Интересные и познавательные факты обо всём на свете

Мир (нет, вселенная) удивителен. Если вы ищете случайные факты, чтобы поделиться ими со своими друзьями или просто пополнить арсенал знаний, тогда мы приготовили для вас кое-что интересное…

1.

1. «Макдональдс» однажды решил сделать брокколи со вкусом жевательной резинки

Как бы там ни было, попытка заставить детей употреблять более здоровые продукты питания провалилась, поскольку вкус у брокколи получился «несколько странным», по мнению мальчиков и девочек, которые пробовали капусту на этапе тестирования.

2. Некоторые виды грибов создают зомби и контролируют их разум

Тропические грибы Ophiocordyceps поражают центральную нервную систему муравьёв. Всё то время, что грибы находятся в теле этих насекомых (девять дней), они полностью контролируют их движения. Грибы заставляют муравьёв взбираться на деревья, биться в конвульсиях и падать на прохладную, влажную почву, в которой они процветают. Оказавшись внизу, грибы ждут солнечного полудня, чтобы заставить муравьёв откусить лист и убить их.

3. Первые апельсины были не оранжевыми

Оригинальные апельсины из Юго-Восточной Азии были гибридом мандарина и помело. Они имели зелёный цвет. Апельсины, произрастающие в более тёплых регионах, таких как Вьетнам и Таиланд, остаются зелёными до самого момента созревания.

4. Есть всего одна буква, которой нет в названиях американских штатов

Угадаете, какая это буква? Ответ: Q.

5. Гибрид коровы и бизона называется «бифало»

Мясо этого животного продаётся, по меньшей мере, в 21 американском штате.

6. Плоды Джонни Эпплсида не были предназначены для употребления в пищуДжон Чэпмен – человек, который высадил тысячи яблонь на американской земле. Однако они давали более горькие яблоки, чем те, что можно найти сегодня в супермаркете. Дело в том, что «Джонни Эпплсид» не думал, что люди будут кушать его плоды целиком. Они предназначались для производства яблочного сидра.

7. У шотландцев есть 421 слово для обозначения снега

Да – 421! Примеры: sneesl (используется, когда начинается дождь или снег); feefle (снежный вихрь); flinkdrinkin (небольшой снег).

8. Компания Samsung тестирует долговечность телефонов с помощью робота в виде попы

Эти интересные факты заставили вас всё переосмыслить? Люди всё время прячут свои телефоны в задние карманы, поэтому Samsung создала робота, который имеет форму попы (в джинсах) и позволяет определить, выдержат ли продукты давление, если на них сядут.

9. Прозвище «Город ветров» не имеет ничего общего с погодой в Чикаго

Прозвище Чикаго было придумано журналистами в 19-м веке, которые имели в виду тот факт, что жителя города были пустомелями (англ. windbag; дословно – «мешок ветра»), болтавшими о всякой ерунде.

2.

10. Арахис – это формально не орех

Он относится к бобовым. Орех – это «сухой плод или семя с твёрдой скорлупой и отделяемой кожурой или скорлупой и внутренним ядром», согласно определению, данному словарём Уэбстера. Это значит, что грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки тоже не являются орехами. Это семена.

11. Панцири броненосцев пуленепробиваемы

Один житель Техаса был госпитализирован после того, как выстрелил в броненосца. Пуля срикошетила от панциря животного и угодила мужчине в челюсть.

12. Пожарные используют смачивающие вещества, чтобы сделать воду более влажной

Эти химические вещества снижают поверхностное натяжение обычной воды, поэтому она легче распространяется и впитывается предметами. Она известна как «влажная вода».

13. Самое длинное английское слово состоит из 189 819 букв

Мы не станем приводить его здесь, но скажем, что потребуется три с половиной часа, чтобы прочитать вслух полное название белка титин.

14. Амок – это признанное медициной психическое заболевание

Амок – синдром, распространённый в малазийской культуре. У человека, страдающего от него, наблюдается внезапный приступ безумия.

15. Осьминоги откладывают 56 тысяч яиц за раз

Мать тратит шесть месяцев на то, чтобы защитить свои яйца, при этом она ничего не ест. Детёныши рождаются размером с рисовое зёрнышко.

