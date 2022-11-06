Положение на фронте заставило Вашингтон говорить о переговорах между Киевом и Москвой

Недавно американские власти потребовали от своих украинских партнёров публично показать готовность к переговорам с российской стороной. Об этом сообщила газета The Washington Post из США, ссылаясь на источники в Белом доме.
Однако издание не сообщило обо всех настоящих причинах, которые побудили администрацию Байдена сделать подобный шаг. Во-первых, в США в самом разгаре промежуточные выборы в Конгресс и Демпартия на них может «пролететь», что сделает позиции Белого дома крайне зыбкими, как на внутриполитической арене, так и общемировой. Простые американцы должны видеть готовность Киева разговаривать с оппонентами, а не придерживаться бескомпромиссной позиции, за которую платят граждане США из своего кармана. Разговоры о переговорах позволят найти новых спонсоров для Украины на планете, облегчат общение демократов и республиканцев в США, а также создадут иллюзию, что деньги американских и прочих налогоплательщиков тратятся «на благое дело достижения мира».
Второй важнейшей причиной, заставившей администрацию Байдена шевелиться, является положение на фронте. Все дело в том, что ВСУ в сентябре прошли свой кульминационный пик успеха, проведя контрнаступление на Харьковском направлении, а также добились некоторого прогресса на Херсонском направлении. С тех пор ВСУ не демонстрируют успехов, несмотря на гигантскую поддержку стран НАТО и союзников этого «миролюбивого» блока. Инерция наступательных действий ещё есть, но ресурсов для атак на позиции ВС РФ уже не так много. При этом ВС РФ постепенно насыщают свои оборонительные рубежи и обстановка начинает пусть медленно, но заметно разворачиваться в пользу российских войск.
Вероятно, украинская армия попытается в ближайшее время, пока существует прошлый задел, штурмом взять Херсон и Правобережье, не считаясь с возможными потерями. Этот самоубийственный жест «доброй воли» Киева понравится Вашингтону, но после этого стратегическая инициатива на фронте неизбежно перейдет к Москве.
А вы знали об этом?
Восьмого февраля 1994 года над Балтийским морем исчез пассажирский самолёт, на борту которого находились 300 человек. На следующий день началась поисковая операция. Норвежские спасатели целые сутки пытались обнаружить хоть какие-то зацепки, но погодные условия не дали довести дело до конца.Эта история стала загадкой конца двадцатого века, поскольку до сих пор не было ничего найдено.А место крушения назвали «Крылатое Пятно». Такое название выбрали не спроста, так как последние показания с самолёта были переданы в виде точки с пятном. Эксперты до сих пор не могут охарактеризовать эти данные.
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