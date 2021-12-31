План Даллеса: историческая реальность или игры пропагандистов

исторической правде, то на сегодняшний день существует сразу несколько текстов этого плана. Однако, все эти тексты написаны на русском языке. Англоязычного текста нет. Тем более, нет текста с грифом ЦРУ. Вроде бы никто не врет. Хотя, когда речь заходит о секретных протоколах советского-германского пакта о ненападении, отсутствие текста никого не смущает.



Рассказывать о «плане» я сегодня не буду. Просто потому, что не считаю возможным, чтобы именно Аллен Даллес написал такой план самостоятельно. Увы, но созданный Юлианом Семеновым образ Даллеса как умного и коварного разведчика мирового уровня, по моему мнению, придуман для «накала сюжета». На самом деле, Аллен Даллес - чиновник второго эшелона власти, качественно справляющийся именно с работой чиновника.



Я неоднократно читал роман Анатолия Иванова «Вечный зов», который многие считают первым упоминанием «плана». Правда Иванов этот план изложил не устами какого-то иностранца. Его излагал белогвардеец Лахновский:



«Окончится война — всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, чем располагаем: всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?! -

Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.

— Мы найдём своих единомышленников: своих союзников и помощников в самой России! — срываясь, выкрикнул Лахновский».



Версию о том, что и Иванов не первый, я тоже знаю. Читал «Бесов» Федора Достоевского. Помню его достаточно серьезные рассуждения о человеке будущего. О возможном моральном разложении русского человека:



«Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь».



Фактом является то, что первым о «плане Даллеса» рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в своей статье в газете «Советская Россия» от 20 февраля 1993 года:



«Посеяв в России хаос, — сказал в 1945 году американский генерал Аллен Даллес, руководитель политической разведки США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ, — мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.



Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.



Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.



Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности».



Так был ли план на самом деле или это игры пропагандистов?

Почему-то большинство пишущих на эту тему под «планом Даллеса» подразумевают доктрину НСК 20/1, принятую Советом Национальной Безопасности США 18 августа 1948 года. Действительно, в национальном архиве США такой документ есть. Только вот Аллен Даллес к нему не имеет никакого отношения.



Увы, но авторами ответа на запрос тогдашнего министра обороны США Джеймса Форрестола был директор по политическому планирования Госдепа Джордж Кеннан. По крайней мере именно так говорится в труде Томаса Этзольда и Джона Геддиса (Thomas Etzold и John Gaddis) «Документы по американской политике и стратегии в 1945—1950 годах».



Откуда же возник достаточно интересный текст, который привел в своей статье митрополит Иоанн? На этот вопрос мы тоже сможем найти достаточно простой ответ. Для этого достаточно заглянуть в архивы советской разведки. Кто-то сомневается, что в конце войны СССР был достаточно серьезным противником США с точки зрения будущего противостояния? Точнее, с точки зрения будущего господства над миром?



В апреле 1944 года в США состоялось секретное заседание Совета по международным отношениям, на котором как раз и говорилось о послевоенном устройстве мира. То есть, после демонстрации дружественного отношения к СССР в Ялте, американцы приступили к обсуждению планов уменьшения влияния Советского Союза в послевоенной Европе.



Именно на этом Совете и выступал Аллен Даллес с докладом, который стал исходным материалом для статьи митрополита Иоанна. Точного текста выступления Даллеса не опубликовано до сих пор. Да и сведения о самом совещании были получены от жены президента США Элеоноры Рузвельт, что вполне допустимо, если учитывать более чем хорошее отношение Рузвельта к СССР или от личного секретаря президента Локлина Кари.



Почему Гарри Трумэн так резко развернул внешнюю политику США

Для многих до сих пор остается загадкой, почему после смерти президента Рузвельта США так резко перешли в отношениях с Советским Союзом от политики союзничества к конфронтации. Действительно, с точки зрения логики, в послевоенный период США имели огромные преимущества перед СССР.