16. У кошек меньше пальцев на задних лапах

Как и у большинства четвероногих млекопитающих, у них пять пальцев на передних лапах и всего четыре на задних. Учёные считают, что задние лапы с четырьмя пальцами помогают им быстрее бежать.

17. Салфетки Kleenex изначально предназначались для противогазов

Когда во время Первой мировой войны возникла нехватка хлопка, корпорация Kimberly-Clark разработала тонкий заменитель хлопка, который армия пыталась использовать в качестве фильтра в противогазах. Война закончилась до того, как учёные успели усовершенствовать материал. Компания решила сделать его более гладким и мягким, а затем выпустила на рынок салфетки Kleenex для ухода за лицом.

18. Синие киты съедают полмиллиона калорий за один раз

457 тысяч калорий более чем в 240 раз превышают количество энергии, которое кит использует, чтобы захватить криль ртом.

19. Крошечные карманы на джинсах были предназначены для карманных часов

В оригинальных джинсах было всего четыре кармана: один крошечный, плюс два больших спереди и один сзади.

3.

20. Индюки могут краснеть

Когда индюки напуганы или взволнованы (например, при виде самки), бледная кожа на их голове и шее становится ярко-красной, синей или белой. Лоскут кожи над их клювами, называемый «снудом», также краснеет.

21. Большинство персонажей Диснея носят перчатки, чтобы упростить создание анимации

Уолт Дисней, возможно, был первым, кто надел перчатки на своих персонажей. Помимо того, что они облегчают процесс создания анимации, есть ещё одна причина, по которой Дисней выбрал перчатки. «Мы не хотели, чтобы у него [Микки Мауса] были мышиные лапы; он должен был больше напоминать человека», – заявил Дисней своему биографу в 1957 году.

22. Человек с самым глубоким в мире голосом может издавать звуки, которые люди не слышат

Этот человек, Тим Стормс, даже не слышит ноту, которая на восемь октав ниже соль на пианино, а вот слоны – да.

23. Нынешний американский флаг был разработан старшеклассником

Всё начиналось со школьного проекта по истории. Боб Хефт получил за него «B» с минусом в 1958 году. На его флаге было 50 звёзд, хотя Аляска и Гавайи ещё не были американскими штатами на тот момент. Хефт решил, что вскоре они станут частью США, и представил свой дизайн правительству. После того как президент Дуайт Д. Эйзенхауэр позвонил, чтобы сказать, что проект Хефта одобрен, учитель изменил оценку на «А».

24. У коров нет верхних передних зубов

У них есть коренные зубы в верхней части рта, но там, где вы ожидаете увидеть верхние резцы, коровы, овцы и козы имеют толстый слой ткани, называемый «зубной подушкой». Они используют её, чтобы выдёргивать траву с помощью нижних зубов.

25. Благодаря 3D-печати НАСА может отправлять инструменты астронавтам по электронной почте

Доставка нового оборудования на космическую станцию обычно занимала месяцы или годы, однако новая технология позволяет получить инструменты в течение нескольких часов.

26. Лишь четвёртая часть пустыни Сахары покрыта песком

Большая часть Сахары покрыта гравием, хотя там также есть горы и оазисы. Ах, да, это не самая большая пустыня в мире, поскольку это звание принадлежит Антарктиде.

27. Бананы растут вверх ногами

Или формально мы очищаем их вверх ногами. Они растут естественным образом наружу из стеблей; это означает, что их нижняя часть на самом деле обращена к небу. По мере роста плоды тянутся к солнцу, образуя характерную кривую.

28. Когда динозавры были живы, на Луне наблюдалась вулканическая активность

Большинство вулканов, вероятно, перестали быть активными миллиард лет назад, однако исследования НАСА предполагают, что 100 миллионов лет назад, когда динозавры ещё бродили по земле, вулканы извергали потоки лавы.

29. Собаки улавливают приятные запахи левой ноздрёй

Собаки обычно начинают принюхиваться к чему-либо правой ноздрёй; если опасность не выявлена, они переключаются на левую ноздрю, чтобы насладиться чем-то приятным, например, запахом пищи или партнёра для спаривания.

