных "военнопленных русских женщин" следовало после проверки СД направлять в концлагеря. До этого наших связисток, шифровальщиц и медсестер до концлагерей практически не доводили», – написал А.Р. Дюков.

Терпели пытки

Офицеры СС не раз с удивлением отмечали, что советские женщины способны терпеть невыносимые пытки. Беззащитных представительниц прекрасного пола часто перед казнью подвергали групповым изнасилованиям и другим издевательствам: отрезали груди, сажали на кол, оставляли голыми на морозе, расчленяли и сжигали заживо. Многие из них погибли в жутких страданиях, но не сдали своих боевых товарищей.

Например, разведчица Елизавета Чайкина была расстреляна после пыток 23 ноября 1941 года в поселке Пено Тверской области, куда ее направило командование с приказом определить численность вражеского гарнизона. Другую разведчицу-диверсантку – Зою Космодемьянскую – фашисты мучили с 24 по 29 ноября 1941 года, а затем прилюдно повесили в деревне Петрищево Московской области, не добившись от нее никаких сведений.

Член подпольной организации «Молодая гвардия» Любовь Шевцова находилась в плену с 8 января по 9 февраля 1943 года. Советскую радистку немцы пытали особенно жестоко, ведь она знала шифры, пароли и явки подпольщиков. Ничего не добившись, фашисты расстреляли Любу в Гремучем лесу у поселка Ровеньки Луганской области.

А разведчица Зинаида Портнова попала в плен в декабре 1943 года. Прямо во время допроса, проходившего в деревне Горяны Витебской области, она умудрилась застрелить следователя гестапо, схватив со стола его табельное оружие. Еще двух гитлеровцев Зина уничтожила при попытке бегства, но девушку поймали. Ее расстреляли 10 января 1944 года после долгих издевательств и мучений.

Проявляли силу духа

Многих немцев поражала необыкновенная сила духа и стойкость советских женщин, которые попали в концлагерь Равенсбрюк, располагавшийся на северо-востоке Германии. Именно там нацисты держали большинство заключенных представительниц прекрасного пола. Среди них были еврейки, цыганки, немки-коммунистки и другие женщины, по тем или иным причинам неугодные гитлеровцам. Над ними проводились медицинские эксперименты, многих из этих несчастных подвергли принудительной стерилизации.

Одна из узниц концлагеря – Шарлотта Мюллер – написала мемуары «Слесарная команда Равенсбрюка: Воспоминания заключённой № 10787» (перевод Н.А. Смирновой, Москва, 1985 г.). В книге есть глава «Незабываемый марш», посвященная стойкости советских женщин. По словам Шарлотты Мюллер, первая партия военнопленных с Восточного фронта появилась в концлагере в феврале 1943 года. Это были более пятисот женщин — представительниц Красной армии, в основном, врачи и медсестры.

Русские потребовали, чтобы с ними обращались как с военнопленными, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Лагерное начальство решило их примерно наказать. Советских заключенных лишили обеда и заставили несколько часов маршировать на местном плацу. Но женщины-красноармейцы сумели превратить наказание в демонстрацию своей стойкости. «Это было незабываемо! Пятьсот советских женщин по десять в ряд, держа равнение, шли, словно на параде, чеканя шаг. Их шаги, как барабанная дробь, ритмично отбивали такт по Лагерштрассе. Вся колонна двигалась как единое целое. Вдруг женщина на правом фланге первого ряда дала команду запевать. Она отсчитала: "Раз, два, три!" И они запели: "Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой..."», – восторженно вспоминала Шарлотта Мюллер.

Другие узницы аплодировали советским женщинам, поддерживая их упорную стойкость. Песня «Священная война» композитора А.В. Александрова на стихи В.И. Лебедева-Кумача, исполненная хором, всех воодушевила. Лагерным сатрапам пришлось прервать наказание и загнать заключенных обратно в барак.

Оказывались девственницами

Фашистские солдаты-насильники часто поражались тому, что многие молодые солдаты и офицеры Красной армии женского пола, попавшие в плен, оказывались девственницами. Об этом, в частности, рассказал в своей книге «Неизвестные лики войны» (Москва, 2005 г.) специалист по военной истории, писатель Олег Казаринов. Он отметил, что невинность почти всех незамужних советских девушек расценивалась германской стороной как показатель твердости нравственных устоев нашего общества.

О.И. Казаринов привел в своей книге отрывок из письма, адресованного некоему немецкому лейтенанту его приятелем Эбальтом: «Куда проще было в Париже. Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские оказались чертовками. Приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь искусан и исцарапан, я поступаю проще – пистолет у виска, это охлаждает пыл.

Недавно русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросса гранатой. Мы теперь раздеваем их донага, обыскиваем, а потом… После всего они бесследно исчезают». Многие исследователи отмечают, что фашистские врачи, проводившие гинекологические осмотры пленных женщин-красноармейцев в концлагере Равенсбрюк и подобных учреждениях, писали в своих отчетах, что около 90% молодых советских узниц являлись девственницами.

Были образованными

Не секрет, что традиционная немецкая культура определяет удел женщины правилом 3К: Küche, Kinder, Kirche (Кухня, Дети, Церковь). Гитлеровцы тоже считали, что интересы и жизненные устремления каждой уважаемой фрау должны ограничиваться заботой о муже, детях и доме. А это значит, что высшее образование девушкам ни к чему, как и получение специальной профессиональной подготовки. Поэтому немки, в большинстве своем, уступали представителям сильного пола в различных науках.

А вот советские девушки были образованы не хуже, чем их соотечественники-мужчины. Например, многие пленные солдаты и офицеры Красной армии женского пола неплохо говорили по-немецки, изучали язык Шиллера и Гете в школе и вузе. Они знали основные положения международного права, разбирались в политике, поэтому почти не поддавались на гитлеровскую пропаганду.

Как отметила в своей вышеназванной статье доктор исторических наук Н.К. Петрова, из миллионов женщин, попросившихся добровольцами на фронт, военное командование отбирало только самых лучших. При этом учитывалось не только членство в ВЛКСМ, состояние здоровья и профессиональная подготовка, но и уровень образования.

Орынганым Танатарова

Источник : /russian7.ru/post/plennye-zhenshhiny-krasnoarmeycy-chem-on/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, советские женщины в этой войне совершили чудеса героизма и преданности родине , чего не скажешь о лживом и безнравственном советском руководстве страны, которое бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что палач народов Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин явно перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его?

Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась! Вот она – алчная и маниакальная сущность палача народов Сталина, усторившему своему народу неслыханный геноцид !

Да именно неслыханный, поскольку этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например,турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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