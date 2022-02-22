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Головоломки со спичками

Из 12 спичек соберите фигуру как это показано на картинке.

Вам нужно переложить пять спичек, чтобы у вас получилось 3 квадрата.

Перед вами на картинке представлена решетка, состоящая из 12 спичек в виде квадратов, 4 маленьких и одного большого.

golovolomka-iz-spichek-tri-kvadrata
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Вам нужно убрать три спички, чтобы не осталось ни одного квадрата.

Возьмите 12 спичек и соберите Георгиевский крест.

golovolomka-iz-spichek-georgievskiy-krest

Вам нужно переложить восемь спичек, чтобы получилось 4 квадрата.

Соберите из спичек треугольники, как показано на изображении.

golovolomka-iz-spichek-treugolniki

Уберите всего две спички, так чтобы у вас получилось 2 треугольника.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2416902568615086619/

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