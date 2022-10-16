Россия идет на войну. Не смейте ей мешать





На самом деле, то, что сегодня началось в Украине, довольно закономерная вещь. Многие забились в радостном экстазе, наблюдая происходящее по ТГ-каналам, некоторые реально опечалены, потому, что если бы такое началось в марте-апреле, сколько бы наших ребят не погибло бы. Это те, которых задело.



Действительно, как правильно относиться? Где та наша личная «красная линия», за которой можно обукраиниться и реально начинать выражать радость по поводу происходящего?



Думаю, каждый ставит ее для себя сам.



Радоваться? Нет, не стоит. Как? Да как к лекарству, горькому, но необходимому. Украинское общество должно ощутить свою беспомощность и беззащитность перед лицом неминуемого краха всего нацистского режима.



Хорошо, не нацистского, националистического.



Могут ли украинцы вести себя так, как это происходит сегодня? Да, конечно. Но там тоже есть границы, переходить которые можно, но не нужно.



Солдат, давший присягу своей стране и выступивший по приказу на ее защиту, достоин уважения? Однозначно. Он выполняет свой долг и потому с ним все прозрачно и понятно. Но когда он издевается и пытает пленного? Когда расстреливает своих настоящих или бывших граждан, снимая это на телефон? Когда звучит: «Не убьют – вернусь в Херсон и убью всех своих бывших друзей, кто там остался»?



Границы тоже становятся размытыми.



«…Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял…»*



Это не для них. Это писал русский и для русских, а потому не для украинских мозгов.



Надо проще. Ракетой в ТЭЦ, чтобы стало холодно, темно и грустно. Чтобы стало обидно, ну как же так, позавчера мы лайкали, как доблестные бойцы ВСУ рвут и топчут российский триколоры, вчера мы фоткались на фоне горящего Крымского моста, а сегодня такой поворот…





«А нас-то за що…?»

Да вот как раз за то. За сэлфики, за крики, за неверие в то, что может быть иначе. За призывы вмазать по Донбассу (я все помню, Юлия Володимировна, и не только я) атомным , за обещания (практически выполненные тем летом 2014-го) в отношении детей Донбасса, за обещание приехать на танке в мой город (привет, Дмитрий Анатольевич, не Медведев, естественно, а Ярош) и вернуть его как исконную украинскую землю обратно.





Да, мы прожили очень своеобразные 30 лет и наши пути не сказать, что были параллельны. Но получилась в итоге ситуация, когда надо реально либо резать, либо забывать про этот несчастный Донбасс напрочь. Вот просто взять и забыть. И пусть они там…



Ну да. Но ведь не так все получилось. И теперь кому СВО, а кому война. До победного конца, естественно.



Но давайте немного остынем.



Давайте зададим каждый себе вопрос: а так ли мы радуемся тому, что от наших ракет погибли люди, что разнесены ТЭЦ и прочие объекты?



Ну мы не упоротые кастрюлеголовые, потому, естественно, радоваться новым смертям не станем. Это не наш путь. Мы радуемся тому, что эта странная война, которую зачем-то назвали СВО, начинает переставать быть странной и все больше похожей на просто войну. Мы радуемся переменам, которые в первую очередь произошли у нас.



А огонь от взрывов ракет… Знаете, к этому стоит подходить как к пламени чистилища. Украине в любом случае придется пройти сквозь очистительный огонь. Через огонь, в котором должен был сгореть весь русский мир, но сгорит мир человеконенавистничества той Украины, которую мы увидели в 2013 году.





День 10.10 однозначно войдет в историю Украины. Я еще не раз вспомню то чистилище, которое украинцы организовали на Донбассе и через которое пришлось пройти людям. И не все из них убежали, нашли себе новую Родину и так далее. Были те, кто руками и зубами вцепился в эту землю, пропитанную кровью уже не только славных предков и набитую металлом.



Благодаря этим людям Донбасс выжил.



Что дальше?

Теперь вот какой вопрос: как вы думаете, а сильно все эти взрывы на подстанциях помогли нашим бойцам на передовой? Скажу – не сильно.



Да, конечно, боевой дух подняли. Настроение в окопах – завтра в наступление. Но у противника тоже злость боевая по полной. Били-то по городам, откуда противники. Противник остался тот же. Хотя огребает сейчас, радостных реляций не было о захваченных населенных пунктах. И фашисты из «Азова» почему-то заметались, выложив видео о расстреле «коллаборационистов». Начали корректировать и оправдываться, но еще больше усугубили все.