Америка могла без военного противостояния, без огромных трат на гонку вооружения просто скупить огромное количество стран. Тем более, что Сталин и так получил всё, что считал необходимым получить. Экономически США превосходили СССР в разы…



Причиной стал... Гарри Трумэн, который стал президентом после смерти Рузвельта. Трумэн, человек очень далекий от внешней политики. Да должность президента США явно была выше его способностей. Достаточно привести его ответ, на вопрос о том, кем он мечтал стать в детстве, заданный журналистами. «Тапером в борделе или политиком, — ответил президент США. — Разница, по правде сказать, небольшая».



Консультантами Трумана, по неизвестным причинам, стал молодой юрист Белого дома Кларк Клиффорди тогда министр по морским делам, а позднее министр обороны Джеймс Форрестол, которого я упоминал выше. Оба практически ничего не знали о Советском Союзе и консультировали нового президента «с чистого листа».



И вот тут-то и появляется явная связь выступления Аллена Даллеса на апрельском 1944 года совещании СМО. Джордж Кеннан не стал «изобретать велосипед», а просто выдал за аналитический доклад свою же статью, опубликованную весной 1947 года, в газете «Нью-Йорк таймс» «Источники советского поведения».



Правда стоит отметить, что тут стоит сослаться на американского журналиста Артура Крока, который и установил авторство, так как в первоисточнике автор не был назван.



Так был ли «план Даллеса» на самом деле, - однозначного ответа на этот вопрос я дать не могу. Просто потому, что не держал в руках более или менее достоверные доказательства его существования. Все те материалы, которые сегодня есть в открытом доступе, всего лишь ссылки на чье-то мнение.



Однако, есть доктрина НСК20/1 и статья Джорджа Кеннона в «Нью-Йорк таймс». Поэтому буду базироваться именно на этих источниках. Начну с цитат от Кеннона. Первая из газетной статьи :



«Коммунистическая идеология служит оправданием всех действий, предпринимаемых Кремлем. Целью Советов является мировая держава, а не твердая приверженность международного бесклассового общества, так как большинство лидеров Советского Союза испытывают чувство незащищенности, основанное на историческом опыте. В связи с этим следует, что объектом сдерживания должен быть советский экспансионизм».



А вот это из доктрины НСК20/1:



«...Мы не должны испытывать чувства вины, работая над разрушением концепций…, являющихся базовыми в России и пользующиеся популярностью в мире. Речь идет о том, что внутренняя политика Москвы и в самом деле предлагает «многообещающую альтернативу национальным режимам, при которых живут другие народы». Следовательно, необходимо любой ценой создать негативный образ русского коммунизма, как за пределами СССР, так и внутри».​​​​​​​



Думаю, этого достаточно, чтобы понять направление мысли Кеннона. Понять то, что «вливали в уши» дилетанту во внешней политике Трумэну его советники.



Есть ответ и на другой вопрос, который тоже не очень понятен некоторым читателям. Что же так сильно напугало американцев, что они отказались от планов нападения на СССР даже имея ядерное ? Ведь планы нападения уже были разработаны и подготовка велась достаточно активно. Опять цитата:



«…ссылаясь на опыт Второй мировой войны, следует признать, что США не смогут провести военную компанию с Россией по лекалам Германии или Японии. Дело в том, что «национальные задачи во время мира и во время войны в России существенно отличаются».​​​​​​​



Если кто-то не понял, попробую «перевести» на более понятный язык. Русские могут ругаться между собой в мирное время. Могут критиковать правительство, ругать лидеров, но в военное время психология народа меняется. Кеннон говорит об известном советском лозунге, который во время войны был главным для всего народа О выродках я не буду вспоминать) - «Всё для фронта-всё для Победы!». Русские, не зависимо от национальности, способны в трудную минуту мобилизоваться.



