10 фактов о самурайских мечах, изготавливать которые умеют сегодня не больше сотни мастеров

Самурайский меч или катана является неотъемлемой частью Японской культуры.

Этот вид холодного оружия нашел свое отражение во множестве фильмах и книгах, посвященных Стране восходящего солнца.

Сегодня мы осветим несколько интересных фактов о главном атрибуте настоящих самураев.

1. В прошлом катану могли носить только самураи

В прошлом катану могли носить только самураи.

Японская катана появилась в 15 веке и сразу же стала главным оружием самураев. Вплоть до конца 19 века катану могли носить только они. Согласно японским законам того времени, обычному человеку не то что нельзя было хранить и пользоваться самурайским мечом, но даже прикасаться к нему. В противном случае по отношению к нему применялось строгое наказание вплоть до смертной казни. Ситуация изменилась только после того, как на Японию стал оказывать влияние Запад и от услуг самураев начали постепенно отказываться. Сейчас катану может приобрести любой желающий.

2. Женщины не могут быть кузнецами

Женщины не могут быть кузнецами.

По японским традициям представители женского пола не могут быть мастерами по изготовлению самурайских клинков. Женщин не берут в подмастерье и в принципе не пускают в мастерские. Считается, что истинным мастером по ковке самурайских мечей могут быть только мужчина.

3. Существует несколько видов самурайских мечей

Этой традиции японцы придерживаются и по сей день.

Существует несколько видов самурайских мечей.

На самом деле существует четыре вида самурайских мечей, все они необходимы для определенных целей. Катана — меч длиной 60 сантиметров и основное оружие самураев, которое применяется для ведения основного боя. Вакидзаси — меч длиной порядка 40 сантиметров, используется для ведения ближнего боя, в котором катана становится не эффективной. Танто — небольшой нож, применяется самураями для тихого убийства на близких расстояниях. Кусунгобу — прямой длинный кинжал для харакири. Этот вид клинка нельзя использовать в других целях.

4. Самураи — законные убийцы

Самураи — законные убийцы.

В прошлом у самых влиятельных самураев была официальная лицензия на убийство от императора. Самурай мог убить любого человека без суда и следствия, только лишь за косой взгляд в его сторону. Именно поэтому даже влиятельные японцы испытывали неподдельный страх перед ними.

5. Катана — не просто меч

Катана — не просто меч.

Любой настоящий самурай искренне любил свой клинок. Японцы относятся к катанам как к своим детям. Они даже дают им имена и наделяют их душой. К чистке и заточке меча самураи подходили с особым трепетом. Этот процесс мог длиться часами, при этом использовались десятки различных приборов и методов.

6. Производство самурайского меча — настоящее искусство

Производство самурайского меча — настоящее искусство.

Самурайский меч принято ковать в белоснежной одежде (доги), которая символизирует чистоту тела и души. Изготовление катаны происходит ночью. Это связано не только с древней японской традицией, но и необходимостью контролировать температуру накала. Чтобы клинок получился максимально прочным и острым, он должен достичь определенной температуры, которую можно определить по цвету раскаленного металла в темноте. Ни у одного мастера не получится сделать меч с первого раза. На освоение технологии изготовления самурайского меча уходит несколько лет. Первые два года ученики вообще не прикасаются к инструментам, а познают искусство глазами и сердцем.

7. Самурайский меч — не орудие для убийства

Самурайский меч — не орудие для убийства.

Всех самураев учат, что катана — это не оружие для убийства, а инструмент для свершения правосудия и защиты своих близких. По информации, в Японии запрещено иметь оружие, но для жителей Страны восходящего солнца меч — это не оружие, а произведение искусства. Если самурай использовал клинок только лишь для неоправданных убийств, его могли лишить звания самурая.

8. Не больше одного меча в месяц

Не больше одного меча в месяц.

Сегодня, как и сотни лет назад материал для изготовления самурайских мечей добывается традиционным способом вручную. По маленьким кусочкам из небольшого слитка, пока не наберется достаточное количество металла высшего качества. Поэтому у кузнецов есть негласное правило изготавливать не больше одного клинка в месяц. В настоящее время в Японии осталось не больше сотни мастеров, изготавливающих японские клинки, поскольку процесс их изготовления требует огромных физических и эмоциональных затрат. Большинство среди них — это пожилые люди; молодые японцы не хотят идти на эту работу.

9. Левостороннее движение

Левостороннее движение.

Наверняка многие задумывались, почему в Японии левостороннее движение? Это было сделано неспроста, а в знак уважения истории и культуры самураев. Последние носили свои мечи только на левой стороне: так было удобнее атаковать противника.

10. Запрет на изготовление мечей

Запрет на изготовление мечей.

После поражения Японии во Второй мировой войне США запретила стране изготавливать любой вид оружия, в том числе и самурайские мечи. В результате все мастера остались без работы. Им приходилось изготавливать обычные кухонные ножи или вовсе освоить другое ремесло. Только спустя несколько лет император отменил этот закон в знак уважения к японской культуре.

Источник : https://vseonauke.com/2353915463861799117/

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