Головоломки со спичками

Из 12 спичек соберите фигуру как это показано на картинке.
Вам нужно переложить пять спичек, чтобы у вас получилось 3 квадрата.
Перед вами на картинке представлена решетка, состоящая из 12 спичек в виде квадратов, 4 маленьких и одного большого.
Вам нужно убрать три спички, чтобы не осталось ни одного квадрата.
Возьмите 12 спичек и соберите Георгиевский крест.
Вам нужно переложить восемь спичек, чтобы получилось 4 квадрата.
Соберите из спичек треугольники, как показано на изображении.
Уберите всего две спички, так чтобы у вас получилось 2 треугольника.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2416902568615086619/
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