Доктрина вообще должна быть одним из главных предметов для изучения американскими политиками. Согласно доктрине, мы не способны подписать компромиссный мирный договор. Дословно в тексте так:



Русские «отступят в самую отдаленную сибирскую деревню и окончательно погибнут, подобно Гитлеру, под вражеским огнем. Всё вышеизложенное указывает на то, что мы не можем ожидать в результате успешных военных операций в России, что нам удаться создать власть, полностью подчиненную нашей воле или полностью выражающую наши политические идеалы».​​​​​​​



Воплощается ли в жизнь доктрина НСК20/1



Начну с нескольких цитат из текста доктрины:



«Мы должны поощрять всеми имеющимися у нас средствами уничтожение в Советском Союзе институтов федерализма».



«…есть ряд существенных нюансов, которые нельзя упускать из виду. Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков „нации“, способной успешно выполнять обязанности по своей независимости…



Украина не является четко определенным этническим или географическим понятием. Украинское население образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности.



Там нет четкой границы между Россией и Украиной. Города на украинской территории были населены в основном русскими и евреями. Реальной основой „украинизма“ являются чувство „отличия“ специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и в фольклоре между районами страны.



Наблюдаемая политическая агитация украинских националистов зиждется на романтично настроенных интеллектуалах, которые имеют мало представления об ответственном государственном управлении».​​​​​​​



Выводы делайте сами. Развал СССР и уход стран Балтии вызвал эффект домино. Причем это касается не только бывших союзных республик, но и самой России. Мы просто чудом не свалились в эту пропасть. Мне кажется, не побоюсь вызвать «праведный гнев народа», что нам просто повезло с лидером. Именно повезло. И это не «славься» для президента Путина, это простая констатация факта.



А закончить материал хочу ещё одной цитатой. Она особенно будет интересна нашим соседям из бывшей братской страны. Я не про народ, который как был так и остается нами, я про нынешнюю власть. итак, цитата из доктрины НСК20/1 специально для президента и правительства Украины:



