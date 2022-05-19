Декабрист Сергей Волконский: «дум высокое стремленье» или гусарство «набитого дурака»

На момент восстания на Сенатской площади князю Сергею Григорьевичу Волконскому было ровно 37 лет. Многие недоумевали, как он, солидный генерал-майор, герой недавней войны с Наполеоном, мог ввязаться в заведомо обреченную на провал авантюру.

Император Николай I лично принимал участие в допросе Волконского, после чего охарактеризовал князя как «набитого дурака, лжеца и подлеца». Ознакомившись с дальнейшей, «поствосстанческой» биографией Сергея Григорьевича, понимаешь, что первый пункт характеристики, пожалуй, соответствовал истине…

Сергей Волконский

Любитель гусарских забав

Сергей Волконский, появившийся на свет в декабре 1788 года, был младшим сыном генерал-майора Григория Семеновича Волконского, одного из «орлов» Екатерины Великой. «Орел» отличался некоторой чудаковатостью, но, как говорили, странности начали проявляться после контузии, полученной в сражении с турками. Увы, его сыну Сергею суждено было прослыть еще большим оригиналом…

Сергей Григорьевич превосходил всех остальных декабристов и по общественному статусу, и по регалиям. Кроме того, он был очень богатым человеком – владел огромным числом крепостных крестьян. Возможно, именно пресыщенность пробудила в нем страсть ко всякого рода авантюрам.

В молодые годы Волконский не упускал возможности поучаствовать в гусарских кутежах, которые общество почему-то окружило флером некоего романтизма. На самом деле это были довольно мерзкие экстравагантные выходки пьяных «молодцов».

Сергей Волконский

Лжепатриотизм «Рюриковича»

В 1825-м Сергей Григорьевич «погусарил» по-крупному. Подлецом император Николай назвал его отнюдь не для красного словца: Волконский участвовал в слежке за другими подпольщиками, читал их письма и сливал информацию Пестелю.

Пушкин, приписывавший декабристам «дум высокое стремленье», призывал их посвятить отчизне «души прекрасные порывы». Павел Иванович Пестель, глава Южного общества декабристов, особым патриотизмом не отличался. Судя по публикации в «Русской правде», «лучшим образцом» он считал вовсе не отчизну, а Соединенные Штаты Америки.

Сергей Волконский, род которого восходил к Рюрику, разделял взгляды и идеи Пестеля, хотя позднее, будучи под следствием, давал показания совсем иного рода. Кстати, эти документы, написанные его рукой, содержали неприлично большое число орфографических ошибок. Удивляться тут нечему: русскому патриоту было привычнее изъясняться и писать по-французски…

«Рюрикович» избежал участи своего тайного шефа и отделался двадцатью годами сибирской ссылки. Впрочем, этот срок ему вскоре скостили наполовину.

Сергей Волконский

Из светского салона на каторгу

В Сибири ссыльные имели право заниматься только земледелием. Естественно, многие искали лазейки: репетиторствовали, организовывали мыловарни и даже мыли золото. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Некоторые, наиболее родовитые, финансовых проблем вообще не имели: деньги им поставляла столичная родня. А вот Сергей Григорьевич решил заделаться настоящим крестьянином и достиг на этом поприще больших успехов. В суровом сибирском климате Волконский ухитрялся выращивать превосходные дыни, арбузы и табачные листья! Следуя его примеру, местное население начало сооружать оранжереи.

Супруга Сергея Григорьевича, Мария Волконская, была дочерью героя Отечественной войны 1812 года – генерала Раевского. Братья Марии относились к Сергею с презрением, считая, что он испортил жизнь молодой девушке. Когда Маша выходила замуж, она ничего не знала о планах Волконского относительно участия в государственном перевороте.

Брат Сергея Григорьевича был женат на очень «продвинутой» и очень богатой хозяйке литературного салона, светской «львице» Зинаиде Волконской. После вынесения декабристам приговора дама в знак протеста эмигрировала в Италию и поменяла православную веру на католическую. Но и в Италии она продолжала «бунтовать» против властей. Возможно, именно влияние Зинаиды Александровны заставило Машеньку Волконскую бросить малолетнего сына и отправиться вслед за мужем «во глубину сибирских руд». На каторге она родила еще двоих детей.

Сергей Волконский

Князь, пахнущий скотным двором

Волконские жили в двухэтажном доме, но Сергей Григорьевич почти все время проводил в деревне, дружил преимущественно с местными мужиками. Зимой бывший генерал-майор любил ездить на ярмарки, сидя в тулупе на крестьянской телеге. Наведываясь изредка к жене и детям, Волконский ночевал не в доме, а в какой-нибудь грязной дворовой пристройке. По воспоминаниям Н. А. Белоголового, одежда князя была всегда перепачкана дегтем, усыпана сенной трухой и «пахла скотным двором». Кроме того, Волконский отпустил длинную окладистую бороду.

В 1956 году была объявлена амнистия, и Сергей Григорьевич, лишенный княжеского титула, поселился в Подмосковье. С тех пор главным его увлечением стало написание мемуаров. Через пару лет после возвращения из Сибири он побывал за границей, где завел дружбу со славянофилами, а также либералами Огаревым и Герценом. До самой своей смерти в 1865 году Волконский не бросал чудачеств, стремился выглядеть этаким «всенародным старцем». Говорят, именно его образ вдохновил Льва Толстого «уйти в народ».

Сергей Волконский

Заключение

Самые радикально настроенные декабристы (Пестель, Рылеев и особенно Каховский) собирались не просто убить Александра I, но и искоренить всю династию Романовых. Будучи сторонниками республиканской формы правления, они опасались, что после государственного переворота, если он удастся, монархия будет реставрирована. Именно так произошло с Бурбонами после французской революции. Когда же Александр внезапно скончался, декабристы воспользовались ситуацией и подняли давно планируемое восстание. Между прочим, Сергей Волконский считался любимым флигель-адъютантом императора, но это не остановило его от неуемной жажды подрывной деятельности.

Взошедший на престол Николай I, допросив «борца за свободу», назвал его неблагодарным, «глупейшим» и «одурелым» человеком. Несмотря на то, что личной выгоды декабристы не искали, их деятельность принесла России одни неприятности и во многом спровоцировала трагедию, разыгравшуюся в начале двадцатого столетия.

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А вы знали об этом?

На картине, написанной Доменико Гирландайо в XV веке, изображена Дева Мария, а позади нее можно увидеть человека, разглядывающего в небе какой-то светящийся шар, похожий на летающий корабль.Еще один артефакт древности, не дающий покоя ученым, — Энигмалит. Это камень, содержащий встроенный элемент, назначение которого непонятно, а по виду он напоминает вилку от электроприборов. Примерный возраст этого камня — 100 000 лет.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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