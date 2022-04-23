«Холодная и бесчувственная»: правда ли, что королева Виктория ненавидела своих детей?

У королевы Виктории и принца Альберта было девять детей. Бытует мнение, что королева Виктория была далеко не самой лучшей матерью. Принято считать, что она ненавидела своих отпрысков, и относилась к ним крайне отстраненно. Однако, так ли было на самом деле. И каким отцом был принц Альберт? Попробуем разобраться.

По мотивам истории любви Виктории и Альберта написана не одна книга, и снят не один фильм. Считается, что их связывало взаимное физическое влечение. З семнадцать лет Виктория и Альберт стали родителями девятерых детей. Будучи по своей природе очень умным, прагматичным и амбициозным человеком, Альберт возлагал на союз с Викторий большие надежды. По сути, они должны были стать первой по-настоящему счастливой монархической семьей. По мнению Альберта, это должно было привести к созданию новой модели королевской семьи. Однако осуществить этот план Альберту помешал ряд серьезных обстоятельств.

Историки утверждают, что Альберт всеми силами старался создать образ счастливой семьи, и пытался довести до поданных такую мысль: «Мы такие же, как вы. Нам можно доверять управление страной». При этом, королевские отпрыски должны были полностью соответствовать установленным правилам и нормам поведения. Они не имели права допустить промах. В то напряженное время ценой ошибки могла стать голова монарха или их собственная жизнь.

Первенец Виктории и Альберта родился уже через девять месяцев после свадьбы. Малышку назвали в честь матери. Однако с Викторией она почти не виделась. В то время она обязана была выполнять свои обязанности. К тому же, королева вскоре забеременела во второй раз. Девочку она видела всего несколько раз в неделю, и принципиально не кормила грудью.

Когда малышке Виктории исполнился годик, на свет появился ее брат – будущий король Эдвард VII. После того, как в королевской семье появился ребенок мужского пола, можно было успокоиться, но Виктория продолжала рожать детей. Удивительной для той поры, жизнь ни одного из наследников монаршей семьи не оборвалась во младенчестве. Практически все дети Виктории и Альберта дожили до зрелого возраста, за исключением принца Леопольда, который страдал от гемофилии, и ушел из жизни в возрасте тридцати лет.

Многие считают, что Виктория был равнодушна к своим детям, и не питала к ним теплых чувств. Историки утверждают, что на фоне постоянно наступающих беременностей королевы она буквально не выходила из состояния послеродовой депрессии. Этим объясняется ее отстраненность. По сути, на протяжении более чем десяти лет на ее психику оказывалось колоссальное давление. Виктория пыталась наладить с детьми контакт, но все-таки предпочитала держать их на расстоянии. Историки считают, что новорожденных детей Виктория и вовсе ненавидела. Сама королева однажды призналась, что не испытывает нежности к детям до тех пор, пока они «не станут похожими на людей».

Кроме того, поначалу некоторых своих детей Виктория и вовсе называла «уродливыми», отказываясь даже брать их на руки. Позже она вообще заявила, что ненавидит детей, поскольку они ужасно пугают ее своим видом в раннем детстве. Именно такие чувства вызывали у королевы ее собственные отпрыски. Каждая беременность была для Виктории серьезным испытанием. Она всячески старалась совмещать беременность с выполнением королевских обязанностей, пусть даже номинальным. Отходить от дел она не хотела ни в коем случае. Долг был для королевы превыше всего.

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