«…Не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов. Они были самым сильным национальным элементом Российской Империи, и сейчас являются таковым в Советском Союзе. Любая долгосрочная политика США должна основываться на их признании и их сотрудничестве. Украинская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько Средний Запад является частью нашего». Действительно, если следоватьправде, то на сегодняшний день существует сразу несколько текстов этого плана. Однако, все эти тексты написаны на русском языке. Англоязычного текста нет. Тем более, нет текста с грифом ЦРУ. Вроде бы никто не врет. Хотя, когда речь заходит о секретных протоколах советского-германского пакта о ненападении, отсутствие текста никого не смущает.Рассказывать о «плане» я сегодня не буду. Просто потому, что не считаю возможным, чтобы именно Аллен Даллес написал такой план самостоятельно. Увы, но созданный Юлианом Семеновым образ Даллеса как умного и коварного разведчика мирового уровня, по моему мнению, придуман для «накала сюжета». На самом деле, Аллен Даллес - чиновник второго эшелона власти, качественно справляющийся именно с работой чиновника.Я неоднократно читал роман Анатолия Иванова «Вечный зов», который многие считают первым упоминанием «плана». Правда Иванов этот план изложил не устами какого-то иностранца. Его излагал белогвардеец Лахновский:«Окончится война — всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, чем располагаем: всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению.Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?! -Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.— Мы найдём своих единомышленников: своих союзников и помощников в самой России!— срываясь, выкрикнул Лахновский».Версию о том, что и Иванов не первый, я тоже знаю. Читал «Бесов» Федора Достоевского. Помню его достаточно серьезные рассуждения о человеке будущего. О возможном моральном разложении русского человека:«Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь».Фактом является то, что первым о «плане Даллеса» рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в своей статье в газете «Советская Россия» от 20 февраля 1993 года:«Посеяв в России хаос, — сказал в 1945 году американский генерал Аллен Даллес, руководитель политической разведки США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ, — мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности».Почему-то большинство пишущих на эту тему под «планом Даллеса» подразумевают доктрину НСК 20/1, принятую Советом Национальной Безопасности США 18 августа 1948 года. Действительно, в национальном архиве США такой документ есть. Только вот Аллен Даллес к нему не имеет никакого отношения.Увы, но авторами ответа на запрос тогдашнего министра обороны США Джеймса Форрестола был директор по политическому планирования Госдепа Джордж Кеннан. По крайней мере именно так говорится в труде Томаса Этзольда и Джона Геддиса (Thomas Etzold и John Gaddis) «Документы по американской политике и стратегии в 1945—1950 годах».Откуда же возник достаточно интересный текст, который привел в своей статье митрополит Иоанн? На этот вопрос мы тоже сможем найти достаточно простой ответ. Для этого достаточно заглянуть в архивы советской разведки. Кто-то сомневается, что в конце войны СССР был достаточно серьезным противником США с точки зрения будущего противостояния? Точнее, с точки зрения будущего господства над миром?В апреле 1944 года в США состоялось секретное заседание Совета по международным отношениям, на котором как раз и говорилось о послевоенном устройстве мира. То есть, после демонстрации дружественного отношения к СССР в Ялте, американцы приступили к обсуждению планов уменьшения влияния Советского Союза в послевоенной Европе.Именно на этом Совете и выступал Аллен Даллес с докладом, который стал исходным материалом для статьи митрополита Иоанна. Точного текста выступления Даллеса не опубликовано до сих пор. Да и сведения о самом совещании были получены от жены президента США Элеоноры Рузвельт, что вполне допустимо, если учитывать более чем хорошее отношение Рузвельта к СССР или от личного секретаря президента Локлина Кари.Для многих до сих пор остается загадкой, почему после смерти президента Рузвельта США так резко перешли в отношениях с Советским Союзом от политики союзничества к конфронтации. Действительно, с точки зрения логики, в послевоенный период США имели огромные преимущества перед СССР.Америка могла без военного противостояния, без огромных трат на гонку вооружения просто скупить огромное количество стран. Тем более, что Сталин и так получил всё, что считал необходимым получить. Экономически США превосходили СССР в разы…Причиной стал... Гарри Трумэн, который стал президентом после смерти Рузвельта. Трумэн, человек очень далекий от внешней политики. Да должность президента США явно была выше его способностей. Достаточно привести его ответ, на вопрос о том, кем он мечтал стать в детстве, заданный журналистами. «Тапером в борделе или политиком, — ответил президент США. — Разница, по правде сказать, небольшая».Консультантами Трумана, по неизвестным причинам, стал молодой юрист Белого дома Кларк Клиффорди тогда министр по морским делам, а позднее министр обороны Джеймс Форрестол, которого я упоминал выше. Оба практически ничего не знали о Советском Союзе и консультировали нового президента «с чистого листа».