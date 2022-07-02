Странный уход из жизни советского перебежчика Станислава Курилова

Верите ли вы в судьбу? Кому-то вопрос может показаться несерьезным. А кто-то, уверена, отнесется к нему, отбросив всякие шутки. Я много рассказываю на страницах канала разных случаев из отечественной и мировой истории. Могу сказать, что бывало всякое. Случалось, что люди удачно избегали своей «судьбы». В кавычках – потому что нет уверенности в существовании четко определенного сценария, по которому идет человек. Есть только лишь вероятности. Одни становятся реальностью, другие – нет.

Бывали случаи в истории, про которые можно сказать: да, такова «судьба». Опять же, в кавычках.

Пожалуй, хватит философии, абстрактности. Перейдем к конкретному случаю: к истории Станислава Васильевича Курилова – одного из самых дерзких, как говорят, перебежчиков из СССР. Я бы сказала, что он был не столько дерзким, сколько смелым, даже безумным. Но начнем с самого начала.

Судьба и не судьба

Слава Курилов, как он сам писал в автобиографичной книге «Один в океане», родился в 1936 году в городе, который тогда носил имя Орджоникидзе. Сейчас этот населенный пункт известен под названием Владикавказ. Северная Осетия – Алания.

С ранних лет мальчик интересовался водой, речками, озерами, океанами и морями. По легенде, у Славы первым словом было не «мама», а «вода».

Родители Станислава, кажется, что-то чувствовали. Мама, например, категорически запрещала ребенку учиться плавать, подходить к воде. Может быть, это была не какая-то там «чуйка», а неудачный опыт. История об этом умалчивает. Факт же остается фактом: Курилову не разрешали учиться плавать. Слава решил освоить это дело тайком. Он, хоть мама и не знала, стал прекрасно держаться на воде, нырять и так далее.

Одна мечта осуществилась, Станислав перешел к плану реализации другой. Она тоже была связана с водой. Курилов мечтал служить на флоте. Увы, это не сбылось. Военная комиссия врачей посчитала, что у молодого человека слишком плохое зрение, чтобы отправить его куда-нибудь на корабль или на подводную лодку. Курилов, конечно же, расстроился, но не пал духом. Он отучился на океанографа.

Вообще, как представляется, Станислав Васильевич был человеком мечтательным. Его не интересовали земные вещи. Ему нужны были только лишь вещи подводные.

Курилов не просто так получал образование. Он надеялся, что сделает какое-нибудь великое открытие. Только мешала одна вещь. Её мы знаем под названием «железный занавес».

В тропических морях столько интересного. А Курилов имел возможность только лишь передвигаться по стране. Тоже неплохо: Черное море, Балтика, даже Тихий океан. Но ученому этого было мало.

Побег

Я, изучая информацию про Станислава Курилова, пришла к выводу, что он почти ничего не имел против СССР. Если многие бежали из страны в поисках лучшей жизни и свободы, то герой этой статьи просто не мог остаться, потому что в Союзе у него не было возможности развиваться в плане океанографии. Других причин совершить побег не было. А выезжать ему не разрешали потому, что сестра Станислава Васильевича жила в Канаде.

Курилов придумал очень интересный план. Начало у него было простым, а вторая часть – сложной. В 1974 году из СССР в круиз отправился лайнер. Это было необычное путешествие. С одной стороны, люди выезжали из Союза. Они побывали у самого экватора. С другой стороны, лайнер нигде не останавливался, ни в какие порты не заходил. Поэтому и виза на него не нужна была.

Курилов узнал о возможности совершить такую поездку, тут же купил билет. Проблем попасть на лайнер не было.

Когда судно подошло довольно близко к южным берегам, Курилов ночь спрыгнул за борт и около трех дней плыл. Сил хватило.

Перебежчик добрался до филиппинских берегов. Там его сразу же заключили в тюрьму. Канадская сестра поспособствовала - мужчину в итоге отправили на постоянное место жительства к родственнице.

Мечта Станислава Васильевича осуществилась. Теперь он мог свободно путешествовать по миру, заниматься наукой.

Финал

Курилов женился на гражданке Израиля, много времени проводил в этой стране. Однажды в 1998 году Станислав Васильевич отправился с коллегами на известное озеро Кинерет. Возможно, вы слышали другое его название – Галилейское море. Курилову уже был 61 год, но ученый чувствовал себя прекрасно.

В ходе исследования озера произошло ЧП. Одни из коллег Курилова запутался в сети. Станислав Васильевич бросился на помощь товарищу. Коллега был спасен. А Курилов застрял в сетях. И его не смогли спасти. Любил воду. Вода его и сгубила. Судьба?

Источник

А вы знали об этом?

В 1979 году журналист Марсия Крамер опубликовала в одной из крупных газет статью о нелегальной вечеринке в одном из лофтов Нью-Йорка. Как бы между прочим было упомянуто и то, что гости активно использовали ложки из McDonald’s, чтобы отмерять нужное количество кокаина. Публикация вызвала в обществе резонанс и вместе с другими тревожными фактами такого плана вызвала реакцию в правительстве США. В Конгрессе вскоре состоялись слушания, одним из ключевых вопросов повестки которых было ужесточение контроля за оборотом наркотических веществ. Инициаторами прений вокруг ложечки из McDonald’s стали нынешний президент США Джо Байден, тогда еще конгрессмен и представитель Торговой ассоциации параферналии (ТАП). Именно он взял ситуацию с ложкой на контроль и главе сети «Макдональдс» Эдвардом Шмидтом было приказано отказаться от использования этих ложек. Шмидт выполнил поручение и вскоре в ресторанах сети, расположенных в США, вместо пластиковых ложечек появились хорошо знакомые всем плоские палочки для размешивания напитков.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43049626684)

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