Так что энергостанции – это хорошо. В темноте думается даже лучше. Но этого мало. Мосты стоят. Железная дорога цела. Кстати, «Укрзализныця» имеет довольно скромный уровень электрификации своих дорог (47,4%), так что сами понимаете, тепловоз в Украине – сила и надежда. А тепловозный парк весьма большой, 1258 маневровых тепловозов, которые способны доставлять на небольшие расстояния составы с ограниченной массой и 1360 магистральных тепловозов. Часть, конечно, находится в ремонтах, но это нормально. Вот первоочередные цели для ракет. Выбитые энергостанции обездвижат электровозы, а тепловозы придется бить так. Но тут тоже есть решения. Например, разносить в клочья тепловозные депо. Так как новых если и было построено, то мизер, а старые известны с советских времен.



Удары по инфраструктуре городов успокоят население городов российских. Да. Соглашусь, это был необходимый шаг, потому что народ реально начал уже выходить из себя, любуясь картиной двухмесячного стояния и последующего бегства.



Дальше надо облегчать задачу бойцам на линии фронта. Лишать возможности украинских солдат заправлять машины горючим, получать боекомплект, получать новую западную и не западную технику.



Тепловозные депо, тяговые подстанции, железнодорожные и автомобильные мосты. Это должно уничтожаться вне зависимости от того, кому оно принадлежит в действительности.



Посмотрите на ролики с той стороны. Украинский солдат сыт, отлично одет и экипирован. Ему легко идти в бой, он только что захватил приличное количество земли. Он спокойно стреляет в «сепаратистов» и «коллаборационистов», осмелившихся смотреть с надеждой на восток.



Было такое в нашей истории? Было.



Но был и поворот.



Да, «мы помним, как солнце отправилось вспять

И едва не зашло на Востоке».**



Все должно повернуться, все обязано вернуться на круги своя. У нас снова 1941-й год.



«Удача впереди и исцеление больным.

Впервые скачет Время напрямую — не по кругу.

Обещанное завтра будет горьким и хмельным…»***



Да, оно будет горьким и хмельным, то время, которое приближают солдаты донецких и луганских городов, бойцы Чеченкой Республики, российские «Барсы», солдаты российской армии.





Нам придется оплакивать всех: и наших солдат и офицеров (а на этой войне, как на той, все наши, неважно кто откуда), и тех, кто погиб в населенных пунктах Донбасса от украинских обстрелов за долгие восемь лет, и тех, кто умер от рук озверевших нелюдей из «Азова» и прочих притонов под фашистской тряпкой, поверив в Россию.





Всех.



И те, кто вчера радостно делал фоточки на память на фоне горящего Крымского моста, будут стоять рядом с нами и тоже оплакивать. Может, своих погибших, может, свою страну, которую мы в любом случае заставим забыть пусть и силой, ненависть ко всему русскому.





Хотелось бы, конечно, чтобы эти люди, каждый пройдя свое чистилище, вынес для себя что-то такое, что позволило бы ему жить дальше от всей души. Не важно, в Новой России, в обновленной и очищенной от фашизма Украине, главное – жить в мире.



Ради этого рвались сегодня ракеты в украинских городах. И будут рваться еще. 10 октября был зажжён огонь украинского чистилища. Главное, чтобы ему не дали погаснуть ответственные за это лица. Нас уже столько раз предавали, что кредит доверия может закончиться очень быстро и внезапно.



Хватит демонстраций, примеров, убеждений. Хватит даже про себя думать о самой возможности переговоров, это самое настоящее предательство, господа из красивых кабинетов. Нацепите свои многочисленные награды и ступайте в окопы под Лиманом, расскажите там, с кем и о чем вы хотите переговариваться в Украине.



Россия пошла на войну. Не смейте ей мешать.