И вот тут-то и появляется явная связь выступления Аллена Даллеса на апрельском 1944 года совещании СМО. Джордж Кеннан не стал «изобретать велосипед», а просто выдал за аналитический доклад свою же статью, опубликованную весной 1947 года, в газете «Нью-Йорк таймс» «Источники советского поведения».Правда стоит отметить, что тут стоит сослаться на американского журналиста Артура Крока, который и установил авторство, так как в первоисточнике автор не был назван.Так был ли «план Даллеса» на самом деле, - однозначного ответа на этот вопрос я дать не могу. Просто потому, что не держал в руках более или менее достоверные доказательства его существования. Все те материалы, которые сегодня есть в открытом доступе, всего лишь ссылки на чье-то мнение.Однако, есть доктрина НСК20/1 и статья Джорджа Кеннона в «Нью-Йорк таймс». Поэтому буду базироваться именно на этих источниках. Начну с цитат от Кеннона. Первая из газетной статьи :«Коммунистическая идеология служит оправданием всех действий, предпринимаемых Кремлем. Целью Советов является мировая держава, а не твердая приверженность международного бесклассового общества, так как большинство лидеров Советского Союза испытывают чувство незащищенности, основанное на историческом опыте. В связи с этим следует, что объектом сдерживания должен быть советский экспансионизм».А вот это из доктрины НСК20/1:«...Мы не должны испытывать чувства вины, работая над разрушением концепций…, являющихся базовыми в России и пользующиеся популярностью в мире. Речь идет о том, что внутренняя политика Москвы и в самом деле предлагает «многообещающую альтернативу национальным режимам, при которых живут другие народы». Следовательно, необходимо любой ценой создать негативный образ русского коммунизма, как за пределами СССР, так и внутри».​​​​​​​Думаю, этого достаточно, чтобы понять направление мысли Кеннона. Понять то, что «вливали в уши» дилетанту во внешней политике Трумэну его советники.Есть ответ и на другой вопрос, который тоже не очень понятен некоторым читателям. Что же так сильно напугало американцев, что они отказались от планов нападения на СССР даже имея ядерное оружие ? Ведь планы нападения уже были разработаны и подготовка велась достаточно активно. Опять цитата:«…ссылаясь на опыт Второй мировой войны, следует признать, что США не смогут провести военную компанию с Россией по лекалам Германии или Японии. Дело в том, что «национальные задачи во время мира и во время войны в России существенно отличаются».​​​​​​​Если кто-то не понял, попробую «перевести» на более понятный язык. Русские могут ругаться между собой в мирное время. Могут критиковать правительство, ругать лидеров, но в военное время психология народа меняется. Кеннон говорит об известном советском лозунге, который во время войны был главным для всего народа О выродках я не буду вспоминать) - «Всё для фронта-всё для Победы!». Русские, не зависимо от национальности, способны в трудную минуту мобилизоваться.Доктрина вообще должна быть одним из главных предметов для изучения американскими политиками. Согласно доктрине, мы не способны подписать компромиссный мирный договор. Дословно в тексте так:Русские «отступят в самую отдаленную сибирскую деревню и окончательно погибнут, подобно Гитлеру, под вражеским огнем. Всё вышеизложенное указывает на то, что мы не можем ожидать в результате успешных военных операций в России, что нам удаться создать власть, полностью подчиненную нашей воле или полностью выражающую наши политические идеалы».​​​​​​​Воплощается ли в жизнь доктрина НСК20/1Начну с нескольких цитат из текста доктрины:«Мы должны поощрять всеми имеющимися у нас средствами уничтожение в Советском Союзе институтов федерализма».«…есть ряд существенных нюансов, которые нельзя упускать из виду. Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков „нации“, способной успешно выполнять обязанности по своей независимости…Украина не является четко определенным этническим или географическим понятием. Украинское население образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности.Там нет четкой границы между Россией и Украиной. Города на украинской территории были населены в основном русскими и евреями. Реальной основой „украинизма“ являются чувство „отличия“ специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и в фольклоре между районами страны.Наблюдаемая политическая агитация украинских националистов зиждется на романтично настроенных интеллектуалах, которые имеют мало представления об ответственном государственном управлении».​​​​​​​Выводы делайте сами. Развал СССР и уход стран Балтии вызвал эффект домино. Причем это касается не только бывших союзных республик, но и самой России. Мы просто чудом не свалились в эту пропасть. Мне кажется, не побоюсь вызвать «праведный гнев народа», что нам просто повезло с лидером. Именно повезло. И это не «славься» для президента Путина, это простая констатация факта.А закончить материал хочу ещё одной цитатой. Она особенно будет интересна нашим соседям из бывшей братской страны. Я не про народ, который как был так и остается нами, я про нынешнюю власть. итак, цитата из доктрины НСК20/1 специально для президента и правительства Украины:«…Не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов. Они были самым сильным национальным элементом Российской Империи, и сейчас являются таковым в Советском Союзе. Любая долгосрочная политика США должна основываться на их признании и их сотрудничестве. Украинская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько Средний Запад является частью нашего».

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