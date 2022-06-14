Занимательная задачка, которая заставит серьезно подумать

Образное мышление играет очень важную роль в жизни каждого человека. Изо дня в день сталкиваясь с проблемами, мы мысленно ищем пути решения, представляя тот или иной дальнейший вариант развития событий. И, благодаря образному мышлению, находим самый верный путь. Поэтому так важно развивать имеющийся у вас навык. А помочь в этом могут загадки наподобие той, что приведена ниже.

Попробуйте понять принцип и как можно быстрее отыскать правильное решение.

Существует множество упражнений и методик развития образного мышления у детей. А есть ли такие методики, которые могут помочь взрослым? Да, безусловно! Давайте вместе почитаем, что же это за методики:

1. Очень простое упражнение на запоминание особенностей увиденного предмета. Достаточно взять любой предмет, внимательно его рассмотреть, а после, закрыв глаза, мысленно максимально точно попытаться воссоздать увиденный образ.

2. Визуализация проблемы. Часто мы сталкиваемся с трудностями лишь потому, что не до конца представляем, с чем имеем дело. Но любую сложную ситуацию можно визуализировать, изобразив в виде схемы или понятного вам рисунка - так сразу становится ясно, что именно упущено и какие имеются доступные пути решения.

3. Фантазируйте.

Все люди склонны мечтать и фантазировать, но за бытовыми проблемами на такие мелочи не находится времени. Но в свободную минутку всегда можно посвятить чтению художественной литературы. Это не только хороший способ отвлечься от насущных проблем, но и развить навык образного мышления, представляя события, описанные в книге, в виде киноленты.

Ну а как обстоят дела с нашей задачкой? Удалось ли вам, проявив фантазию, понять принцип и отыскать верное решение? Давайте сравним с нашим ответом!