Чем первый визит четы Горбачевых в Великобританию шокировал англичан

Рой Медведев называет визит Михаила Горбачева в Англию в 1984 году своеобразными «смотринами». Действительно, за будущим президентом за рубежом пристально наблюдали. Причем, англичан поразили в поведении Горбачева самые неожиданные аспекты.

Программа визита

Как известно, на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран в 1985 году. Но еще за несколько месяцев до этого Михаил Сергеевич в качестве главы делегации Верховного Совета СССР посетил с визитом английскую столицу. Вместе с ним поехала и его жена Раиса Максимовна. В Лондон Горбачева пригласила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

В ходе визита Михаил Сергеевич побывал в Британском музее, офисах ряда фирм и заводов, а также в резиденции лондонского епископа, считавшегося оплотом английского масонства. Это обстоятельство породило волну слухов о том, что перед тем, как стать лидером страны, Горбачев был представлен масонским кругам Англии. Впрочем, в перечне мероприятий Михаила Горбачева числилось и вполне «советское» — посещение могилы Карла Маркса, который был похоронен на одном из лондонских кладбищ. Историк Николай Зенькович утверждает, что уклонилась от поездки на кладбище только Раиса Максимовна. Однако другой историк, Александр Островский, настаивает на том, что на могиле Маркса не был и сам Горбачев.

Понятно, что подобное отношение к такому, казалось бы, выдающемуся для любого коммуниста немецкому философу, очень удивило англичан. По мнению Островского, супруги Горбачевы пошли на такой шаг сознательно, демонстративно для того, чтобы показать Западу свое отношение к идолу советской идеологии.

Покупки и шутки

Раиса Максимовна вместо поездки на могилу Карла Маркса предпочла отправиться в лондонский Тауэр, где, как пишет в своей книге «Советский Союз. Последние годы жизни» Рой Медведев, любовалась королевскими драгоценностями. Горбачева прикупила кое-какие ювелирные украшения и для себя: в фешенебельном английском магазине «Картье» она приобрела бриллиантовые серьги стоимостью 1780 долларов. Все британские издания наперебой сообщали о том, что Раиса Максимовна совершала шопинг, пользуясь золотой кредитной картой. Примечательно, что, по словам Медведева, Горбачев тоже сделал некоторые покупки. К примеру, он заказал костюмы у известных английских портных, которые шили военные мундиры для членов королевской семьи.

Но больше всего, если верить лингвисту Светлане Тер-Минасовой, англичан поразила улыбка Михаила Горбачева. Недаром раздел в правительственной прессе, посвященный визиту Горбачева, был назван: «Явление медведя улыбающегося». Да и Крис Огден, биограф Тэтчер, писал: «Горбачевы ошеломили обычно флегматичных британцев. Проходя по зданию парламента, Горбачев попеременно то острил, то принимался спорить с членами парламента». Михаил Сергеевич вел себя очень раскованно и позволял себе шутить даже в адрес Карла Маркса. Посетив Британский музей, где Маркс работал над «Капиталом», он сказал: «Людям, которым не нравится Карл Маркс, следует винить в этом Британский музей».

«Человек, с которым можно иметь дело»

Аналогичные впечатления оставил о себе Михаил Горбачев и в душе Маргарет Тэтчер. Кстати, один из помощников Тэтчер тоже подметил, что Горбачев улыбался, а его лицо было подвижным, а «не мрачным и суровым, как у Громыко (министра иностранных дел СССР, который получил говорящее прозвище «Мистер Нет»)». Сама же Тэтчер была поражена откровенностью и разговорчивостью Михаила Сергеевича. Вскоре премьер-министр Великобритании заявила: «Это человек, с которым можно иметь дело». А вот Раиса Максимовна, судя по всему, особой симпатии у Тэтчер не вызвала. Впрочем, позже Маргарет Тэтчер сказала, что первая леди СССР — умная женщина, но раздражающая своей прямолинейностью.

Горбачевы недолго наслаждались английским гостеприимством. Как пишет историк Михаил Пазин в своей книге «Страсти по власти: от Ленина до Путина», пребывание в Лондоне будущей президентской четы было прервано сообщением о смерти министра обороны Дмитрия Устинова. Пришлось срочно возвращаться в Москву. Но англичане, и Тэтчер в том числе, Михаила Сергеевича не забыли. Как ни странно, Маргарет Тэтчер прилетела в Москву уже через несколько месяцев на похороны Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Горбачев тогда беседовал с Тэтчер больше часа. Очень скоро он занял место усопшего Черненко.

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А вы знали об этом?

Высшей военной наградой в Великобритании считается «Крест Виктории». Медалью награждают за особую доблесть, проявленную в бою за Британское королевство. Интересно, что сама награда изготовлена не из драгоценных металлов, а из бронзы. Выплавленной из русских пушек.Дело в том , что ,одержав победу в Крымской войне, Англия торжествовала. Королева Виктория учредила особую награду «Крест Виктории» за героизм своих подданных в бою. Крест Виктории одна из самых ценных наград в истории Великобритании. Крест королевы могут получить только подданные Ее Величества, воины же других стран эту награду получать не имеют права. Крест Виктории выполнен из бронзы. Для отливки награды используют металл как раз тех самых трофейных пушек, вывезенных из Севастополя. Королева лично приняла решение, чтобы награды были сделаны именно из трофейного оружия, хотя вначале планировалось, что они будут из драгоценных металлов.

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