Документ Жукова, в котором он призывал Сталина первыми напасть на Германию, но Сталин отказался

С каждым годом все больше архивных документов рассекречивают.

Что-то приурочивают к какой-то памятной дате, а у каких-то документов сперва должен закончиться срок засекречивания. Архивные хроники часто дают возможность проявить ситуацию и внести больше ясности в исторические события, однако все равно прошло будет заполнено пробелами и белыми пятнами, раскрыть которые уже не представляется возможным.

В конце прошлого века было рассекречено несколько весьма интересных документов о Великой Отечественной войне, которые позволяют взглянуть на исторические события с новой точки зрения.

Неразумно считать, что весной 1941 года в Советском Союзе не понимали, что война с Германией неизбежно и это всего лишь дело времени. Если Иосиф Виссарионович не хотел в это верит и отрицал факт начала военной компании против немецкой стороны, то все остальное военное руководство вполне вероятно понимало, что начало войны с Германией - это вопрос времени.

Георгий Жуков

Истории известен тот факт, что один из маршалов победы - Георгий Константинович Жуков - предупреждал верховного главнокомандующего в лице Иосифа Сталина о неизбежности войны с Германией и даже призывал к удару на опережение противника в самый неожиданный момент - во время подготовки Германии к вторжению на территорию СССР.

Что говорилось в "Плане Жукова"

Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар», потому, дабы «предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Выдержка из документа "План Жукова" о начале войны с Германией

Документ, в котором содержится подтверждение этого факта назывался и называется по-разному: от "плана Жукова ", до "Записки Василевского". Однако принято считать, что название "План Жуков" носит более официальный характер.

В этом документе можно выделить несколько основных опубликованных тезисов, по которым прослеживается четкий призыв маршала Советского Союза - Георгия Константиновича Жукова - о начале войны с Германией под предлогом «нанесения внезапного удара по противнику», а так же «атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания…»

Однако Сталин не желал верить в грядущую войну с Германией, о чем свидетельствует отсутствие военных действий в контексте этого "Плана Жуков". Иосиф Виссарионович был уверен в сохранении мирной обстановке, но тот, кто уверен в мире больше, чем тот, кто готовится к войне, теряет шансы на победу - как говорилось в книге "Искусство войны".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемый автор этой статьи! Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой россиянам и делать из палача народов Сталина слабоумного придурка , не верившему в неизбежное нападение на СССР немцев!

Изувер Сталин не только не сомневался в нападении немцев, но и после того, как он с Гитлером поделил многие территории Европы , сам готовился первым нанести удар по Германии !Именно поэтому он особо не прислушивался к донесениям разведки и делал вид, что немцы никогда не нападут на СССР!

Однозначно, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия.Именно поэтому в мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с дальнейшим продвижения к историческим землям Германии.

Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития, что ,собственно, и произошло после победы над Германией! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом – достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии (см. ниже), Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Немаловажно также , что вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок сырья из-за рубежа, и только исключительно выгодное для немцев экономическое соглашение с Москвой спасало тогда немецкую военную машину. Как не парадоксально, но немцы получили даже согласие Москвы заправлять топливом подводные лодки и боевые корабли военно-морского флота Германии на советских базах. Еще более поразительным является то, что немецкие военные проходили тогда обучение в СССР, совершенствуя свою военную подготовку! Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как обыкновенного лоха! Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Исходя из всего вышесказанного, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, кровавый диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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