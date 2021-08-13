Страшная тайна Сталина

Секретная папка царской охранки унесла жизни практически всего комсостава Красной армии.

Папка Виссарионова

В начале 1937 года начальник НКВД Генрих Григорьевич Ягода, готовя очередные антисоветские процессы, поручил начальнику отдела НКВД Штейну тщательно перепроверить архивы царской охранки. Штейн со своим отделом в течении недели перебирали дела и наткнулись на секретную папку заместителя директора департамента полиции Сергея Виссарионова. Эту папку Штейн сразу забрал. При детальном осмотре документов, начальник отдела обнаружил личное дело осведомителя царской охранки Иосифа Джугашвили с доносами на революционеров. Не зная, что делать, Штейн решил посоветоваться со своим другом Балицким, начальником НКВД Украины. Он незамедлительно выехал в Киев.

Балицкий со своим заместителем Канцельсоном проверили все документы и передали их Генеральному секретарю Украины Косиору и командующему Красной армией Киевского ВО Якиру. Якир с папкой Виссарионова вылетел в Москву к маршалу Советского Союза Тухачевскому. Тухачевский, ознакомившись с документами и посоветовавшись со своим близким окружением, решили срочно в Москве собрать совещание и арестовать Иосифа Сталина.

Круг посвященных в этот заговор оказался очень широк, и хотя «красные командиры» очень спешили, но о заговоре стало известно Сталину. Аресты последовали незамедлительно. Меньше месяца длилось следствие по совсем другому сфабрикованному делу. В конце мая произошли аресты, а уже 12 июня 1937 года практически вся верхушка Красной армии была расстреляна. Чуть позже были расстреляны Косиор, Канцельсон, Штейн покончил жизнь самоубийством.

Охваченный паникой, Сталин в короткий срок приказал уничтожить не только основных заговорщиков, но и большую часть командного состава Красной армии. Через несколько месяцев были арестованы и расстреляны руководители всего процесса Ягода и Ежов.

Зачистка царских архивов

Генсек Сталин знал, что делал. Были уничтожены все, кто хоть косвенно знал о содержимом папки Виссарионова. Подлинные документы, разоблачающие агента царской охранки Иосифа Джугашвили, найти уже не удастся. Сталин приложил огромные усилия по зачистке архивов царской полиции. Советские историки давно заметили множество нестыковок в арестах и ссылках молодого Джугашвили. Сталин лично уничтожал и переделывал документы, доставленные ему специальной группой НКВД, занимавшейся зачисткой архивов.

Только один человек чудом остался в живых и видевший папку Виссарионова. Это генерал НКВД Орлов (Лев Фельдбин), который в это время находился за границей. Узнав об арестах, решил не возвращаться. Он держал Сталина на крючке. Во время войны в Испании генерал Орлов руководил вывозкой золотого запаса Испании в СССР. А раскрытие этой тайны грозило международным скандалом для Советского Союза.

Только в 1956 году Александр Орлов дал интервью американскому журналу «Лайф», который опубликовал статью под заголовком «Сенсационная тайна проклятия Сталина», где Орлов в деталях рассказал о содержимом папки Виссарионова.

Все революции, перевороты, а особенно в матушке России, сопровождались реками крови. А по прошествии времени, пляской на костях, не обращая внимания на огромные заслуги перед государством.

Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе.Действительно, резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей !

Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина, бывшего вора и бандита, возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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