4.

30. Авокадо назвали в честь репродуктивных органов

Коренные жители Мексики и Центральной Америки использовали слово āhuacatl для обозначения как «яичек», так и «авокадо». Первоначально фрукты продавались как «груши аллигатора», пока не прижилось нынешнее название.

31. Т. С. Элиот носил зелёный макияж

Никто не знает наверняка, почему поэт припудривал своё лицо зелёным порошком, хотя некоторые предполагают, что он просто пытался выглядеть более интересным.

32. У тела человека есть две части, которые никогда не перестают расти

Уши и нос человека продолжают становиться больше, даже когда рост остальных частей тела прекращается.

33. Символ # называется вовсе не хэштегом

Он носит официальное название «октоторп». «Окто-» означает «восемь», а мнения насчёт того, откуда взялась часть «-торп», расходятся. Одни утверждают, что символ был назван в честь олимпийца Джима Торпа, в то время как другие спорят, что это просто бессмысленный суффикс.

34. У французов есть собственное название «французского поцелуя»

Это слово существует не так давно. В 2014 году в словарь Petit Robert French было добавлено слово galocher, означающее «целоваться с языком».

35. Трейлеры к фильмам изначально показывали в конце

Первый трейлер вышел в 1912 году. Он был посвящён бродвейскому шоу, а не фильму.

36. Mercedes изобрела автомобиль, управляемый с помощью джойстика

Джойстик в выставочном автомобиле 1966 Mercedes F200 контролировал скорость и направление движения, заменяя рулевое колесо и педали.

37. Правительство США сохраняло каждый публичный твит с 2006 по 2017 год

Начиная с 2018 года, Библиотека Конгресса решила сохранять только те твиты, которые касаются темы, представляющей национальный интерес, например, государственной политики.

38. Название H&M на самом деле что-то означает

Это один из тех случайных фактов, о которых вы вряд ли когда-нибудь задумывались. Магазин одежды H&M первоначально назывался Hennes – шведское слово, обозначающее «её». Затем его приобрёл бренд охотничьего и рыболовного снаряжения Mauritz Widforss. В конце концов, название Hennes & Mauritz было сокращено до H&M.

39. У Теодора Рузвельта была домашняя гиена

Это был самец, которого звали Биллом, Рузвельту его подарил эфиопский император. У Рузвельта было много домашних животных, в том числе одноногий петух, барсук, пони и маленький медведь.

5.

40. В штаб-квартире ЦРУ есть собственный Starbucks, однако бариста не пишут имена на стаканчиках

На чеках написано “Store Number 1” вместо “Starbucks”, и сотрудники покидают рабочее место лишь в сопровождении.

41. Длина языка жирафа может достигать 50 сантиметров

Длинный язык жирафов, вероятно, предназначен для предотвращения солнечных ожогов.

42. В США есть всего одна столица штата, где нет McDonald’s

В Монпелье, штат Вермонт, нет ни одного заведения McDonald’s.

43. Европейцы боялись есть помидоры, когда они только появились

В 1519 году Эрнан Кортес привёз семена помидор в Европу с намерением использовать растение в декоративных целях. Долгое время помидоры считались ядовитыми, поскольку аристократы, которые употребляли их в пищу, часто умирали. На самом деле это было связано с тем, что кислота, содержащаяся в помидорах, вступала в реакцию со свинцом в оловянной посуде. По сути, они умирали от отравления этим химическим веществом.

44. Люди – не единственные животные, которые видят сны

Исследования показывают, что крысы видят сны о том, как они добираются до еды или бегают по лабиринтам. Быстрый сон (фаза сновидений) характерен для большинства млекопитающих, поэтому учёные считают, что все они видят сны.

45. Изобретатель микроволнового прибора получил всего два доллара за своё открытие

Перси Спенсер работал исследователем в компании American Appliance Company (ныне Raytheon), когда он заметил, что радар, использовавший электромагнитные волны, расплавил шоколадку в его кармане. Ему в голову пришла идея создать металлическую коробку на основе микроволн для нагрева пищи, но именно компания подала заявку на патент. Он получил бонус в размере двух долларов – и больше ничего.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2435081488838429176/

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