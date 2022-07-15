«Тятя»: почему это слово считается одним из самых древних

Привычное для нас обращение «папа» появилось сравнительно недавно, чуть более 100 лет назад. Вплоть до XX века на Руси среди простого люда отца называли «тата», «тятя» или «батя», но уж никак не «папа». Это слово пришло в русский язык из французского. Кстати, в некоторых деревнях Сибири отца так и называют тятей. Причин происхождения этого исконно русского слова несколько, рассмотрим самые популярные из них.

Детский лепет

Детям было сложно выговорить старославянское слово «отец», а уж тем более «батюшка». Поэтому они заменили обращение к отцу на «тятя», которое потом переняли и взрослые.

Общий индоевропейский корень

По мнению лингвиста Макса Фасмера слово «тятя» произошло от индоевропейского слова «tẵta». Например, в древнеиндийском языке слово «tatas» значит «отец». У поляков и словенцев tata означает «отец», литовцы обращаются к отцу «tė́vas».

Алексей Иванович Соболевский, русский лингвист, полагает, что исходным словом для «тяти» было tete. От этого слова произошло древнепрусское обращение thetis, только в их языке оно означало «дед». Он также не исключал и версию появления слова «тятя» в результате упрощения сложной лексемы детьми.

Слово имеет хеттское происхождение

По мнению французского лингвиста Поля Мейе слово «тата» имеет хеттское происхождение. Отца эти народы называли atta-, при этом слово имело звательный падеж. Поль Мейе считал, что слова tata и atta идентичны.

Заимствование из тюркского

Другая группа лингвистов полагает, что слово «тятя» взято из тюрского языка. У тюркских народов отца называли atta или att. Именно от этих слов и произошло привычная нам лексема «атаман», позаимствованное казаками. Но может появиться вопрос о происхождении слова ata — тюркские народности позаимствовали его из индоевропейского языка, взяв за основу слово tẵta».

Кельтские корни

Этой экзотической версии придерживается известный филолог XIX века — А. А. Шахматов. Он полагает, что слово «тата» стало производным от оtьсъ, позаимствованного из кельтских языков. Нужно уточнить, что в кельтском языке это слово имеет немного другой оттенок, больше употребляется как «хозяин». Если рассмотреть общее происхождение восточноевропейских славян и осевших на территории современной Европы племен, то эта версия не покажется такой уж и невероятной.

Ненаучные версии

Слово «тата» могло быть взято у готов, они так называли своего вождя. Другая версия происхождения — славяне позаимствовали слово «тятя» у скифов.

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