Недавно американские власти потребовали от своих украинских партнёров публично показать готовность к переговорам с российской стороной. Об этом сообщила газета The Washington Post из США, ссылаясь на источники в Белом доме.

Издание отметило, что администрация Джо Байдена настаивает, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отказался от ранее озвученной им позиции, что переговоры с РФ возможны только с новым руководителем России. При этом Вашингтон специально заговорил о переговорах между Киевом и Москвой, чтобы обеспечить Украине поддержку других государств, а не для возможности реального диалога.

Однако издание не сообщило обо всех настоящих причинах, которые побудили администрацию Байдена сделать подобный шаг. Во-первых, в США в самом разгаре промежуточные выборы в Конгресс и Демпартия на них может «пролететь», что сделает позиции Белого дома крайне зыбкими, как на внутриполитической арене, так и общемировой. Простые американцы должны видеть готовность Киева разговаривать с оппонентами, а не придерживаться бескомпромиссной позиции, за которую платят граждане США из своего кармана. Разговоры о переговорах позволят найти новых спонсоров для Украины на планете, облегчат общение демократов и республиканцев в США, а также создадут иллюзию, что деньги американских и прочих налогоплательщиков тратятся «на благое дело достижения мира».

Второй важнейшей причиной, заставившей администрацию Байдена шевелиться, является положение на фронте. Все дело в том, что ВСУ в сентябре прошли свой кульминационный пик успеха, проведя контрнаступление на Харьковском направлении, а также добились некоторого прогресса на Херсонском направлении. С тех пор ВСУ не демонстрируют успехов, несмотря на гигантскую поддержку стран НАТО и союзников этого «миролюбивого» блока. Инерция наступательных действий ещё есть, но ресурсов для атак на позиции ВС РФ уже не так много. При этом ВС РФ постепенно насыщают свои оборонительные рубежи и обстановка начинает пусть медленно, но заметно разворачиваться в пользу российских войск.

Вероятно, украинская армия попытается в ближайшее время, пока существует прошлый задел, штурмом взять Херсон и Правобережье, не считаясь с возможными потерями. Этот самоубийственный жест «доброй воли» Киева понравится Вашингтону, но после этого стратегическая инициатива на фронте неизбежно перейдет к Москве.