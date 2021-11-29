Вещи, которые пропадут навсегда, если исчезнут пчелы

Спасайте пчел! По всему миру проводятся кампании в поддержку этих маленьких мохнатых и незаметных тружеников. Угрозы, предупреждающие исчезновение пчел, звучат все чаще и чаще.

Вы даже не подозреваете, насколько большое влияние пчелы оказывают на наш мир, в особенности сельское хозяйство и сопряженный с ним бизнес.

Перед вами список из десяти пунктов, подобранный Сидни Сауэр, которые могут исчезнуть вместе с пчелами.

Мировое продовольственное снабжение

Всем нам хорошо известно, что пчелы являются важной частью процесса опыления и работы сельского хозяйства, однако мало кто задумывается о степени этой важности. Сегодня по всему миру насчитывается 100 основных сортов сельскохозяйственных культур, которые вкупе составляют 90% от объема продовольствия человека. Яблоки, бананы, авокадо, кукурузы. Пчелы являются первичными агентами опыления 70% этих культур. Около 63% нашего питания напрямую зависит от пчел.

Хотя есть много других опылителей, их влияние незначительно по сравнению с пчелами. Летучие мыши, например, следующие по вкладу опылители, но предпочитают растения с тусклыми цветами. Эти скучные культуры, такие как агава, гуава, инжир, составляют гораздо меньший процент доли мирового продовольственного рынка, и их будет недостаточно, чтобы поддерживать семь миллиардов человек — если, конечно, мы массово не перейдем на фиджийский пудинг.

Кофейная индустрия

В дополнение к разным фруктам и овощам, пчелы также являются главными опылителями кофе. Поэтому без пчел поставки кофе в нашем мире сократились бы и отрасль потеряла бы свою прибыльность. На первый взгляд, это кажется нелогичным: кофеин не входит в число «потребностей» человека, и конец кофе не должен означать конец человечества. Но поразительный объем индустрии нашего мира лежит на производстве и продажах кофе.

В одном только 2016 году Starbucks собрала 21,3 миллиарда долларов валовой прибыли. По состоянию на май 2017 года в этой цепочке было 245 000 сотрудников. Кофе также остается ценным продуктом в Латинской Америке, особенно в Гватемале, где большая часть населения завязана в кофейной промышленности. Без пчел многонациональная кофейная империя коллапсирует и оставит сотни тысяч людей без работы по всему миру.

Хэллоуин с тыквами и тыквенная каша

Пчелы и шмели — основные опылители тыкв. В отличие от обычного урожая, тыквы чаще всего растут в небольших деревушках на небольших огородах. Ежегодно фермеры добывают порядка полутора миллиардов килограммов тыкв.

Учитывая разнообразие культур, которые обычно выращивают фермеры, потеря тыкв будет тяжелым, но восполнимым ударом по их хозяйству. Тем не менее для индустрии Хэллоуна, в которой 170 миллионов потребителей тратят около 850 миллионов долларов ежегодно на вырезание голов из тыкв, нехватка тыкв станет сильным ударом. Сезонный бизнес на Хэллоуине исчезнет, а любители сладкой и дешевой тыквенной каши будут очень расстроены.

Текстильная промышленность

Хлопок — один из самых популярных материалов для ткани в настоящее время. Исторически сложилось так, что хлопок стал самым популярным цветущим на американской почве, и многое из истории страны стало прямым следствием влияния этого растения. Сегодня 60% женской и 75% мужской одежды содержит хлопок. Больше половины всей одежды производится из хлопковых материалов.

Как вы уже догадались, пчелы опыляют большую часть хлопка. Без пчел этот материал исчезнет, а вместе с ним джинсы и футболки. Хотя в развитом мире это неудобство, в принципе, можно было бы пережить, на слаборазвитых частях мира, где хлопчатобумажная ткань помогает сохранить прохладную температуру под жарким солнцем и защитить кожу, оно скажется куда сильнее.

Ореховая промышленность

Медоносные пчелы необходимы для выращивания многих видов орехов, включая миндаль и кешью, а также многие другие. Самая большая в мире компания по продаже миндаля — на долю которой приходится 80% глобального рынка — подчеркивает важность пчел для опыления своих культур. Фактически спрос на пчел настолько высок, что миндальная промышленность в США владеет половиной популяции всех пчел.

Кешью — еще один популярный вид орехов, который не может без пчел. В Африке кешью, выращенные с опылением пчел, дают в два раза больше урожая, чем искусственно опыляемые орехи. Благодаря пчелам, семейные фермы в этих районах удваивают свою заработную плату и получают дополнительный доход на стороне, продавая мед и воск пчел. Если бы пчелы исчезли, не только мировое производство орехов значительно уменьшилось бы, но многие микробизнесы в развивающихся районах перестали бы существовать.

