Бодибилдер, который тренировался без сердца. Эндрю Джонс, история парня с сердцем в рюкзаке.

Всем привет, бывают моменты, когда я ленюсь заниматься в зале, жалею себя за то, что очень устаю, но все это пропадает, когда я вижу истории людей, не сдавшихся даже в такие сложные минуты. История этого парня настолько меня тронула и замотивировала, что я решила поделиться ей с вами, ведь она заставляет поднять свою пятую точку с дивана и начать действовать!

Эндрю Джонс поистине может праздновать три Дня Рождения. Первый-когда он появился на свет, второй-когда его сердце оказалось в рюкзаке и третий-когда он все-таки дождался своей очереди на трансплантацию сердца. А теперь давайте поподробнее.

Всю свою "здоровую" жизнь Эндрю занимался спортом и активно проводил свое свободное время. Огромной любовью спортсмена были занятия в тренажерном зале и бег, он достиг отличных результатов в спорте и даже участвовал в соревнованиях по бодибилдингу, в которых даже выиграл PRO-карту в категории фитнес-модели.

Однако один день перечеркнул жизнь восходящей звезды. Никто не мог бы и подумать, но в 2012 году у Эндрю возникли проблемы на занятиях спортом. Во время упражнений ему стало тяжело дышать, сердечный ритм был сбит и самочувствие спортсмена начало ухудшаться, сначала он не придавал этому огромное значение, но уже через некоторое время ситуация ухудшилась, Эндрю начал задыхаться, а после и вообще кашлять кровью, у него была очень высокая температура. Обследования выявили очень опасную врожденную болезнь-кардиомиопатию (поражение сердечной мышцы).

Сердце Эндрю просто отказывалось качать кровь, что могло привести к летальному исходу. Он был настолько слаб, что самостоятельно не мог даже передвигаться, сердце отказывало, лечение, которое проводили в течение 4 месяцев в больнице не помогало, поэтому единственным решением было - пересадка сердца. Однако сложно быстро найти донора, ведь в американских больницах огромные очереди на трансплантацию, поэтому было принято решение установить искусственное сердце, а точнее моторчик(кардиостимулятор), который будет качать кровь. Его Эндрю стал носить в небольшом рюкзачке, постоянно заряжать и следить за тем, чтобы не было никакого заражения отверстия в брюшной полости, из которой торчали трубки, ведущие кардиостимулятор к его родному сердцу.

Спустя время, парень начал себя лучше чувствовать, искусственное сердце явно работало лучше, чем его родное и уже через несколько месяцев реабилитации Эндрю принял решение вернуться в зал. Форма спортсмена ухудшилась за время болезни и он любыми способами решил это исправить.

Эндрю всегда был на позитиве и освещал в своем Инстаграм весь путь, который он проходит, ежедневные тренировки с сердцем в рюкзаке сделали его национальным героем, символом мужества, упорства и любви к жизни. Он никогда себя не жалел, хотя ему приходилось не сладко, парень показал невероятную стойкость и силу воли. Кстати, он даже успел поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу будучи с сердцем в рюкзаке и стал первым мужчиной, который вышел на сцену в таком виде.

Своим примером на протяжение 4 лет он мотивировал всех, не только тех, кто занимается спортом, но и обычных людей, ведь его пример заставляет двигаться, забывать о своей лени, усталости и жалости к себе, его пример заставляет задуматься о том, как же мы живем? Делаем ли все, что от нас зависит?

В 2016 году наконец-то пришла очередь Эндрю на трансплантацию сердца, операция прошла успешно, из его организма было извлечено его родное изношенное сердце и на его место поставили новое, донорское. Сразу после того, как парень очнулся после операции сказал, что он явно чувствует, что это, новое сердце работает лучше, чем два предыдущих, единственное, он ощущает странные эмоции, понимая, что внутри его находится часть другого человека. Конечно, то, что операция прошла успешно не говорит ни о чем, главное было, чтобы сердце прижилось и, слава богу, это произошло! Парень пошел на поправку, начал быстро восстанавливаться, сделал небольшой перерыв с тренировками, но как только его состояние стабилизировалось вновь вошел в колею.

Сейчас Эндрю живет полноценной жизнью, принимает участие в соревнованиях, которые проводятся для людей с транспортированными органами, занимается в тренажерном зале и даже сделал себе форму лучше, чем до болезни. Парень часто посещаем различные медицинские конференции в качестве спикера и рассказывает свою историю.

Эндрю благодарит каждый день, который был подарен ему от донора и очень рад, что больше не нужно следить за зарядом искусственного сердца, проводами и трубками.

А мы пожелаем ему здоровья, побед и достижения новых высот.

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А вы знали об этом?

В 17 веке русские цари были благочестивы и не могли себе позволить признаться, что любят играть в азартные игры. Так в 1649 году был объявлен официальный запрет на игру в шашки и шахматы. Игра была объявлена уголовным преступлением, наравне с воровством.

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