Использованы фрагменты стихотворений:

* К. Симонов «Убей его»

** В. Высоцкий «Мы вращаем землю»

***В. Высоцкий «Пожары» Работает он на механическом заводе, неподалеку от которого расположены сразу две военные части-замухрышки. Говорит: «На обеде в нашей столовке троллим воентусов, делая ставки кому из них первым прилетит российский «Кы-Привет». Обычно проигрывают радиотехники, но у них нет своей столовой, потому деваться им некуда, ходят и слушают».На самом деле, то, что сегодня началось в Украине, довольно закономерная вещь. Многие забились в радостном экстазе, наблюдая происходящее по ТГ-каналам, некоторые реально опечалены, потому, что если бы такое началось в марте-апреле, сколько бы наших ребят не погибло бы. Это те, которых задело.Действительно, как правильно относиться? Где та наша личная «красная линия», за которой можно обукраиниться и реально начинать выражать радость по поводу происходящего?Думаю, каждый ставит ее для себя сам.Радоваться? Нет, не стоит. Как? Да как к лекарству, горькому, но необходимому. Украинское общество должно ощутить свою беспомощность и беззащитность перед лицом неминуемого краха всего нацистского режима.Хорошо, не нацистского, националистического.Могут ли украинцы вести себя так, как это происходит сегодня? Да, конечно. Но там тоже есть границы, переходить которые можно, но не нужно.Солдат, давший присягу своей стране и выступивший по приказу на ее защиту, достоин уважения? Однозначно. Он выполняет свой долг и потому с ним все прозрачно и понятно. Но когда он издевается и пытает пленного? Когда расстреливает своих настоящих или бывших граждан, снимая это на телефон? Когда звучит: «Не убьют – вернусь в Херсон и убью всех своих бывших друзей, кто там остался»?Границы тоже становятся размытыми.«…Так убей фашиста, чтоб он,А не ты на земле лежал,Не в твоем дому чтобы стон,А в его по мертвым стоял…»*Это не для них. Это писал русский и для русских, а потому не для украинских мозгов.Надо проще. Ракетой в ТЭЦ, чтобы стало холодно, темно и грустно. Чтобы стало обидно, ну как же так, позавчера мы лайкали, как доблестные бойцы ВСУ рвут и топчут российский триколоры, вчера мы фоткались на фоне горящего Крымского моста, а сегодня такой поворот…Да вот как раз за то. За сэлфики, за крики, за неверие в то, что может быть иначе. За призывы вмазать по Донбассу (я все помню, Юлия Володимировна, и не только я) атомным оружием , за обещания (практически выполненные тем летом 2014-го) в отношении детей Донбасса, за обещание приехать нав мой город (привет, Дмитрий Анатольевич, не Медведев, естественно, а Ярош) и вернуть его как исконную украинскую землю обратно.Да, мы прожили очень своеобразные 30 лет и наши пути не сказать, что были параллельны. Но получилась в итоге ситуация, когда надо реально либо резать, либо забывать про этот несчастный Донбасс напрочь. Вот просто взять и забыть. И пусть они там…Ну да. Но ведь не так все получилось. И теперь кому СВО, а кому война. До победного конца, естественно.Но давайте немного остынем.Давайте зададим каждый себе вопрос: а так ли мы радуемся тому, что от наших ракет погибли люди, что разнесены ТЭЦ и прочие объекты?Ну мы не упоротые кастрюлеголовые, потому, естественно, радоваться новым смертям не станем. Это не наш путь. Мы радуемся тому, что эта странная война, которую зачем-то назвали СВО, начинает переставать быть странной и все больше похожей на просто войну. Мы радуемся переменам, которые в первую очередь произошли у нас.А огонь от взрывов ракет… Знаете, к этому стоит подходить как к пламени чистилища. Украине в любом случае придется пройти сквозь очистительный огонь. Через огонь, в котором должен был сгореть весь русский мир, но сгорит мир человеконенавистничества той Украины, которую мы увидели в 2013 году.День 10.10 однозначно войдет вУкраины. Я еще не раз вспомню то чистилище, которое украинцы организовали на Донбассе и через которое пришлось пройти людям. И не все из них убежали, нашли себе новую Родину и так далее. Были те, кто руками и зубами вцепился в эту землю, пропитанную кровью уже не только славных предков и набитую металлом.Благодаря этим людям Донбасс выжил.Теперь вот какой вопрос: как вы думаете, а сильно все эти взрывы на подстанциях помогли нашим бойцам на передовой? Скажу – не сильно.Да, конечно, боевой дух подняли. Настроение в окопах – завтра в наступление. Но у противника тоже злость боевая по полной. Били-то по городам, откуда противники. Противник остался тот же. Хотя огребает сейчас, радостных реляций не было о захваченных населенных пунктах. И фашисты из «Азова» почему-то заметались, выложив видео о расстреле «коллаборационистов». Начали корректировать и оправдываться, но еще больше усугубили все.