Биотопливная промышленность

Перспективная тенденция в области возобновляемых источников энергии — это биотопливо. Оно служит как газ, но в отличие от него, не выкачивается из недр, а производится из различных растений, перерабатываемых на этанол. Эта новая технология способна произвести революцию в топливной промышленности и создать более стабильный способ энергообеспечения транспорта. Многие компании, особенно в Канаде, предпочитают именно этот вид энергии.

Биотопливо обычно включает ингредиенты, опыленные пчелами. Например, канолу. Топливо на основе канолы устойчиво к холоду и обладает антикоррозионными свойствами, что делает его идеальным выбором по сравнению с другими вариантами. Но, конечно, каноловое масло невозможно произвести без пчел, которые опыляют растение и сохраняют этот вид в живых. Если умрут пчелы, умрет и настоящая биотопливная отрасль, наполненная не только рабочими местами, но и возобновляемыми решениями крупнейших мировых проблем.

Грузоперевозки

Задумайтесь о грузоперевозках, и фрукты с овощами будут последним, что придет вам в голову. Однако в реальности они требуют множества грузовиков и водителей, которые развозят их по стране свежими и целыми.

Как это связано с пчелами? Если умрут пчелы, исчезнет 70% самой популярной пищи. Это не только приведет к голоду, но и к коллапсу области грузоперевозок. Грузовики будут переводить на 70% меньше фруктов и овощей, что выльется в серьезные пертурбации на экономическом рынке.

Мясная промышленность

Чтобы успешно выращивать рогатый скот на убой, нужно четыре вещи: комбикорм, зерно, масличные культуры и отруби. Трава, кукуруза и пшеница самоопыляются ветром, поэтому они останутся и без наших друзей-опылителей. Отруби можно сделать из чего угодно, достаточно будет просто добавить питательных веществ. А вот масличные культуры мы получаем только с опыляемых пчелами растений вроде канолы и подсолнухов.

Большое значение для мясной промышленности имеет то, что без этих масличных культур крупный рогатый скот не может набрать оптимальную массу и размер. Масличные культуры — основной источник белка для коров, благодаря которому они становятся большими и вкусными. Без них коровы будут страдать от проблем с сердцем, зачахнут, будут плохо размножаться и есть землю. Без мощной популяции пчел, которые будут опылять эти важные для скота питательные вещества, сократятся не только наши фруктовые и овощные запасы, но и мясные.

Мировая экономика

Экономика отдельно взятой страны — не единственная экономическая система, которая пострадает от исчезновения пчел. Другие части мира в равной степени или даже больше зависят от пчел. Во многих частях Латинской Америки продажа бананов поддерживает экономику, например. Эти страны ежегодно экспортируют в среднем 13 миллионов тонн бананов по сравнению с 2 миллионами тонн из Азии и 600 000 тонн из Африки.

В Азии основными сельскохозяйственными продуктами считаются хлопок, масличные культуры и различные фрукты. На них приходится почти 4% ВВП Китая. Африканская экономика также процветает на уникальных видах фруктов и овощей, а также на сельскохозяйственной продукции в производстве масел.

Как вы уже поняли, все эти культуры опыляются пчелами и будут вымирать, когда пчелы уйдут. Одни только медоносные пчелы обеспечивают урожая на 15 миллиардов долларов по всему миру ежегодно, а вместе с другими видами пчел это число доходит до 30 миллиардов долларов ежегодной выручки. Утрата этих опылителей будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики и международной торговли, породит серию разнообразных кризисов, которые затронут каждую часть мира.

Человеческая раса

Все эти широкомасштабные негативные последствия привели к тому, что некоторые ученые и инженеры пришли к выводу, что люди не смогут долго прожить без пчел. Многие другие по-прежнему скептически относятся к этой теории, утверждая, что исчезновение пчел не станет катастрофическим событием для людей, а лишь вызовет экономические трудности и, возможно, голод.

Но большая группа других ученых утверждает, что исчезновение пчел и людей идут рука об руку. При этом люди продолжают разрушать среду обитания этих мохнатых насекомых. На ежегодной конференции Earthwatch ученые проголосовали за то, что пчелы являются наиболее ценными видами на нашей планете, опережая грибы, планктон, летучих мышей и даже приматов. Без пчел мир был бы совершенно другим, и не в лучшую сторону.

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