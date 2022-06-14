Занимательная задачка, которая заставит серьезно подумать

Образное мышление играет очень важную роль в жизни каждого человека. Изо дня в день сталкиваясь с проблемами, мы мысленно ищем пути решения, представляя тот или иной дальнейший вариант развития событий. И, благодаря образному мышлению, находим самый верный путь. Поэтому так важно развивать имеющийся у вас навык. А помочь в этом могут загадки наподобие той, что приведена ниже.
Попробуйте понять принцип и как можно быстрее отыскать правильное решение.
Существует множество упражнений и методик развития образного мышления у детей. А есть ли такие методики, которые могут помочь взрослым? Да, безусловно! Давайте вместе почитаем, что же это за методики:
1. Очень простое упражнение на запоминание особенностей увиденного предмета. Достаточно взять любой предмет, внимательно его рассмотреть, а после, закрыв глаза, мысленно максимально точно попытаться воссоздать увиденный образ.
2. Визуализация проблемы. Часто мы сталкиваемся с трудностями лишь потому, что не до конца представляем, с чем имеем дело. Но любую сложную ситуацию можно визуализировать, изобразив в виде схемы или понятного вам рисунка - так сразу становится ясно, что именно упущено и какие имеются доступные пути решения.
3. Фантазируйте.Все люди склонны мечтать и фантазировать, но за бытовыми проблемами на такие мелочи не находится времени. Но в свободную минутку всегда можно посвятить чтению художественной литературы. Это не только хороший способ отвлечься от насущных проблем, но и развить навык образного мышления, представляя события, описанные в книге, в виде киноленты.
Ну а как обстоят дела с нашей задачкой? Удалось ли вам, проявив фантазию, понять принцип и отыскать верное решение? Давайте сравним с нашим ответом!
А вы знали об этом?
Любой, кто посещал начальную школу, скорее всего скажет вам, что Эдисон изобрел лампочку, но это не так. Он просто усовершенствовал конструкцию британца по имени Джозеф Суон. В 1890 году электрический стул впервые был использован в США для казни убийцы Уильяма Кеммлера. Стул был построен работниками Томаса Эдисона, который был против смертной казни, но рассудил, что стул будет более гуманным, чем виселица. Однако нью-йоркскому дантисту Альфреду Саутвику идея использовать электрический стул пришла в голову раньше. В 1644 году французский математик Блез Паскаль изобрел паскалин, который многие называют первым калькулятором. Хотя гениальная машина Паскаля была первой в своем роде и разошлась очень широко, она была далеко не первой в принципе. За два десятка лет до Паскаля появилось еще более универсальное устройство «Считающие часы», разработанные немецким астрономом Вильгельмом Шикардом. Многие изобретатели потели над улучшением классической связки: чернил и гусиного пера, прежде чем Ласло Биро запатентовал свой рабочий проект в 1945 году. Шариковая система Биро, подобной которой мир еще не видывал, зарекомендовала себя очень хорошо. За одним но: в 1888 году ее изобрел американский кожевник Джон Лауд.Запатентованная конструкция Лауда создавалась специально для маркировки кожи и была практически идентичной современной шариковой ручке, которая нам хорошо знакома. Неизвестно, знали ли Биро о конструкции Лауда, а если да, то в какой мере.
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