Так что энергостанции – это хорошо. В темноте думается даже лучше. Но этого мало. Мосты стоят. Железная дорога цела. Кстати, «Укрзализныця» имеет довольно скромный уровень электрификации своих дорог (47,4%), так что сами понимаете, тепловоз в Украине – сила и надежда. А тепловозный парк весьма большой, 1258 маневровых тепловозов, которые способны доставлять на небольшие расстояния составы с ограниченной массой и 1360 магистральных тепловозов. Часть, конечно, находится в ремонтах, но это нормально. Вот первоочередные цели для ракет. Выбитые энергостанции обездвижат электровозы, а тепловозы придется бить так. Но тут тоже есть решения. Например, разносить в клочья тепловозные депо. Так как новых если и было построено, то мизер, а старые известны с советских времен.Удары по инфраструктуре городов успокоят население городов российских. Да. Соглашусь, это был необходимый шаг, потому что народ реально начал уже выходить из себя, любуясь картиной двухмесячного стояния и последующего бегства.Дальше надо облегчать задачу бойцам на линии фронта. Лишать возможности украинских солдат заправлять машины горючим, получать боекомплект, получать новую западную и не западную технику.Тепловозные депо, тяговые подстанции, железнодорожные и автомобильные мосты. Это должно уничтожаться вне зависимости от того, кому оно принадлежит в действительности.Посмотрите на ролики с той стороны. Украинский солдат сыт, отлично одет и экипирован. Ему легко идти в бой, он только что захватил приличное количество земли. Он спокойно стреляет в «сепаратистов» и «коллаборационистов», осмелившихся смотреть с надеждой на восток.Было такое в нашей истории? Было.Но был и поворот.Да,«мы помним, как солнце отправилось вспятьИ едва не зашло на Востоке».**Все должно повернуться, все обязано вернуться на круги своя. У нас снова 1941-й год.«Удача впереди и исцеление больным.Впервые скачет Время напрямую — не по кругу.Обещанное завтра будет горьким и хмельным…»***Да, оно будет горьким и хмельным, то время, которое приближают солдаты донецких и луганских городов, бойцы Чеченкой Республики, российские «Барсы», солдаты российской армии.Нам придется оплакивать всех: и наших солдат и офицеров (а на этой войне, как на той, все наши, неважно кто откуда), и тех, кто погиб в населенных пунктах Донбасса от украинских обстрелов за долгие восемь лет, и тех, кто умер от рук озверевших нелюдей из «Азова» и прочих притонов под фашистской тряпкой, поверив в Россию.Всех.И те, кто вчера радостно делал фоточки на память на фоне горящего Крымского моста, будут стоять рядом с нами и тоже оплакивать. Может, своих погибших, может, свою страну, которую мы в любом случае заставим забыть пусть и силой, ненависть ко всему русскому.Хотелось бы, конечно, чтобы эти люди, каждый пройдя свое чистилище, вынес для себя что-то такое, что позволило бы ему жить дальше от всей души. Не важно, в Новой России, в обновленной и очищенной от фашизма Украине, главное – жить в мире.Ради этого рвались сегодня ракеты в украинских городах. И будут рваться еще. 10 октября был зажжён огонь украинского чистилища. Главное, чтобы ему не дали погаснуть ответственные за это лица. Нас уже столько раз предавали, что кредит доверия может закончиться очень быстро и внезапно.Хватит демонстраций, примеров, убеждений. Хватит даже про себя думать о самой возможности переговоров, это самое настоящее предательство, господа из красивых кабинетов. Нацепите свои многочисленные награды и ступайте в окопы под Лиманом, расскажите там, с кем и о чем вы хотите переговариваться в Украине.

«Вашесегодня приобретает зловещий оттенок»- так сказал мне мой давний друг из города Хмельницкий, с которым мы не разругались с 2011 года, что уже показатель.

А вы знали об этом?

На Кубани к отцу и матери обращались не иначе, как на «Вы». Заниматься женской работой для казака-мужчины считалось позорным. Женщин никогда не допускали на казачий круг, они не участвовали в общественной жизни. Вместе с тем именно на казачке держался весь быт и домовое хозяйство, поскольку муж большую часть времени проводил в походах и на службе. Вероятно, с этим связана бытовавшая в некоторых местах традиция брать жену на 5-10 лет старше, поскольку молодая жена не смогла бы в полной мере справиться с хозяйством в отсутствие мужа. Также, в отличие от крестьянской среды, где браки между не очень близкими родственниками считались нормой, у казаков было принято искать невесту как можно дальше.

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