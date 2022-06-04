«Проклятые» имена: как на Руси никогда не называли детей

В России к имянаречению ребенка относились очень серьезно, руководствуясь правилами, сложившимися столетиями. Среди популярных имен существовали и так называемые «проклятые». Их старались избегать. Какие имена в России считались нежелательными?

Традиции дома Романовых

Стоит отметить, что конкретных проклятых имен на Руси не существовало. Запреты распространялись лишь в пределах какого-либо рода. В разряд нежелательных могло попасть имя предка, опорочившего свою семью или закончившего жизнь трагически. Напротив, если человек прославил свою фамилию каким-либо замечательным поступком, жил долго и счастливо, его имя пользовалось популярностью у потомков.

Именно такой традиции придерживалась династия Романовых. Вопреки русскому обычаю царских наследников не называли по святцам. Приоритетом были имена прародителей с завидной судьбой. Имена тех царственных особ, которых постигло несчастье, сразу же вычеркивались из белого списка. Показательный пример – убийство Павла I во время государственного переворота. После этого престолонаследники Павлы в России не появлялись.

Наиболее почитаемыми в династии Романовых были имена Александр и Николай. Однако эта славная традиция не уберегла последнего царя Николая II от мученического конца.

Негласные табу

Согласно церковным канонам ребенка запрещено называть именем Бога или дьявола. Священник никогда не окрестит мальчика такими именами, как Иисус или Люцифер. Такое желание родителей воспринимается как богохульство.

По народным поверьям, нельзя нарекать младенца так же как ближайшего родственника, потому что он может разделить его неблагоприятную судьбу. Не рекомендуется, чтобы дочь и мать, сын и отец были тезками. В этом случае покровительство ангела-хранителя будет делиться на двоих, а старший член семьи окажется у небесного защитника в приоритете. По традициям категорически недопустимо девочек называть мужскими именами, а мальчиков женскими. В таком случае мужские черты могут превалировать в характере женщины, а мужчина будет излишне женственным.

Под покровом тайны

Даже если все правила соблюдены, имя может сослужить своему обладателю недобрую службу. Зная, как зовут человека, колдун или злопыхатель, обладающий сильной энергетикой, может навести на него сглаз или порчу. Чтобы этого не произошло, в древности новорожденного записывали сразу под несколькими именами.

Главное из них было известно лишь близким родственникам, которым можно было доверять безоговорочно. В наше время бывает, что человек берет псевдоним или за ним прочно закрепляется прозвище, а данное при рождении имя забывается. Замечено, что такие люди более удачливы, чем остальные.

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А вы знали об этом?

Многих древнеримских преступников приговаривали к смертной казни весьма оригинальным и чрезвычайно жутким способом: отдавали на растерзание диким зверям. В I-III веках нашей эры подобным образом умерщвляли в основном ранних христиан. Впоследствии, когда Рим уже стал христианским, так наказывали фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных драгоценностей, похитителей младенцев, отравителей. Естественно, эти злоумышленники сочувствия ни у кого не вызывали. Однако зачастую на арену выводили инициаторов восстаний, дезертиров и «политических».

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